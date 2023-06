Le vélo est un mode de déplacement qui existe depuis de nombreuses années. Malheureusement, l’apparition des motos et des autos a altéré le succès premier de cette solution. Cependant, le cyclisme est une activité pratiquée par de nombreux professionnels et des compétitions existent pour satisfaire l’amour du vélo pour une bonne partie de la population. Ces dernières années dans l’hexagone, le vélo a connu une nouvelle popularité, principalement à cause de l’apparition de modèles électriques. De nombreuses personnes se demandent alors si le vélo électrique ne serait pas l’avenir du cyclisme professionnel.

Le vélo électrique : un grand succès dans l’hexagone

Lors de son apparition, le vélo électrique ou plus précisément le vélo à assistance électrique VAE comme l’appellent les professionnels a fait de nombreux sceptiques, mais peu à peu, il a pu bénéficier d’un taux de conversion élevé. En effet, on constate que de plus en plus de personnes, jeunes et vieilles, choisissent le vélo électrique de chez Brompton par exemple, comme moyen de déplacement dans leur vie. On a ainsi constaté une hausse significative des ventes de vélo électrique ces dernières années.

Le succès des vélos électriques ne concerne pas uniquement la France, mais aussi un grand nombre de pays européens et d’ailleurs où le vélo a toujours eu sa place dans le quotidien des habitants. C’est le cas par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne. De nombreuses personnes utilisent le vélo électrique pour aller au boulot, faire des courses, conduire les enfants à l’école, faire de l’exercice, etc. Dans certains pays, le succès du vélo est surtout dû à son côté écologique qui permet de ne pas polluer encore plus l’environnement. Mais dans d’autres pays, si le vélo rencontre autant de succès, c’est en grande partie grâce à ses nombreux avantages dont le côté écologique fait partie intégrante.

Les avantages du vélo électrique

Le vélo électrique est un vélo qui dispose d’un moteur que l’on peut recharger rapidement. Ce moteur permet de démarrer le vélo plus rapidement, ce qui permet d’éviter bien des désagréments lorsque les feux passent du rouge au vert. Le moteur du vélo électrique, c’est également ce qui lui permet d’être plus facile à manier et plus rapide qu’un vélo ordinaire. De nombreux essais ont permis de montrer qu’il est plus facile de se déplacer avec un vélo électrique qu’avec un simple vélo. Le moteur donne un bon coup de pouce aux pédales, ce qui fait que les pistes, même les plus raides sont beaucoup plus praticables. On peut utiliser le vélo électrique pour gravir des pentes ou aller dans le sens contraire à celui du vent, sans faire beaucoup d’effort. Ainsi, même les personnes âgées peuvent parcourir une longue distance sans trop se fatiguer.

Pour les travailleurs, l’avantage, c’est qu’on évite d’arriver trempé de sueur au bureau à cause de l’effort. Le vélo électrique permet aussi d’aller plus vite. Non seulement la batterie augmente la vitesse à laquelle les distances sont parcourues, mais elle permet aussi de se donner beaucoup plus, puisqu’on ne sent pas la fatigue. On peut aussi parcourir des distances plus longues sans trop se fatiguer, tout en faisant de l’exercice et en préservant la nature. Par ailleurs, le vélo électrique est plus économique qu’une voiture. Il n’est pas nécessaire d’avoir une immatriculation, pas besoin d’investir dans du carburant, pas de paiement de taxes, et pas besoin de place de parking, enfin, pas toujours. Mais qu’apporterait concrètement le vélo électrique au cyclisme professionnel ?

Le vélo électrique et le cyclisme professionnel : quelle relation ?

Le vélo électrique pourrait représenter l’avenir du cyclisme professionnel. En effet, de nombreuses personnes apprécient le vélo et en font très bien. Mais le cyclisme professionnel n’est pas fait pour satisfaire un amour mesuré du vélo, mais une véritable passion. Les compétitions de vélo se déroulent en effet durant plusieurs jours pour une longue distance, et l’entrainement n’est pas aisé non plus. Ainsi, les cyclistes sont souvent très fatigués et mouillés, mais ils doivent tout de même continuer la course et pratiquer sur des circuits pas toujours faciles.

Tous ces aspects doivent décourager les moins passionnés de faire une pratique professionnelle du cyclisme. Mais ces difficultés doivent être dérangeantes pour les cyclistes professionnels. Avec le vélo électrique, les compétitions dureront moins longtemps. De plus, il leur faudra peu d’effort pour conduire le vélo ; ils rouleront plus longtemps et plus facilement sans forcément être complètement trempés. Utiliser un vélo électrique dans le cyclisme professionnel peut permettre d’augmenter le succès de ce sport. Par ailleurs, avec le succès que rencontrent ces vélos actuellement, les professionnels du cyclisme ne tarderont pas à y voir une option très séduisante.

