Taxes maison secondaire : comprendre les impôts à payer en France

Détenir une maison secondaire, c’est accepter une fiscalité à double détente. La taxe d’habitation, pourtant abolie pour la résidence principale, ressurgit ici sans détour. Impossible d’y échapper : la facture tombe, implacable, dès lors qu’un bien sert à d’autres fins qu’à loger ses propriétaires à l’année. Et dans certaines communes, surtout celles où la pression immobilière atteint son paroxysme, la note grimpe encore plus haut : jusqu’à 60 % de majoration dans les zones dites « tendues ». Ajoutez à cela la taxe foncière, due chaque année sans exception, aucune exonération à espérer, contrairement à certains cas pour la résidence principale.

Mais ce n’est pas tout. D’autres prélèvements spécifiques peuvent s’inviter à la fête, tels que la taxe sur les logements vacants ou, jusqu’en 2022, la contribution à l’audiovisuel public. Ces ponctions supplémentaires s’appliquent selon des critères précis, parfois liés à la localisation, parfois au profil du propriétaire. La règle fluctue, mais la sanction ne faiblit jamais.

Définir une maison secondaire : ce que dit la loi

Pas de débat pour l’administration : une résidence secondaire est tout simplement un logement qui n’a pas le statut de résidence principale. Ce n’est ni la fréquence d’occupation ni l’habitude qui compte, mais la déclaration annuelle du propriétaire auprès des services fiscaux. Depuis 2023, la règle s’est durcie : chaque bien doit faire l’objet d’une déclaration d’occupation. Ce passage obligé se déroule via l’espace en ligne dédié, rubrique « Gérer mes biens immobiliers ».

La démarche consiste à signaler la nature de l’occupation : est-ce un logement principal, une maison secondaire, ou un logement vacant ? Si le bien est mis en location, identité, date et lieu de naissance du locataire sont exigés. Au moindre changement d’occupant, le fisc doit recevoir l’info aussitôt.

Quelques impératifs s’imposent pour l’administration de ces biens :

La déclaration s’applique y compris aux logements vacants .

. Le régime fiscal dépend de la localisation, notamment si l’adresse se trouve en zone tendue selon un décret spécifique.

La résidence secondaire, au sens officiel, suit l’affectation déclarée du logement et la réalité de son usage. Les hésitations personnelles ou les envies passagères n’ont aucun poids : la fiscalité s’adapte uniquement à la déclaration déposée. Ce processus déclaratif, généralisé depuis peu, permet surtout à l’État d’affiner ses contrôles et de cibler les usages réels.

Quelles taxes s’appliquent à une résidence secondaire en France ?

Être propriétaire d’une résidence secondaire implique de supporter plusieurs taxes spécifiques. D’abord la taxe d’habitation, systématique sur tout logement occupé en dehors du domicile principal. Son calcul découle de la valeur locative cadastrale et du taux fixé par la commune. Dans de nombreuses villes, notamment en zone tendue, certaines majorations votées localement atteignent aujourd’hui 60 %.

Vient ensuite la taxe foncière, qui concerne chaque propriétaire, sans exception ni excuse liée à l’occupation. Elle aussi prend pour base la valeur locative cadastrale mais son taux varie selon la collectivité locale. Pour un bien rarement utilisé, l’addition devient vite lourde à digérer, année après année.

Dans certains cas, la taxe sur les logements vacants (TLV) s’applique : un bien inoccupé plus de douze mois d’affilée, situé dans une zone dite tendue, se retrouve rapidement concerné. Cette taxe vise à inciter les propriétaires à remettre les logements sur le marché.

À la revente, la plus-value immobilière générée par la vente d’une résidence secondaire ne se fait pas oublier : l’État prélève 19 %, auxquels s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, sauf exonération pour détention de très longue durée (22 ans pour l’impôt, 30 ans pour les prélèvements sociaux). Au-dessus de 1,3 million d’euros de patrimoine immobilier net, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) entre également dans la danse.

