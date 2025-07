Comment préparer un délicieux risotto d’épeautre au parmesan

Le parmesan ne libère sa pleine saveur que sous une chaleur douce et constante, loin des ébullitions trop vives qui le rendent filandreux. L’épeautre absorbe le bouillon plus lentement que le riz, nécessitant un ajustement précis du temps de cuisson mais offrant une texture plus ferme. Dans certaines régions d’Italie, l’ajout de potimarron ou de champignons à l’épeautre remonte à plusieurs siècles, bien avant que le risotto classique ne s’impose. Les nutritionnistes soulignent la richesse en fibres et minéraux de cette céréale ancienne, souvent délaissée dans les recettes modernes.

Pourquoi l’épeautre mérite sa place dans votre cuisine ?

L’épeautre n’a rien d’une tendance passagère. Cette céréale, cultivée depuis l’Antiquité, continue de façonner les paysages du sud de la France et d’Italie. Le petit épeautre, robuste et fidèle, prospère là où d’autres plantes peinent, donnant un grain à la saveur de noisette, à la fois dense et délicat. Riche en protéines, il concurrence sans peine les légumineuses. Les nutritionnistes et les chefs l’adoptent, conquis par sa diversité et ses apports.

Dans la grande fresque des recettes à base d’épeautre, on croise des risottos, des pains, des salades, tous porteurs d’une histoire. En Provence, son AOP garantit la transmission d’un savoir-faire, tandis qu’en Italie, le farro s’impose dans les assiettes avec caractère et nuances uniques.

Retrouvez ci-dessous les points forts qui expliquent pourquoi l’épeautre gagne du terrain dans nos cuisines :

Polyvalence : risotto, pains, soupes, l'épeautre s'apprivoise dans tous les registres culinaires.

Qualités nutritionnelles : un cocktail de protéines, fibres et minéraux qui répond aux attentes actuelles.

Identité territoriale : le petit épeautre de Haute Provence, protégé par une AOP, incarne la tradition et la qualité.

Bien plus qu’un substitut au riz, l’épeautre incarne le lien entre patrimoine culinaire européen et recherche de saveurs authentiques. Chaque préparation rappelle l’importance du geste, du terroir et du respect du végétal.

Les secrets d’un risotto d’épeautre crémeux au parmesan

Réaliser un risotto d’épeautre au parmesan requiert une attention particulière. Le petit épeautre, plus robuste que le riz, a besoin d’un long trempage, entre douze et vingt-quatre heures. Ce passage, souvent ignoré par précipitation, conditionne la texture et la capacité du grain à s’imprégner du bouillon.

Pour démarrer, faites suer un oignon doux des Cévennes AOP dans un mélange de beurre et d’huile d’olive de Haute Provence AOP. Ajoutez l’épeautre égoutté, laissez-le devenir translucide, puis mouillez avec un vin blanc sec, comme un Grand Cèdre du Jura. Ensuite, le bouillon, de légumes ou de volaille, s’ajoute progressivement, louche après louche, en remuant patiemment sur quarante à cinquante minutes. Ici, tout se joue sur la constance du feu, le regard attentif, la main qui ajuste.

Pour la touche crémeuse, hors du feu, incorporez généreusement du parmesan râpé, une noix de beurre, un peu de crème fraîche ou de mascarpone. Salez, poivrez, parsemez de persil frais ou de sauge selon l’inspiration. Ce risotto d’épeautre, plus ferme que son cousin au riz, séduit par sa mâche et son parfum marqué.

Voici les temps à prévoir et pour qui ce plat se destine :

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 45 minutes

Pour : 4 personnes

Servez aussitôt : la densité de l’épeautre et la rondeur du parmesan signent une assiette qui sort du lot, loin de la fadeur des plats ordinaires.

Recettes variées : champignons, potimarron ou truffe, à chacun son risotto d’épeautre

Le risotto d’épeautre ne se limite pas à sa version au parmesan. Sa texture, qui tient sous la dent, se prête à toutes les envies. Les champignons de Paris bruns, poêlés vivement, rejoignent le risotto en fin de cuisson et apportent un parfum boisé parfait. Un filet d’huile d’olive de Haute Provence AOP sublime l’ensemble.

En automne, le potimarron devient l’allié de l’épeautre. Rôti puis écrasé, il colore et adoucit le plat, tandis que quelques pois gourmands blanchis ou des salsifis dorés au beurre offrent des contrastes de textures et de saveurs. La crème fraîche ou le mascarpone, ajoutés en touche finale, renforcent le crémeux sans masquer l’authenticité du grain.

Pour un repas d’exception, osez la truffe noire râpée juste avant le service. Elle libère ses arômes envoûtants et fait du risotto d’épeautre un plat de fête. Quelques copeaux de parmesan ou de pecorino suffisent alors pour souligner l’ensemble. Chacun façonne sa recette selon la saison, les produits locaux ou le marché du jour, puisant dans la tradition provençale ou italienne, toujours guidé par la recherche d’un équilibre entre rusticité et finesse.

Envie d’innover ? Osez le risotto d’épeautre et régalez-vous autrement

Le risotto d’épeautre s’invite comme une proposition futée face au risotto classique. Sa texture al dente, plus affirmée, séduit celles et ceux en quête de nouveauté. Avec lui, on tourne le dos à la monotonie : chaque bouchée offre une expérience différente, loin de la douceur uniforme du riz Arborio. Cette recette, mise à l’honneur par Cuisine et Vins de France, captive les amateurs de cuisine généreuse, surtout quand l’automne ou l’hiver incitent à se retrouver autour d’un plat réconfortant.

Réinventez les traditions. Agrémentez votre risotto d’épeautre de légumes du moment, d’un nuage de parmesan râpé, d’un trait d’huile d’olive de Haute Provence AOP. L’épeautre, cultivé entre Provence, Alpes et Drôme, capte tous les arômes du bouillon, du vin blanc et du fenouil si vous le souhaitez. Le trempage préalable reste incontournable : il métamorphose la texture et optimise la cuisson, tout en conservant l’apport en protéines du petit épeautre.

Voici trois atouts pour comprendre l’intérêt de ce plat :

Texture : une fermeté qui persiste, toujours agréable sous la dent

Saveur : douceur naturelle, légère touche sucrée, amplifiée par le parmesan ou le pecorino

Polyvalence : il accueille aussi bien les légumes racines, les champignons que les courges ou la truffe

La cuisine d’épeautre façon risotto remet au centre de la table une céréale ancestrale, pilier de la gastronomie provençale et italienne. Goûtez cette rencontre entre tradition et créativité : le risotto d’épeautre n’a rien d’un effet de mode, il s’adresse à ceux qui cherchent l’authenticité et la surprise, dans chaque cuillerée.