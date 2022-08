Comment changer d’adresse de caisse de retraite ?

Vous êtes inscrit à une caisse de retraite et vous souhaitez faire part de votre changement d’adresse ? Comment procéder à un changement de coordonnées et s’assurer que l’information est bien parvenue à votre caisse de retraite ? Nous vous éclairons avec quelques conseils pratiques : découvrez comment déclarer votre changement d’adresse en toute simplicité.

Après une période de travail et d’activité professionnelle déterminée, des droits à la retraite s’ouvrent à tout citoyen français. Que ce soit pour une pension classique ou pour une pension de réversion, il est important que la caisse de retraite à laquelle votre dossier est rattaché dispose d’une adresse postale à jour mais aussi des bonnes coordonnées bancaires.

A lire aussi : Comment resilier la box SFR avec engagement ?

Tout changement de situation concernant votre vie professionnelle est transmis de manière automatique à votre caisse de retraite au cours de votre carrière. Toutefois, les changements d’adresse doivent être transmis manuellement afin de vous assurer de la bonne gestion de votre dossier de retraite.

Il existe un service qui permet de déclarer un changement d’adresse et de coordonnées en toute simplicité. En effet, le gouvernement a mis en place un service gratuit et accessible en ligne, afin de faciliter le changement d’adresse auprès des organismes institutionnels les plus importants.

Lire également : Comment fonctionne un Home assistant ?

Déclarer un changement de situation en ligne avec le Service Public

Le Service Public propose aujourd’hui un service gratuit en ligne qui centralise le changement d’adresse postale de toute personne. L’information transmise est ainsi transmise à tous les services concernés.

Caisse de retraite, caisse d’allocation familiale, services de La Poste, caisses de sécurité sociale (organismes privés et publics), énergie, Pôle Emploi, service des impôts, service en charge de cartes grises, etc. Les services qui possèdent votre dossier sont dès lors en mesure d’avoir vos nouvelles coordonnées et de mieux gérer les informations vous concernant.

Ce téléservice gratuit permet de déclarer votre changement d’adresse à plusieurs organismes, privés ou publics, et ce, de manière simultanée. Ce service facilite les démarches administratives et évite de multiplier les courriers similaires.

Les conditions pour déclarer un changement d’adresse

Il est important de savoir que le téléservice du Service Public ne peut être utilisé si votre décision est d’aller vous installer à l’étranger. La raison est évidente : partir s’installer à l’étranger signifie dépendre d’un système différent de celui propre à la France.

De même, si vous avez été expatrié à l’étranger et que vous revenez vous installer en France, ce téléservice, bien que très pratique, ne peut être utilisé. Vous devrez alors vous adresser directement aux organismes que vous souhaitez contacter.

Quelle que soit votre nationalité, vous pouvez utiliser de manière gratuite ce service en ligne. Toutefois, le site internet du Service Public n’existe qu’en français.

Déclarer un changement de coordonnées avec le Service Public

Les coordonnées comprennent votre adresse postale, mais aussi votre numéro de téléphone fixe / portable et/ou votre adresse électronique. Pour déclarer votre changement de coordonnées, rien de plus simple : rendez-vous sur le site officiel du service public, muni de vos identifiants (organismes).

Le système France Connect peut vous permettre de vous connecter à tous les organismes en une seule fois, plutôt que de devoir vous rendre sur chaque page individuelle.

Ici, pour votre caisse de retraite, le service public français vous propose de transmettre votre nouvelle adresse aux caisses de sécurité sociale et de retraite suivantes : Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, MSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, Mines, RAFP ou encore SASPA.

Ayez avec vous les identifiants de chaque organisme, afin de vous faciliter la tâche et d’effectuer votre démarche en une seule fois. Laissez-vous guider par les formulaires et par le site du service public : en quelques clics, vous avez réussi à transmettre vos nouvelles coordonnées à tous les organismes qui possèdent un dossier à votre nom.

Nous vous conseillons de vérifier par la suite que le changement d’adresse a bien été pris en compte, afin d’éviter les dysfonctionnements, les courriers perdus ou les erreurs administratives.