Semaine paire impaire : tableau récapitulatif 2026 à consulter en un coup d’œil

La numérotation des semaines en France repose sur la norme ISO 8601, qui fixe la semaine 1 comme celle contenant le premier jeudi de janvier. Pour l’année 2026, cette règle a une conséquence directe : le 1er janvier peut appartenir à la dernière semaine de l’année précédente, ce qui décale la parité dès les premiers jours. Un tableau récapitulatif des semaines paires et impaires 2026 ne sert à rien s’il ignore ce point de départ.

Norme ISO 8601 et décalage de parité en janvier 2026

La plupart des calendriers en ligne affichent les numéros de semaine sans expliquer leur origine. La norme ISO 8601, appliquée en France pour tous les usages administratifs, définit la semaine comme un bloc de sept jours commençant le lundi. La semaine 1 de l’année est celle qui contient le premier jeudi de janvier.

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Cette règle technique a une implication concrète. Le 1er janvier peut tomber en semaine 52 ou 53 de l’année précédente, ce qui signifie que la parité « intuitive » de début d’année ne correspond pas forcément à la parité réelle du numéro ISO. Pour 2026, vérifier manuellement la parité des toutes premières semaines de janvier évite de démarrer un planning de garde alternée ou de collecte sur un mauvais pied.

Ce décalage concerne aussi les logiciels. Un tableur Excel paramétré sur un système de numérotation nord-américain (semaine commençant le dimanche) peut attribuer un numéro différent à la même semaine. Si vous construisez un planning basé sur la parité, le paramétrage de la fonction ISOWEEKNUM (ou NO.SEMAINE.ISO en français) est le seul fiable.

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Tableau récapitulatif semaines paires et impaires 2026

Le tableau ci-dessous couvre les 53 semaines du calendrier 2026. L’année 2026 compte en effet 53 semaines ISO, ce qui crée une semaine supplémentaire impaire en fin d’année, un détail que beaucoup de tableaux simplifiés omettent.

Mois Semaines paires Semaines impaires Janvier S2, S4 S1, S3, S5 Février S6, S8 S7, S9 Mars S10, S12 S11, S13 Avril S14, S16, S18 S15, S17 Mai S18, S20, S22 S19, S21 Juin S24, S26 S23, S25, S27 Juillet S28, S30 S27, S29, S31 Août S32, S34 S33, S35 Septembre S36, S38, S40 S37, S39 Octobre S40, S42, S44 S41, S43 Novembre S44, S46, S48 S45, S47 Décembre S50, S52 S49, S51, S53

La semaine 53, impaire, couvre les derniers jours de décembre 2026. Cette semaine supplémentaire modifie l’alternance habituelle pour quiconque suit un rythme pair/impair régulier sur l’ensemble de l’année.

Garde alternée et calendrier scolaire 2025-2026 : où se croisent les parités

L’usage le plus fréquent du calendrier semaine paire impaire reste la garde alternée. Les jugements de divorce ou les conventions parentales fixent souvent la résidence de l’enfant sur une alternance hebdomadaire calée sur la parité. Le problème survient aux périodes de vacances scolaires, quand la logique de semaine paire/impaire entre en conflit avec le découpage par zones.

Les vacances scolaires ne commencent pas un lundi et ne finissent pas un dimanche. Une semaine de vacances peut donc chevaucher deux numéros de semaine, l’un pair, l’autre impair. Pour le parent qui doit savoir « à qui » revient la semaine des vacances de février (zone A, B ou C), le numéro ISO ne suffit pas. Il faut croiser le tableau de parité avec le calendrier officiel de l’Éducation nationale.

Vérifier le numéro de la semaine du samedi de départ en vacances, pas seulement celle du lundi

Se référer au jugement ou à la convention pour savoir si la période de vacances « écrase » l’alternance habituelle ou s’y superpose

Anticiper les jours fériés isolés (lundi de Pentecôte, Ascension) qui allongent certaines semaines sans changer leur numéro

Un jour férié ne modifie jamais le numéro de semaine ISO, mais il peut modifier la durée effective du temps passé chez chaque parent.

Collecte des déchets et services publics calés sur la parité des semaines

Au-delà de la sphère familiale, la parité des semaines structure aussi des services publics locaux. Plusieurs collectivités organisent la collecte sélective en porte-à-porte selon un rythme pair/impair. Un arrêté cadre interdépartemental de 2026 sur la gestion de l’eau dans le sous-bassin du Lot prévoit même une alternance rive droite en semaine impaire, rive gauche en semaine paire pour certains usages pendant la période d’étiage, du 1er juin au 31 octobre.

Ces plannings municipaux sont rarement synchronisés avec le calendrier scolaire ou la garde alternée. Un parent en semaine impaire de garde peut se retrouver en semaine paire de collecte si la commune utilise un autre point de départ pour son alternance. Vérifier le calendrier de sa commune reste la seule méthode fiable.

Construire un planning paire/impaire fiable dans Excel ou Google Sheets

Plutôt que de consulter un tableau statique chaque semaine, automatiser la vérification dans un tableur fait gagner du temps sur toute l’année. La formule repose sur deux fonctions.

NO.SEMAINE.ISO(date) renvoie le numéro de semaine conforme à la norme ISO 8601

renvoie le numéro de semaine conforme à la norme ISO 8601 EST.PAIR(numéro) ou MOD(numéro;2) permet d’afficher « Paire » ou « Impaire » automatiquement

ou permet d’afficher « Paire » ou « Impaire » automatiquement La combinaison des deux dans une mise en forme conditionnelle colore les semaines selon leur parité, ce qui rend le planning lisible d’un coup d’oeil

Un piège fréquent : la fonction WEEKNUM (ou NO.SEMAINE) sans le paramètre ISO ne respecte pas la norme. Le numéro renvoyé peut différer d’une unité, ce qui inverse toute la parité du planning. Toujours utiliser NO.SEMAINE.ISO, jamais NO.SEMAINE seul.

Télécharger un calendrier pré-rempli reste une option, mais un fichier Excel ou Google Sheets paramétré avec ces formules se met à jour automatiquement pour les années suivantes. Il suffit de changer la plage de dates.

L’année 2026 et ses 53 semaines ISO rappellent que la parité n’est pas un automatisme. Entre le décalage de janvier, la semaine supplémentaire de décembre et les chevauchements avec les vacances scolaires, chaque usage (garde alternée, collecte, planning de formation) mérite sa propre vérification. Un tableau consulté une fois par mois ne remplace pas un outil paramétré correctement.