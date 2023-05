La formule sandwich est désormais plus saine

Certaines enseignes de restauration rapide ont décidé de mettre à disposition des calculateurs de calories. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ne rentrent pas chez elles pour le déjeuner. Lassés des fast food traditionnels, les Français plébiscitent de plus en plus d’autres firmes de restauration plus goûteuses, équilibrées et imaginatives. Manger sur le pouce ne veut pas dire avaler n’importe quoi, il suffit de prendre une formule sandwich pour constater l’avantage d’un tel repas.

Le sandwich se veut révolutionnaire

Aujourd’hui, il se veut plus équilibré et plus diététique. Salades, protéines, féculents… Ils s’invitent dans notre pain sans pour autant affoler le compteur des calories. L’argument santé fait de plus en plus recette dans les nouveaux concepts de la restauration rapide. Actuellement, les bars à salades proposent des plats à emporter avec des produits très frais. Vous faites ainsi le plein de vitamines sans entacher votre ligne et vos finances. Les boulangeries, les snacks ont également compris le message.

Les nutritionnistes collaborent avec les restaurants

Afin de proposer une gamme toujours plus équilibrée, les nutritionnistes s’invitent auprès des enseignes de la restauration rapide pour optimiser la transparence. L’importance du pain dans l’alimentation n’est plus à prouver, car il permet de réguler notre appétit. Certaines enseignes proposent une grande variété avec des céréales, des graines de pavot, de sésame, du seigle. Le plaisir de manger doit rester l’atout premier pourtant, il faut se préoccuper de la nutrition afin de donner à notre organisme l’essentiel dont il a besoin pour bien fonctionner. Lipides, glucides, protéines restent les indispensables. Le sandwich est désormais plus sain. Dans certaines enseignes, vous pouvez avoir à disposition des calculateurs de calories. Vous composerez désormais vos sandwichs en toute transparence et en respectant les valeurs nutritionnelles. Vous pouvez désormais manger en dehors de la maison sans prendre de kilos.

Des alternatives plus saines aux ingrédients traditionnels

Les ingrédients traditionnels des sandwiches tels que le jambon, la charcuterie ou encore les fromages gras sont souvent riches en graisses et en sel. En plus, certains enseignes proposent aujourd’hui des alternatives plus saines pour remplacer ces ingrédients traditionnels. Par exemple, du poulet grillé plutôt que du jambon blanc ou bien du saumon fumé à la place de la charcuterie.

Certains restaurants proposent aussi des options végétariennes comme des sandwiches au tofu ou aux légumes grillés qui permettent de réduire considérablement l’apport calorique tout en apportant une variété intéressante dans les menus. Les légumes peuvent aussi être utilisés pour remplacer le pain souvent riche en glucides : quelques feuilles de salade croquantes viennent ainsi agrémenter un wrap léger.

Pour répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus attentive à son alimentation tout en conservant un goût savoureux, certaines enseignes proposent maintenant des formules personnalisées où chacun peut choisir ses propres ingrédients selon ses préférences et besoins nutritionnels. Cette pratique est très prisée par les gens soucieux de leur poids et qui ont besoin d’un suivi minutieux sur leur consommation alimentaire.

Bref, il y a mille différentes manières simples de cuisiner rapidement mais aussi sainement possible afin de ne pas se priver ni se frustrer ; l’équilibre est donc bel et bien atteignable lorsqu’il s’agit d’un choix délibéré plutôt qu’une contrainte incontournable.

Des recommandations pour rendre votre sandwich plus équilibré

Les sandwiches sont très pratiques pour les repas sur le pouce, mais ils peuvent rapidement devenir un choix alimentaire peu équilibré. Voici quelques recommandations pour rendre votre sandwich plus sain et équilibré.

Choisissez une base de pain complet ou aux céréales complètes. Ce type de pain est riche en fibres et en nutriments essentiels qui vous rassasieront plus longtemps.

Ajoutez des protéines maigres, comme du blanc de poulet grillé, des tranches de dinde ou bien encore du thon naturel. Évitez les charcuteries grasses et la viande rouge transformée qui contiennent beaucoup de gras saturés et de sel.

Ajoutez ensuite des légumes frais à volonté : tomates coupées en rondelles, feuilles d’épinards fraîches, avocat… Les possibilités sont nombreuses ! Pensez aussi à intégrer différentes couleurs dans vos sandwichs afin d’augmenter leur valeur nutritionnelle. Optez plutôt pour la couleur verte par exemple avec l’utilisation davantage d’épinards crus que vous ne l’auriez cru possible.

Pour limiter l’apport calorique, évitez toutefois les sauces industrielles riches en matières grasses (mayonnaise principalement). Privilégiez plutôt une vinaigrette maison préparée avec une huile crémeuse comme celle d’avocat ou même simplement un filet d’huile d’olive vierge extra. N’hésitez pas à demander au serveur de ne pas en ajouter trop.

Souvenez-vous que la taille du sandwich est primordiale. Évitez les sandwiches géants et préférez des portions plus petites pour manger avec modération et avoir une alimentation saine et équilibrée. Ces recommandations simples peuvent vous aider à transformer votre sandwich traditionnel en un choix alimentaire plus sain sans sacrifier le goût ni la praticité !