Le futur du cyclisme professionnel passera par les vélos électriques, mais il faudra encore beaucoup de temps. Cette possibilité n’est pas encore évoquée dans le secteur, et même lorsqu’elle le sera, il sera difficile de rallier les plus conservateurs à la cause.

Les limites et les défis des vélos électriques dans le cyclisme professionnel

Le vélo électrique ne peut pas être considéré comme une solution miracle à tous les problèmes dans le cyclisme professionnel. Il y a encore des limites et des défis que ce système doit relever avant d’être pleinement adopté. La grande question qui se pose est celle de la fiabilité du vélo électrique ; si un coureur tombe en panne pendant la course, cela pourrait ruiner sa chance de victoire.

Il faut tenir compte du coût élevé des vélos électriques. Ceux-ci utilisent souvent des technologies avancées pour permettre leur fonctionnement optimal, mais aussi pour réduire leur impact sur l’environnement. Ces composants sont très chers et n’ont donc pas été conçus pour les budgets modestes. Bien que ces technologies soient utiles pour améliorer l’expérience utilisateur, elles peuvent poser problème si elles sont mal intégrées ou mal gérées lorsqu’un coureur rencontre un obstacle sur la route.

Le principal défi consiste à convaincre les professionnels du cyclisme de passer au vélo électrique. Pour certains puristes du sport, notamment ceux attachés aux valeurs traditionnelles telles que le travail dur et l’effort personnel non assisté par une machine, abandonner leur vieil ami qu’est le simple vélodrome sera difficilement concevable… Mais comment trouver cette limite entre performance sportive purement humaine et utilisation technologique ? La réponse n’est pas facile, car chaque camp aura ses arguments convaincants. Mais il s’agit avant tout de trouver un équilibre entre les différentes approches, et d’offrir aux coureurs une solution adaptée à leur niveau de compétence, leur style personnel et leurs objectifs. Si le vélo électrique peut être la réponse à certains des problèmes du cyclisme professionnel, il ne faut pas perdre de vue que ce sport a toujours été basé sur l’excellence humaine pure et simple.

Les initiatives des grandes équipes pour intégrer les vélos électriques dans leur stratégie de course

Malgré les limitations et les défis posés par le vélo électrique, certaines grandes équipes de cyclisme professionnel sont déjà en train d’adopter cette nouvelle technologie. Les raisons pour ce choix varient selon chaque équipe, mais toutes visent à améliorer la performance de leurs coureurs.

L’équipe NTT Pro Cycling a lancé son projet ‘Qhubeka Assos’, qui consiste à fournir des vélos électriques aux enfants africains dans le besoin ; c’est une action caritative qui permet aussi une meilleure intégration du vélo électrique dans leur stratégie globale. D’autres, comme l’équipe Ineos Grenadiers, ont fait appel à Pinarello pour créer un nouveau modèle doté d’une assistance électrique. Cette innovation a été utilisée lors du Tour d’Italie en octobre 2020, où la plupart des coureurs l’ont qualifiée de réussite.

Les avantages potentiels du vélo électrique sont nombreux : il peut aider les coureurs fatigués ou blessés à continuer la course sans trop perdre leur avantage face aux autres concurrents. Cela peut donner une chance aux moins expérimentés de se mesurer avec les professionnels confirmés, stimulant ainsi davantage la concurrence au sein même des courses cyclistes professionnelles.

Tous ne voient pas cet ajout positivement et certains estiment que cela pourrait faire reculer non seulement le sport lui-même, mais aussi sa réputation mondiale s’il venait à être perçu comme une « tricherie ». Il y a donc encore plusieurs interrogations qui planent sur l’intégration du vélo électrique dans le cyclisme professionnel.

Bien que l’utilisation de vélos électriques puisse offrir des avantages significatifs pour les équipes de cyclisme professionnel et leurs coureurs, il faudra néanmoins un certain temps pour convaincre tous les acteurs majeurs du sport. Les innovations technologiques doivent être utilisées à bon escient afin d’optimiser la performance humaine plutôt que de la remplacer. Il appartient donc aux grandes équipes d’initier une réflexion plus globale sur leur stratégie et leur utilisation des nouveaux outils à disposition dans le but de promouvoir davantage la pratique du cyclisme tout en respectant ses valeurs traditionnelles.