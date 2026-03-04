Del Arte à Auxerre : le repaire familial où la pizza se partage sans compter

Aux abords d’Auxerre, sur l’avenue Jean Monnet, une enseigne attire les familles en quête d’italianité accessible : Ristorante Del Arte.

Ici, la pizza s’étire, la convivialité s’installe et les enfants trouvent leur compte.

À découvrir également : Des idées d'activités ludiques à partager avec vos enfants

L’adresse a pris le parti, depuis plusieurs années, de miser sur la simplicité, l’accueil et une carte pensée pour tous les âges.

Certains la désignent comme la pizzeria la plus familiale de la ville d’Auxerre.

À ne pas manquer : Quel est le prix d'une prestation de cracheur de feu ?

Ambiance chaleureuse et espace pensé pour tous

Dès l’entrée, les couleurs chaudes, les matériaux boisés, les photographies de ruelles italiennes créent un cocon. Les salles, larges et modulables, s’adaptent aux tribus nombreuses, aux groupes d’amis, aux collègues venus fêter un anniversaire ou simplement partager un repas du dimanche. La terrasse, dès les premiers beaux jours, devient le terrain de jeu idéal pour les grands rassemblements comme pour les déjeuners improvisés.

Pour les plus petits, tout est prévu. Chaises hautes, table à langer dans les sanitaires, menus illustrés, espaces assez larges pour circuler en poussette. Les enfants ne subissent pas le restaurant, ils y trouvent leur place. Menu Bambino complet, jeux et activités glissés dans une boîte-surprise, dessert réconfortant, boisson adaptée. Le sourire de l’équipe, parfois inégal selon les retours clients, reste une valeur recherchée par la direction et le management local.

Carte italienne pour tous les appétits

La carte déroule ses classiques en version généreuse : pizzas à pâte fine, pâtes en sauce, gnocchis gratinés au parmigiano, salades copieuses, desserts doux-amers comme le tiramisù ou la pizza Nutella banane. Prix abordable, positionnement assumé : permettre à une famille de quatre de sortir sans alourdir l’addition.

Quelques exemples phares : la pizza Carbonara (crème, mozzarella, pancetta, œuf plein air), la chèvre-miel rehaussée de speck et de roquette, la « Spéciale pizzaiolo » où la crème et la tomate se répondent, les gnocchis au poulet et parmesan gratinés. Pour finir, le tiramisù maison ou la pizza sucrée, clin d’œil aux plus gourmands. Les enfants, eux, peuvent composer une mini-pizza ou choisir des lasagnes adaptées, avec boissons et dessert, le tout dans une formule pensée pour eux.

Réserver sans tracas, venir en groupe, profiter d’avantages

La réservation, simple et sans frais, s’effectue en quelques clics : site internet, application mobile, ou téléphone direct. Pour ceux qui veulent rassurer une tribu, la géolocalisation permet de trouver la table la plus proche, la création de compte ouvre des avantages fidélité (réductions, surprise d’anniversaire, offres promotionnelles, jeux concours). Aucune obligation de compte sur le site, mais sur l’application, la démarche devient nécessaire pour cumuler les points et profiter d’une réduction de 15% sur la première commande (code APPLI15).

Les groupes, grands ou petits, sont accueillis avec souplesse. Déjeuner d’équipe, anniversaire d’enfants, cousinade, tout se prévoit, surtout les week-ends ou pendant les vacances scolaires. La confirmation de réservation arrive par mail, l’organisation reste fluide, même pour les demandes spéciales (emplacement terrasse, espace isolé).

Services complémentaires : emporter, livraison, accessibilité

Restaurant complet ou soirée tranquille à la maison, Del Arte propose les plats à emporter ou la livraison à domicile. La commande s’effectue sur le site ou l’application, avec des offres spécifiques : deux plats achetés, le troisième à 1,50€. Pratique pour les familles pressées ou les soirs de match.

Un parking spacieux, des bornes de recharge électriques à une centaine de mètres, une accessibilité pensée pour les personnes à mobilité réduite : tout vise à simplifier l’expérience. Les parents de jeunes enfants apprécient la facilité, les groupes d’amis la souplesse des horaires (ouvert 7 jours sur 7, service du midi et du soir).

Avantages fidélité pour petits et grands

Le Club Spaghetto, programme dédié aux enfants de 3 à 10 ans, transforme chaque passage en expérience ludique. Inscription simple (site ou application), menu enfant offert à l’arrivée, invitation personnalisée pour l’anniversaire, bon plan à utiliser sur une large période. À 11 ans, un menu adulte offert pour marquer le passage de relais. Jeux, concours, mascottes, tout est fait pour fidéliser la jeune clientèle et permettre aux parents de souffler.

Les adultes, eux aussi, profitent d’un programme fidélité : surprise d’anniversaire, réductions, offres réservées, possibilité de sauvegarder ses informations pour ne pas perdre de temps lors de prochaines réservations.

Ce que disent les clients : points forts

Sur les plateformes d’avis, les notes se dispersent. Beaucoup saluent l’excellence de la pâte à pizza, le côté inventif des desserts, la facilité d’accès et le bon rapport qualité/prix. Certains notent une carte qui va à l’essentiel mais reste efficace, une ambiance toujours conviviale, un cadre plaisant, surtout pour les familles avec enfants en bas âge.

Del Arte tire son épingle du jeu grâce à sa capacité d’accueil, son ouverture 7/7, son accessibilité, ses formules dédiées aux enfants et familles, et sa logistique huilée pour les groupes. Le positionnement familial est clairement lisible, de l’assiette à l’ambiance, du service à l’organisation des anniversaires.

Pratique : infos clés et FAQ express