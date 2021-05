L’un des problèmes les plus courants en matière de partage de fichiers est la compatibilité. Certains fichiers ne peuvent pas être lus par toutes les applications. C’est le cas par exemple des fichiers pages issus des Mac, qui ne peuvent être lus sur l’application Word disponible sous Windows. Vous avez certainement été confronté à ce problème et désirez savoir comment procéder pour convertir les fichiers ? Voici pour vous un article qui vous décrit la démarche à suivre pour y arriver.

Convertir à partir de votre Mac

Si vous travaillez sur un Mac, et que vous souhaitez partager vos fichiers avec des personnes qui n’utilisent pas un système Mac OS, vous devez nécessairement convertir les fichiers. Il s’agit d’une opération qui permet de rendre les fichiers lisibles sur un autre système comme Windows. De plus, vous pourrez également ouvrir les fichiers convertis dans MS Word disponible sous Mac.

Pour effectuer la conversion, vous devez d’abord ouvrir le document Pages dans l’application. Cliquez ensuite sur « file » puis sur « export to Word ». À ce niveau, vous devez indiquer sous quel format vous souhaitez enregistrer le fichier. Il peut s’agir d’une extension docx ou doc. Une fois le choix effectué, faites « next ». Une fenêtre s’ouvrira à vous, présentant le nom du fichier Word dans la boîte « save as » et son emplacement sous la boîte « where ». Vous avez la possibilité de modifier ces deux éléments selon votre volonté. Une fois que vous aurez cliqué sur « export », une nouvelle version du fichier sera créée et accessible sous Word.

Convertir à partir de l’iPhone ou de l’iPad

Si vous n’avez pas accès à votre Mac et que vous souhaitez convertir un fichier « Pages » en « Word », vous pouvez le faire à partir de votre iPad ou votre iPhone. Pour cela, commencez d’abord par ouvrir le fichier « Pages » sur votre appareil. Cliquez ensuite sur « More bouton » puis sur « exporter » et choisissez (pour finir) le format. Enregistrez le fichier et vous aurez terminé.

La conversion à partir de votre iCloud

L’iCloud permet également de convertir les fichiers du format « Pages à Word ». Connectez-vous à votre compte iCloud en accédant à votre navigateur. Une fois que vous êtes sur la page d’accueil, cliquez sur « Pages ». Vous aurez ainsi accès à tous vos « documents pages ». Si le doc que vous souhaitez convertir n’est pas enregistré localement sur l’appareil sur lequel vous êtes connecté, vous devez d’abord le télécharger. Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur les « trois points » puis sur « Download a Copy ». Vous aurez ensuite à choisir le format du fichier. Le fichier sera alors enregistré dans le cloud avec son nouveau format. Si vous souhaitez le visualiser, cliquez sur « show in folder ».

Il existe une dernière astuce permettant de convertir les fichiers. Elle consiste à modifier les extensions et accorder une autorisation de lecture sous les autres systèmes d’exploitation. Cependant le fichier obtenu est disponible uniquement en lecture. C’est-à-dire qu’il ne peut être modifié. C’est une méthode très peu recommandée, qui peut parfois conduire à la perte de vos données.