Pour bien s’y retrouver, voici les principales taxes à prévoir :

Taxe d’habitation : calculée d’après le taux communal, la valeur locative et une éventuelle majoration.

: calculée d’après le taux communal, la valeur locative et une éventuelle majoration. Taxe foncière : la base reste identique mais le taux dépend de chaque commune.

: la base reste identique mais le taux dépend de chaque commune. TLV : concerne les logements restés vacants sur une période déterminée en zone tendue.

: concerne les logements restés vacants sur une période déterminée en zone tendue. Plus-value immobilière : apposée sur la revente selon un régime spécifique.

: apposée sur la revente selon un régime spécifique. IFI : au-delà d’un certain seuil de patrimoine.

Majoration, exonérations et cas particuliers : ce qu’il faut savoir

Dans les territoires où l’accès au logement devient un casse-tête, la majoration de la taxe d’habitation vise directement les propriétaires de résidences secondaires. En 2024, des communes en zone tendue imposent une surtaxe pouvant dépasser les 60 %, autorisées par un dispositif réglementaire qui souhaite libérer de la place pour les habitants à l’année, parfois au détriment des propriétaires occasionnels.

Mais il existe des points de respiration. Certains contextes ouvrent la porte à une exonération ou à un allègement. Placement en maison de retraite, logement devenu impropre à l’habitation, mutation professionnelle créant une double résidence : dans chacun de ces cas, le propriétaire peut justifier une suspension de taxe d’habitation. Un bien en vente ou bientôt mis en location, selon des conditions précises, peut aussi bénéficier temporairement d’un gel fiscal.

La mécanique fiscale autour des résidences secondaires regorge de nuances. Le meublé de tourisme localisé en zone de revitalisation rurale, par exemple, se voit parfois accorder une exonération, suivant la décision de la commune. Quant à la plus-value, plus le temps de détention s’allonge, plus les abattements progressent, jusqu’à disparaître (22 ans pour l’impôt, 30 ans pour les charges sociales). Du côté du patrimoine, les transmissions par donation entre parent et enfant bénéficient tous les quinze ans d’un abattement de 100 000 €, une petite parenthèse bienvenue pour consolider les biens familiaux.

Transformer une résidence secondaire en résidence principale, c’est aussi faire tomber la taxe d’habitation et alléger la plus-value lors de la revente. Côté rénovation, certains travaux ouvrent droit à une TVA réduite à 10 %, voire 5,5 %, sous réserve de remplir les critères requis. De quoi rénover malin, sans sacrifier tout son budget.

Pour éviter les mauvaises surprises, chaque propriétaire de résidence secondaire doit remplir une déclaration d’occupation dans les délais. Date butoir : le 1er juillet. Tous les types de logements sont concernés : résidence principale, résidence secondaire, logement vacant. La déclaration en ligne s’effectue dans l’espace dédié aux biens immobiliers, un formulaire à renseigner selon l’utilisation réelle, avec les détails du locataire si le bien est loué.

Dès 2024, l’État passe à la vitesse supérieure : surveillance accrue, contrôles renforcés. Un simple oubli, une erreur, et la sanction tombe automatiquement. Il est donc recommandé de signaler rapidement toute évolution, départ ou arrivée de locataire, vacance prolongée. Les propriétaires bailleurs doivent aussi déclarer les revenus fonciers selon le régime approprié, micro-BIC ou régime réel, en fonction du type de location pratiqué.

Pour régler ses taxes, plusieurs méthodes : prélèvement mensuel, paiement en ligne, ou encore règlement chez un buraliste partenaire. Ce qui compte, c’est la régularité du suivi et la justesse de la déclaration. La transparence sur l’usage de chaque logement façonne désormais tout le dispositif fiscal autour de la maison secondaire.

La propriété d’une maison secondaire fait toujours rêver, mais la note fiscale sait rappeler la réalité. Avant de craquer pour la pierre, mieux vaut parcourir l’addition du fisc : chaque mètre carré a son revers et l’administration n’oublie jamais d’ajuster ses comptes.