IQOS : la nouvelle cigarette électronique

IQOS est une nouvelle génération de cigarette électronique commercialisée dans de nombreux pays d’Asie et d’Europe. Elle est le fruit des années de conception du grand fabricant Philip Morris International. Cette cigarette constitue une alternative à la cigarette traditionnelle. Dans la suite de cet article, nous exposons IQOS et ses particularités.

Présentation de la cigarette électronique IQOS

A lire en complément : Réussir sa vie grâce à l’intelligence émotionnelle

IQOS est un produit à risque potentiellement réduit du leader international du tabac Phillip Morris. C’est une cigarette électronique conçue sous forme d’un stylo. En effet, le dispositif de l’IQOS comprend les éléments suivants :

Un appareil électronique ;

Une plaque chauffante d’une batterie ;

Des recharges.

Ces recharges nommées « Heets » sont des mini-bâtonnets de cigarettes renfermant un filtre et du tabac. La cigarette électronique IQOS est aussi dotée d’un bouton de mise en marche. Son principe de fonctionnement consiste à générer de l’aérosol de tabac sans combustion de la substance.

Lire également : Combien de temps conserver les papiers de l'assurance habitation ?

Processus de fonctionnement de la cigarette électronique IQOS

L’IQOS dispose d’un processus de fonctionnement simple. Les Heets sont introduits dans l’appareil électronique. Ensuite, le tabac se chauffe par la plaque chauffante sous contrôle électronique à une température moyenne de 300 °C. Le tabac se décompose chimiquement sous l’action de la chaleur et se transforme en vapeur ou aérosol de tabac.

Un tel mécanisme est la pyrolyse. L’utilisateur peut inhaler L’aérosol. L’IQOS élimine pratiquement la combustion du tabac et représente alors un produit moins nocif pour la santé.

L’IQOS : une cigarette électronique approuvée moins nocive pour la santé

Il y a eu de nombreuses études menées sur IQOS aussi bien par des scientifiques du groupe Phillip Morris que par des chercheurs indépendants. Ces études révèlent que cette cigarette électronique est moins nocive pour la santé que la cigarette classique. En effet, lorsqu’on allume une cigarette classique, les matières organiques sont brûlées à une forte température. Cela permet la génération de fumée et de plusieurs composants toxiques que sont le monoxyde de carbone, le goudron… Le fumeur absorbe es composants qui nuisent à sa santé. À l’opposé, l’IQOS génère très peu de substances nocives en procédant au chauffage du tabac (source : facefull-news.com).

L’IQOS : une cigarette agréable à consommer

L’IQOS est très agréable à consommer pour plusieurs raisons. D’abord, elle émet une très faible quantité de fumée pendant son fonctionnement et cette fumée est de bonne odeur. Par contre, la cigarette conventionnelle produit beaucoup de fumée malodorante. Ensuite, le tabac étant chauffé et non brûlé, aucune substance solide n’est produite ni aucune trace de cendre.

L’utilisateur de l’IQOS consomme donc du tabac d’une manière plus saine et hygiénique. Enfin, L’IQOS génère de la vapeur de tabac qui est une substance odorante et agréable à inhaler. En plus, l’absorption de la vapeur de tabac n’engendre pas la mauvaise haleine.

L’IQOS est une cigarette électronique exceptionnelle qui permet de consommer du tabac avec très peu d’effets néfastes sur la santé. Son principe très innovant génère une substance très agréable à inhaler pour l’utilisateur. L’IQOS pourrait ainsi constituer la cigarette du futur.