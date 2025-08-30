Les différentes variétés de chihuahuas : de long poil à court poil

Contrairement à une croyance répandue, toutes les lignées de chihuahuas ne partagent pas le même standard de pelage ou de morphologie. Certaines caractéristiques physiques, longtemps considérées comme anecdotiques, influencent pourtant la santé, le comportement et même la longévité de l’animal.

Des distinctions notables existent entre les variétés officiellement reconnues, au point que certains éleveurs se spécialisent exclusivement dans un seul type. Les critères d’identification ne se limitent pas à la texture du poil ou à la forme du museau, et les différences peuvent surprendre jusque dans la gestion quotidienne de l’animal.

Chihuahua : un petit chien aux multiples visages

Derrière son format miniature, le chihuahua dévoile une étonnante richesse. Ce chien venu du Mexique, ancien compagnon des Toltèques puis des Aztèques, porte avec lui des siècles d’histoire. Sa lignée ancienne contraste avec sa popularité actuelle, mais rappelle que ce petit animal n’a jamais été un simple bibelot.

La Fédération cynologique internationale (FCI) le classe dans le groupe 9, réservé aux chiens d’agrément et de compagnie. Un choix qui s’explique : ce chien minuscule étonne par sa vivacité, son tempérament affirmé, parfois même son entêtement. Il ne passe jamais inaperçu, même niché sous un manteau ou lové dans un sac.

La variété chez les chihuahuas est spectaculaire. Certains arborent une tête de pomme toute ronde, d’autres une tête de cerf plus fine et allongée. Côté pelage, le choix oscille entre poil court et poil long, et la palette de couleurs, très large, exclut seulement le merle selon le standard. Le poids varie entre 1 et 3 kg, mais certains teacups défient la balance, descendant parfois sous la barre du kilo. Ces différences n’ont rien de superficiel : elles influencent la vie quotidienne, l’entretien, et même la santé de l’animal.

Voici les deux grandes déclinaisons de pelage qui structurent la race :

Le chihuahua à poil court, aussi appelé poil ras ou lisse, apprécié pour la facilité de son entretien.

Le chihuahua à poil long, dont le pelage soyeux et élégant demande plus de soin au quotidien.

Classé à la fois comme héritage vivant et phénomène de société, le chihuahua fascine les passionnés et collectionne les adeptes. Sa diversité intrigue, inspire, et fait de lui un sujet d’étude aussi bien pour les éleveurs que pour les amateurs de chiens d’exception.

Poil court ou poil long : quelles différences au quotidien ?

Dans la famille chihuahua, le choix du poil court ou du poil long n’est pas anodin : il façonne chaque aspect du quotidien des propriétaires. Le chihuahua à poil court, appelé aussi poil lisse ou ras, affiche un pelage dense, brillant, près du corps et sans sous-poil épais. Côté entretien, rien de compliqué : un brossage rapide chaque semaine suffit à ôter les poils morts et à garder son éclat. Ce format séduit ceux qui manquent de temps ou vivent en ville, où la simplicité prime.

Face à lui, le chihuahua à poil long mise sur l’élégance. Son pelage soyeux, parfois légèrement ondulé, attire l’œil mais réclame une attention régulière. Il faut prévoir plusieurs séances de brossage par semaine, surtout derrière les oreilles et sur les franges des pattes, où les nœuds apparaissent vite. Le toilettage ne sert pas qu’à faire joli : il participe au bien-être et à la santé de l’animal.

Le choix entre ces deux profils ne s’arrête pas à l’apparence. Le poil long donne parfois une impression de fragilité, à tort, tandis que le poil court expose davantage aux écarts de température. Pour tous, un contrôle régulier des dents, des oreilles, des yeux et des griffes reste indispensable. En France, la reproduction entre poil court et poil long est encadrée par des règles précises, une donnée à prendre en compte pour tout projet d’adoption ou d’élevage.

Portraits des principales variétés de chihuahuas

Pour mieux cerner la diversité de la race, il faut détailler les profils les plus courants.

Le chihuahua à poil court séduit par son allure nerveuse et sa robe lisse. Son corps compact, son museau court, ses grandes oreilles droites et sa queue recourbée dessinent le portrait du chien citadin par excellence : vif, facile à vivre, sans complication superflue. Ceux qui apprécient l’efficacité et la praticité y trouvent leur compte.

À l’opposé, le chihuahua à poil long joue la carte du spectacle. Ses oreilles ornées de franges, sa collerette duveteuse et sa fourrure soyeuse en font un chien qui ne passe jamais inaperçu. Si l’entretien est plus exigeant, la variété des couleurs et des textures séduit de nombreux amateurs. On distingue aussi la tête de pomme (crâne arrondi, stop marqué) de la tête de cerf (tête plus fine et allongée), deux morphologies qui influencent non seulement l’apparence mais aussi le caractère et la santé du chien.

Les standards de la Fédération cynologique internationale (FCI) acceptent toutes les couleurs sauf le merle. Le chihuahua Teacup, version miniature parfois sous le kilo, attire les regards mais soulève des interrogations légitimes sur la santé et l’éthique de la sélection extrême. D’autres variantes, comme le chihuahua fauve ou les croisements avec le Pinscher, enrichissent encore le paysage de la race.

Voici les principaux points qui distinguent les variétés :

Poids de référence entre 1,5 et 3 kg, avec quelques sujets « teacup » encore plus petits.

Palette de couleurs très large, à l’exception du merle.

Deux formes de tête : pomme ou cerf.

Quel type de chihuahua vous correspond le mieux ?

Le chihuahua, petit gabarit mais grande personnalité, séduit des profils très différents. Son format, jusqu’à 22,9 cm pour un mâle et 20,3 cm pour une femelle, le rend aussi à l’aise en appartement qu’en maison avec jardin. Ce chien nain, vif, joueur et parfois têtu, a besoin d’un exercice quotidien modéré et d’une présence régulière à ses côtés. Les familles avec enfants soigneux découvrent en lui un complice attachant, toujours prêt à participer à la vie de la maison, à condition de lui réserver douceur et respect, car sa petite taille ne le protège pas des maladresses.

La santé du chihuahua mérite une vigilance constante : luxation de la rotule, épilepsie, hypoglycémie, affections oculaires ou dentaires, hydrocéphalie, atrophie progressive de la rétine… La sélection auprès d’un éleveur sérieux et le suivi vétérinaire régulier sont incontournables. Bien nourri et bien entouré, ce chien peut vivre 12 à 20 ans, parfois davantage, à condition de fractionner les repas et d’adapter l’alimentation à ses besoins.

Le chihuahua à poil court séduit ceux qui privilégient la simplicité, tandis que le chihuahua à poil long attire par son élégance, au prix de soins supplémentaires. Socialisé tôt, il sait cohabiter avec d’autres animaux. Mais sa petite taille le rend plus sensible au froid : attention à la température ambiante, surtout l’hiver.

Voici quelques repères pour vous aider à choisir :

Chien de compagnie polyvalent, parfois utilisé comme chien de thérapie.

Prix d’achat variable, de 1000 à 3000 euros selon la lignée.

Défenseur de son territoire, il n’hésite pas à donner de la voix face à l’inconnu.

Face à ce panorama, le chihuahua s’impose comme un concentré de diversité canine. Derrière ses airs de figurine, il incarne mille facettes : compagnon câlin, acrobate plein d’énergie, gardien miniature ou star de salon. Le plus difficile, au fond, reste peut-être de n’en choisir qu’un.