Double imposition : comment éviter ? Impôts étrangers résolus

Les expatriés et les entreprises internationales sont souvent confrontés à la double imposition, un casse-tête fiscal où les revenus sont taxés deux fois, dans le pays d’origine et dans le pays de résidence. Heureusement, des solutions existent pour alléger ce fardeau financier.

Les conventions fiscales bilatérales jouent un rôle clé dans la résolution de ces problèmes. Elles permettent de déterminer quel pays a le droit de taxer quels revenus, évitant ainsi les chevauchements. De nombreux pays offrent des crédits d’impôt ou des exonérations pour les impôts payés à l’étranger, réduisant ainsi la charge fiscale globale pour les contribuables concernés.

Comprendre la double imposition et ses implications

La double imposition survient lorsque les revenus d’un individu ou d’une entreprise sont taxés dans deux juridictions distinctes. Cette situation peut toucher divers types de revenus tels que les traitements et salaires, les pensions et retraites, les revenus de valeurs mobilières, les plus-values, les revenus des professions indépendantes et les revenus fonciers.

Types de revenus concernés

Traitements et salaires : peuvent être imposables en France.

Pensions et retraites : peuvent être imposables en France.

Revenus de valeurs mobilières : peuvent être imposables en France.

Plus-values : peuvent être imposables en France.

Revenus des professions indépendantes : peuvent être imposables en France.

Revenus fonciers : peuvent être imposables en France.

Les revenus peuvent être soit imposables soit exonérés en fonction des conventions fiscales bilatérales signées entre les pays. Ces conventions déterminent précisément quelles juridictions ont le droit de taxer quels types de revenus, évitant ainsi les chevauchements fiscaux.

Implications fiscales

La double imposition a des implications significatives sur la gestion financière des particuliers et des entreprises. Elle peut rendre complexe la planification fiscale et augmenter la charge fiscale globale. Par exemple, sans conventions fiscales adéquates, un expatrié pourrait voir ses revenus professionnels taxés à la fois dans le pays de résidence et le pays d’origine.

Les conventions fiscales bilatérales et les dispositifs nationaux tels que les crédits d’impôt jouent un rôle fondamental pour atténuer cette double imposition. La France a signé plus de 120 conventions fiscales bilatérales qui déterminent si les revenus sont imposables ou exonérés.

Les conventions fiscales bilatérales : un outil pour éviter la double imposition

La France a signé plus de 120 conventions fiscales bilatérales avec divers pays. Ces accords permettent de déterminer si les revenus sont imposables ou exonérés dans l’une ou l’autre des juridictions concernées. Par exemple, les conventions avec le Royaume-Uni, la Belgique et la Suisse précisent les taux de retenue à la source respectifs : 0 % pour le Royaume-Uni, 30 % pour la Belgique et 35 % pour la Suisse.

L’OCDE propose un modèle de convention fiscale qui sert de référence pour ces accords bilatéraux. Ce modèle vise à éliminer la double imposition des revenus et à prévenir l’évasion fiscale. Les conventions fiscales détaillent les mécanismes de répartition des droits d’imposition entre les pays signataires, établissant ainsi une clarté juridique pour les contribuables.

Pays Taux de retenue à la source Royaume-Uni 0% Belgique 30% Suisse 35%

Ces conventions fiscales encouragent aussi les échanges de renseignements entre administrations fiscales, facilitant la vérification des déclarations fiscales et la lutte contre la fraude. Considérez-les comme des instruments essentiels pour éviter les chevauchements fiscaux et optimiser vos obligations fiscales internationales.

Les dispositifs nationaux pour atténuer la double imposition

Pour les contribuables français, plusieurs dispositifs nationaux existent afin d’atténuer les effets de la double imposition. Le principal outil reste le crédit d’impôt, qui permet de réduire l’impôt dû en France en tenant compte de l’impôt déjà payé à l’étranger.

Crédit d’impôt et déclaration n°2047

Les services fiscaux français octroient ce crédit d’impôt sur la base de la déclaration n°2047. Ce document recense les revenus de source étrangère et doit être complété par tout contribuable percevant des traitements et salaires, pensions et retraites, revenus de valeurs mobilières, plus-values, revenus des professions indépendantes ou revenus fonciers de l’étranger.

Résidence fiscale

La résidence fiscale détermine l’imposition des revenus. Les services fiscaux considèrent plusieurs critères pour établir cette résidence : lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques et familiaux. Cette détermination est fondamentale pour appliquer les mécanismes d’atténuation de la double imposition.

Critère de séjour principal : le lieu où le contribuable passe plus de 183 jours par an.

Critère des intérêts économiques : le pays où se situe l’activité professionnelle principale.

Critère des intérêts familiaux : le pays où résident le conjoint et les enfants.

Ces dispositifs, bien que techniques, permettent de garantir une certaine justice fiscale en évitant que les contribuables ne soient pénalisés par une double taxation de leurs revenus.



Stratégies pratiques pour éviter la double imposition

Pour atténuer la pression fiscale liée à la double imposition, plusieurs stratégies s’offrent aux contribuables.

Utilisation du Plan d’Epargne en Actions (PEA)

Le PEA est un outil efficace pour réduire la pression fiscale sur les dividendes de sociétés européennes. Il permet de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu après cinq ans de détention, tout en étant soumis aux prélèvements sociaux.

Optimisation des dividendes

Les dividendes, souvent sources de double imposition, peuvent être optimisés par divers moyens :

Investir dans des entreprises domiciliées dans des pays avec lesquels la France a signé une convention fiscale . Par exemple, le Royaume-Uni, où le taux de retenue à la source est de 0 %.

. Par exemple, le Royaume-Uni, où le taux de retenue à la source est de 0 %. Préférer les titres de sociétés françaises cotées à l’étranger, comme Airbus ou Stellantis, pour bénéficier des crédits d’impôt.

Gestion de la résidence fiscale

La gestion de la résidence fiscale demeure fondamentale. Les services fiscaux français déterminent cette résidence selon plusieurs critères : lieu de séjour principal, centre des intérêts économiques et familiaux. Une planification rigoureuse peut permettre de minimiser les impacts fiscaux.

Exploitation des conventions fiscales bilatérales

Les conventions fiscales bilatérales signées par la France avec plus de 120 pays, dont la Suisse et la Belgique, déterminent si les revenus sont imposables ou exonérés. Ces accords permettent de réduire ou d’éliminer la double imposition en coordonnant les droits d’imposition entre les deux pays.

Ces stratégies, bien appliquées, permettent de gérer efficacement les implications de la double imposition, garantissant ainsi une meilleure optimisation fiscale pour les contribuables concernés.