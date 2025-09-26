Que dénicher à la latitude : 36.443588, longitude : 6.026489 ?

La latitude 36.443588 et la longitude 6.026489 n’évoquent rien au premier abord. Pourtant, ces chiffres dessinent sur la carte une étendue boisée qui force le respect, loin des projecteurs habituels mais pas à l’abri des regards curieux. Au cœur de la wilaya de Skikda, en Algérie, ce coin de forêt s’impose année après année comme une destination montante, rassemblant des visiteurs venus de tous horizons. L’endroit, autrefois discret, attire aujourd’hui ceux qui cherchent le vert, le vivant, le vrai. Biodiversité foisonnante, sentiers entretenus, liens profonds avec les villages alentour : la forêt n’est pas qu’un simple décor. Les élus locaux l’ont bien compris, investissant pour sécuriser les abords, améliorer l’accueil et rendre chaque passage un peu plus accessible, sans jamais trahir l’esprit des lieux.

À quoi correspondent les coordonnées 36.443588, 6.026489 ?

Direction le nord-est algérien. Avec la latitude 36.443588 et la longitude 6.026489, la carte pointe vers une vaste forêt, tout près de la ville de Mila. Ce coin, identifié par ses coordonnées GPS en degrés décimaux, correspond à la forêt de Ben Khalifa, connue pour ses pentes douces et son couvert végétal dense.

À ne pas manquer : GR en ligne : tracer son itinéraire, télécharger les GPX et partir serein

Ce secteur s’affiche facilement sur une carte ou en vue satellite. Il n’échappe ni aux spécialistes des milieux naturels, ni aux adeptes de balades loin des routes. Avec ces données GPS latitude longitude, retrouver la zone devient immédiat, qu’on privilégie un smartphone ou qu’on déplie une carte papier.

Voici un rappel des informations essentielles pour situer ce point géographique :

Recommandé pour vous : Découverte du quartier des tanneurs : histoire, artisanat et visites incontournables

Coordonnées GPS : 36.443588, 6.026489

: 36.443588, 6.026489 Wilaya : Mila

: Mila Type de position : zone forestière

: zone forestière Référence cartographique : carte classique ou vue satellite

Converties au format degrés minutes secondes, ces coordonnées deviennent : 36°26’36.92″ N, 6°1’35.36″ E. Ce niveau de détail suffit à situer sans ambiguïté la forêt de Ben Khalifa, ce qui reste précieux pour le travail de terrain ou toute mission écologique. Grâce à ces coordonnées géographiques, l’accès au secteur semble si simple : loin des grands axes mais à portée de GPS, la nature préservée n’a jamais paru aussi proche.

La forêt de Ben Khalifa : un écrin naturel à explorer en Algérie

Dans la wilaya de Mila, la forêt de Ben Khalifa s’étend à la latitude 36.443588 et la longitude 6.026489, discrète mais impossible à ignorer pour qui la découvre. Ce site naturel préservé incarne une part rare de la nature algérienne peu modifiée, à l’écart des zones urbanisées, où le relief modèle des vallées profondes et des pentes boisées. Le soleil s’invite par endroits sous la canopée, où une diversité d’espèces végétales se déploie avec intensité.

La forêt Khalifa alterne espaces clairs, sentiers bordés d’arbustes, sous-bois feutrés. L’activité humaine s’y fait rare, réservant la place aux oiseaux et à la faune discrète qui peuplent ces terrains. Aux yeux des botanistes, des photographes, des promeneurs en quête de vrai silence, ce coin reste une source intarissable d’émerveillement, que l’on consulte une carte ou qu’on suive simplement les traces sur le sol.

S’aventurer dans la forêt Khalifa, c’est aussi ouvrir le débat sur la place des espaces naturels dans le pays, et mesurer combien ils demandent soins et vigilance. La région de Mila, avec ce site, propose un retour au vivant, sans détour ni mise en scène.

Quelles activités et découvertes vous attendent sur place ?

Les coordonnées 36.443588, 6.026489 ne se limitent pas à baliser le terrain : elles annoncent un ensemble d’expériences en pleine nature. La forêt de Ben Khalifa accueille le visiteur sur des sentiers balisés au sein des pins d’Alep, chênes-lièges et autres végétaux locaux. Amateur de faune et flore, observateur patient ou arpenteur de la wilaya de Mila, chacun y trouve une singularité : oiseaux rares, petits mammifères, insectes friands d’ombre ou de lumière.

Voici ce qui attend celles et ceux qui s’y rendent :

Randonnée sur des pistes naturelles, entre pins d’Alep et chênes-lièges .

et . Observation de la faune à la jumelle, carnet en main pour noter ou dessiner ce que l’on croise.

Étude de la biodiversité locale : exploration des plantes, prises de vue, inventaires partagés.

Chercheurs, enseignants, férus de nature préservée, chacun vient ici pour comparer, collecter, observer. Sur ces terres vivantes, discuter de la gestion des écosystèmes méditerranéens trouve tout son sens, notamment quand il s’agit de surveiller la reprise de la forêt suite aux sécheresses ou anciens incendies. Prendre le temps, marcher lentement, s’arrêter, et soudain, le lieu révèle une vitalité incomparable. La forêt de Khalifa devient une salle de classe à ciel ouvert, où chaque détail mérite attention.

Informations pratiques pour préparer votre visite à la forêt de Ben Khalifa

Les coordonnées 36.443588, 6.026489 mènent droit au cœur de la forêt de Ben Khalifa, à quelques kilomètres des bourgs de la wilaya de Mila. L’accès se fait principalement par la route départementale qui traverse la région. Préparer sa visite impose la prudence : la couverture mobile est capricieuse, mieux vaut prévoir cartes papier et vue satellite si besoin.

Quelques conseils concrets pour profiter du site :

Privilégier une arrivée matinale, quand la lumière adoucit les contours du massif.

Marcher avec des chaussures adaptées : la forêt n’a rien d’un parcours urbain et la rosée peut surprendre.

Pensez à emporter eau, protection solaire ou vêtements couvrants. L’ombre n’est pas garantie partout et les insectes s’invitent volontiers.

Sur les lieux, la forêt de Khalifa reste fidèle à elle-même : aucune installation tape-à-l’œil, pas de buvette ni de services. Prévoir son pique-nique n’a rien d’optionnel, tout comme repartir en laissant le site immaculé. Les pistes, balisées ici ou là par un marquage discret, serpentent entre chênes-lièges et pins d’Alep. Connaisseurs comme néophytes apprécient l’orientation, qu’ils préfèrent calcul en DMS ou degrés décimaux.

S’agissant de sorties de groupe, scolaires ou scientifiques, déposer une demande auprès de la wilaya de Mila simplifie bien des démarches. La fragilité du site commande le respect. Les coordonnées GPS, sous toutes leurs formes, jouent le rôle de fil conducteur pour découvrir cette mosaïque végétale sans craindre de se perdre.

À la latitude 36.443588 et la longitude 6.026489, la forêt de Ben Khalifa ne se contente pas d’apparaître sur les cartes. Elle occupe l’espace, interpelle le visiteur, et laisse chacun repartir avec un souvenir différent. Question d’attention, d’instant ou d’état d’esprit, le site n’est jamais tout à fait le même d’une visite à l’autre.