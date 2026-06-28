Le Barcarès marché et marchés voisins : comment organiser votre semaine ?

Le Barcarès dispose de marchés ouverts trois matins par semaine toute l’année, auxquels s’ajoutent en été des marchés nocturnes et des emplacements supplémentaires. Pour les vacanciers qui séjournent sur le littoral catalan, connaître le calendrier précis de chaque point de vente permet de structurer la semaine entre courses, plage et activités nautiques.

Distinguer les marchés permanents des marchés saisonniers au Barcarès

La confusion la plus fréquente concerne la différence entre le marché du village, actif toute l’année, et les marchés estivaux répartis sur plusieurs sites. Comprendre cette distinction évite de se déplacer un mardi matin en avril pour trouver des étals vides.

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De septembre à juin, le marché se tient au village les mercredi, vendredi et dimanche, de 7 h 30 à 13 h 30. Les étals occupent la place de la République, à proximité de l’office de tourisme et du front de mer. On y trouve fruits et légumes du Roussillon, charcuteries, fromages, vêtements et bijoux.

De mi-juin à mi-septembre, deux emplacements supplémentaires ouvrent : la place Martinique le mardi, et le parking des Argonautes les lundi et jeudi. Le village conserve ses trois matinées habituelles. En haute saison, un marché matinal a donc lieu chaque jour de la semaine.

Le cas particulier de l’étal à poissons du port

Indépendamment du marché principal, les bateaux de pêche vendent leur prise au port tous les matins entre 9 h et 11 h 30, toute l’année. Ce point de vente directe fonctionne même les jours sans marché. Pour du poisson frais local, mieux vaut s’y rendre tôt : les quantités dépendent de la sortie en mer du jour.

Marchés nocturnes du Barcarès : trois sites en juillet et août

Les marchés nocturnes représentent un format à part, tourné davantage vers l’artisanat, les plats traiteur et la flânerie. Ils se tiennent de 18 h à 23 h 30 en juillet et août, sur trois emplacements distincts qui alternent.

Au village : samedi, lundi et mercredi soir. L’ambiance y est la plus animée, avec des sardanes et de la musique certains soirs.

Place Martinique : vendredi et dimanche soir. Plus compact, ce marché met l’accent sur les produits alimentaires et les créateurs locaux.

Marché du Lydia : mardi et jeudi soir. Situé à proximité du paquebot échoué, il combine étals et vue sur la plage.

Un marché spécifique, le marché Terroir et Tradition, se tient le mardi soir en juillet et août sur le parking du Lydia, de 19 h à 23 h. Il se concentre sur les producteurs locaux et les spécialités catalanes : vins du Roussillon, anchois de Collioure, tourons, huile d’olive.

Le marché catalan de la Sant Joan

Autour du solstice d’été, la fête de la Sant Joan donne lieu à un marché catalan ponctuel. Le programme officiel de la commune prévoit ce marché le mardi 23 juin, associé à l’arrivée de la Flamme du Canigó, aux sardanes et à un spectacle de feu sur la plage. Ce rendez-vous éphémère rassemble des artisans et des producteurs catalans qu’on ne retrouve pas sur les marchés réguliers.

Marchés voisins du Barcarès à moins de vingt minutes

Organiser sa semaine autour des seuls marchés du Barcarès couvre déjà la majorité des jours. Les communes voisines offrent des compléments utiles, notamment pour varier les producteurs ou trouver des produits absents des étals barcarésiens.

Saint-Laurent-de-la-Salanque accueille un marché le jeudi matin. C’est le plus grand marché alimentaire du secteur hors saison, avec une forte présence de maraîchers de la plaine du Roussillon. La distance depuis Le Barcarès se parcourt en quelques minutes.

Leucate, au sud, tient son marché le vendredi matin au village et propose en été des marchés nocturnes au port. Le marché de Torreilles, plus modeste, a lieu le mercredi matin. Pour un marché de taille plus conséquente, celui de Perpignan (place Cassanyes et marché de gros) fonctionne tous les matins sauf le lundi.

Combiner Le Barcarès et ses voisins permet de ne jamais rester un jour sans marché, même hors saison. Le dimanche matin au Barcarès, le lundi aux Argonautes en été, le mardi place Martinique, le mercredi au village, le jeudi à Saint-Laurent-de-la-Salanque, le vendredi au village et à Leucate, le samedi au marché nocturne.

Relier les marchés aux activités de la semaine au Barcarès

La commune intègre ses marchés dans une programmation loisirs plus large. Les matinées marché se combinent naturellement avec les activités de l’après-midi : téléski nautique sur le plan d’eau, voie verte de l’Agly pour le vélo, ou baignade surveillée sur les plages du Lydia.

En pratique, les jours de marché matinal au village (mercredi, vendredi, dimanche) concentrent l’affluence piétonne dans le centre. C’est le moment où les restaurants et cafés du front de mer affichent le plus de monde. Prévoir les activités nautiques ou les sorties plage ces matins-là, puis décaler les courses au marché nocturne le soir, permet d’éviter la cohue.

Les jours sans marché matinal en basse saison (lundi, mardi, jeudi, samedi) sont ceux où le village retrouve un rythme plus calme. L’étal à poissons du port reste accessible, mais pour les fruits, légumes et produits locaux, il faut se tourner vers les marchés des communes voisines ou attendre le prochain créneau.

Quoi acheter selon le type de marché

Les marchés matinaux privilégient l’alimentaire et le textile. Les marchés nocturnes sont davantage orientés vers l’artisanat, les bijoux, la décoration et les plats préparés à consommer sur place. Le marché Terroir et Tradition du mardi soir reste le plus adapté pour ramener des produits catalans de qualité : confitures, miel de garrigue, saucisson sec catalan.

La semaine type d’un séjour au Barcarès en été tourne donc autour de deux rythmes : les matinées pour les courses alimentaires et les soirées pour la promenade gourmande. Garder un jour pour le marché de Saint-Laurent-de-la-Salanque ou de Leucate complète le tableau sans redondance avec les étals barcarésiens.