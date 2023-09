Les bienfaits d’un voyage de croisière en Égypte

Qui ne rêve pas d’une belle croisière en Égypte ? En effet, le Nil est considéré comme la pièce maîtresse des vacances en Égypte, évoquant des images romantiques de journées idylliques passées à flotter dans le luxe parmi les sites antiques du pays ; cependant, il existe aussi le Louxor à Assouan.

Vous pouvez aussi visiter le Sandal sur le Nil, naviguer sur la mer rouge. Dans cet article nous parlerons des bienfaits d’un voyage de croisière en Égypte.

A voir aussi : Vacances de Noël : pourquoi opter pour l'hôtel Beaurivage Dinard ?

Profitez d’un voyage organisé lors d’une croisière en Égypte

Le principal avantage de voyager avec tout ce qui est déjà organisé, c’est précisément cela : vous n’avez pas besoin de passer du temps à préparer un itinéraire et tous les transferts sont organisés.

Cela enlève un peu de charme à la préparation du voyage, mais cela ajoute aussi un élément de surprise car tout est plus inconnu. Non qu’il soit impossible de faire un voyage et croisière en Egypte par ses propres moyens, mais il est vrai que dans certains pays, il peut être compliqué d’organiser certaines choses.

A lire aussi : Tatouages à la mode pour femme de 50 ans

Il faut aussi noter que vous profitez des commodités lors d’une croisière en Égypte. En effet, l’itinéraire est organisé, transport vers les temples sont inclus!

– Economies sur l’hébergement : pas besoin de se préoccuper de trouver un logement, vous dormez sur la croisière elle-même.

– Frais d’entrée aux temples : le prix de la croisière inclut les frais d’entrée aux temples, ce qui gonflerait progressivement le budget si vous devez les acheter lors de votre voyage par vos propres moyens.

– Guide à la portée du groupe : bien entendu, les croisières se font en famille et ou en groupe.

La possibilité de découvrir des sites intéressants en Egypte

Lorsqu’on entend parler d’une croisière en Égypte, la première chose qui nous transperce l’esprit c’est le Nil. Il y a tellement de choses à découvrir, il s’agit notamment de :

Parcourir le long du Nil en felouque : une belle expérience. C’est une sorte de petite version, populaire de la dahabiya. Elle a une seule voile et une capacité de 6 à 8 passagers, normalement. Les aménagements à bord sont donc plus limités, comme l’absence de cabines.

Edfou – Ombo. Il est possible de visiter le temple d’Horus, dédié au dieu à tête de faucon et l’une des structures les mieux conservées d’Égypte. L’on peut aussi voir les colonnes qui s’élèvent au-dessus de la rive, c’est une expérience unique lors d’une croisière en Égypte

Louxor. Cette ville est connue parce qu’il abrite le plus grand musée situé en plein air. C’est également la capitale historique de l’Égypte. On y trouve un grand nombre de monuments préservés dans cette région.

Étant l’une des métropoles modernes construites par l’homme, Luxor divise le Nil en deux parties : la rive ouest et la rive est. Cette dernière regorge des hôtels, restaurants, jardins, bazars traditionnels, etc.

Le Caire. Généralement, lorsque vous entreprenez une croisière en Egypte, sachez qu’elle peut débuter ou se terminer par le Caire. Il s’agit d’une ville animée et intrigante avec le musée égyptien, la présence des reliques de l’Egypte ancienne, vous pouvez même en profiter pour faire une petite visite dans les chambres des momies royales.

Navigation à la mer rouge

Une agréable croisière à la voile pour découvrir le sud de l’Égypte. Vous pourrez y admirer les nombreuses nuances de bleu de sa mer cristalline, soulignée par de fantastiques récifs coralliens.

Profitez d’une excursion sur certaines des îles les plus préservées, plongez avec plus de 80 dauphins au Satayah Dolphin House, l’un des meilleurs endroits au monde pour rencontrer des dauphins sauvages, et faites de la plongée en apnée sur certains des meilleurs récifs coralliens au monde. Profitez de vacances entièrement préparées lors d’une croisière en Egypte en famille ou en groupe.

Les randonnées et navigation à Abu Simbel

Abu Simbel est une grande ville que vous verrez lors de votre croisière sur le Nil en Égypte. Il s’agit d’une grande construction monumentale promue par Ramsès II que vous trouverez à l’entrée de la ville.

Ce temple est illuminé par les rayons du soleil deux fois par an : pour l’anniversaire de Ramsès et à la date d’anniversaire de son couronnement. Il s’agit en fait de montrer la puissance de l’Égypte ancienne sur la Nubie et ses voisins méridionaux.