La Signification Intime de la Rose Blanche

La Rose blanche occupe une place de choix dans la liste des fleurs que nous offrons au cours de l’été. Souvent, la majorité des personnes qui les choisissent le font parce qu’il s’agit de leur couleur préférée. Ou encore parce qu’elles sont discrètes et belles. Mais en réalité, les Roses blanches sont des symboles dont la signification varie en fonction des contextes. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur ces fleurs.

Symbole de l’amour

La première signification intime qu’on reconnaît à la Rose blanche, c’est celle de l’amour. En effet, cette idée vient de la mythologie grecque et a été répandue au fil des années.

Selon l’histoire, le dieu romain de la passion amoureuse (cupidon) renversa une goutte de son vin sur cette fleur. Depuis lors, elle est une représentation des sentiments amoureux. Dans d’autres versions, c’est la déesse Vénus qui, voulant sauver son amant, marche par inadvertance sur des épines.

Puisqu’il s’agissait des épines de rose blanche, son sang coula et changea la fleur blanche en rouge. Aujourd’hui, vous pouvez offrir des roses blanches à votre partenaire lors de vos fiançailles ou vos mariages. Car elles symbolisent l’attachement et l’amour que vous éprouvez. Au début d’une relation, les roses blanches marquent votre volonté à entamer une aventure avec celle qui la reçoit.

Symbole de pureté et de paix

Dans la croyance chrétienne, la rose blanche renvoie à la Vierge Marie pour deux grandes raisons. D’une part, la Vierge représente la pureté et la virginité. De même, l’élégance et l’innocence des roses blanches leur confèrent aussi ces caractéristiques. Vous pouvez donc l’offrir à un être cher pour son anniversaire. Cela lui rappellera la relation saine et vertueuse qui vous lie. D’autre part, la Vierge Marie se distingue par son amour maternel et sa douceur.

Les roses blanches le traduisent aussi par leur lumière douce et leur fraîcheur. Pour témoigner de la reconnaissance ou de la sympathie à quelqu’un, il est possible de les choisir. Elles restent également pratique pour souhaiter un bon rétablissement à un proche convalescent.

Au cours de ces dernières années, les roses blanches s’utilisent aussi pour demander des excuses. À l’image du drapeau blanc, elles véhiculent l’idée de paix et marquent la volonté de prendre un nouveau départ. Si ces roses s’accompagnent de paroles sincères, il est fort probable que vous soyez pardonné.

Symbole du deuil

On n’offre pas seulement des roses blanches aux personnes vivantes. Vous avez la possibilité de les offrir à quelqu’un qui ne vit plus puisqu’elles sont également signe d’adieu. Si vous souhaitez vous rendre à une cérémonie d’hommage d’un proche, la meilleure option est de choisir des roses blanches. Premièrement, elles représentent l’amour et la loyauté pour le défunt. Deuxièmement, comme il s’agit d’un deuil, leur aspect discret et sombre n’attire pas les regards. C’est aussi un signe de respect envers le disparu.

Dans certaines cultures, après les inhumations, il est primordial d’honorer la mémoire du regretté en entretenant sa tombe. On peut aussi y disposer fréquemment des fleurs pour l’embellir. Au nombre des fleurs que vous pouvez disposer sur une pierre tombale figure la rose blanche. Au-delà de la signification, vous aurez la possibilité de choisir la longueur et les coupes qui vous conviennent. De plus, vous aurez la certitude qu’elles feront plusieurs jours avant de se faner.