Les replays de Plus belle la vie arrivent sur YouTube : votre rendez-vous incontournable dès avril 2023

Vous avez sûrement vu ces informations passer sur YouTube ou dans un magazine, l’émission Plus belle la vie est de retour sur la plateforme YouTube dès mi-avril, pour vous refaire vivre la première saison de la série la plus culte en France.

Plus belle la vie : l’émission incontournable depuis des années

L’émission a été culte pendant 18 années, à la télévision, sur France 3. Au cœur d’un quartier de Marseille, à 8h en voiture de Paris, vous avez pu vous plonger dans l’histoire de cette ville, que ce soit en pleine journée avec un soleil brulant, ou en pleine nuit, avec la pleine lune.

En 2004, est sortie la première saison de l’émission Plus belle la vie, qui a attiré une multitude de téléspectateurs. Chaque année, depuis, vous avez pu continuer à suivre toutes les histoires sur la chaîne télévisée France 3, au soir, ou en replay. Lors de la première saison, diffusé sur France 3, vous avez été plus de 7 millions à suivre la diffusion des premiers épisodes, en direct ou en replay, directement via un moteur de recherche tel que Google.

Malheureusement, l’émission Plus belle la vie a signé son dernier épisode lors de l’année 2022, en novembre, ce qui a attristé beaucoup de fans de l’émission.

Même si l’émission n’est plus produite actuellement, l’équipe des acteurs refait des apparitions, comme dans des festivals ou à la radio. Dernièrement, vous avez pu rencontrer une vingtaine d’acteurs de l’équipe, au festival de La Rochelle en fin 2022, pour un festival émouvant.

Plus belle la vie : toutes les informations sur son retour

Si vous n’avez pas encore eu les informations sur le retour de Plus belle la vie, voici tout ce qu’il faut savoir !

L’émission fait son retour sur la plateforme YouTube, pour une édition spéciale, puisque vous pourrez découvrir ou redécouvrir tous les épisodes en replay gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de l’émission.

Comment faire pour avoir accès aux épisodes ? Rendez-vous sur votre navigateur de recherche, comme Google, pour vous rendre sur la plateforme de vidéo YouTube. Dans la barre de recherche, mentionnez “plus belle la vie”, pour avoir accès à leur chaîne.

À partir du lundi 17 avril, vous pourrez bénéficier des 10 premiers épisodes de la première saison. Ensuite, à partir du lundi 24 avril, la chaîne mettra en ligne gratuitement 2 nouveaux épisodes, chaque soir de la semaine.

Ce sera l’occasion pour les fans de revivre votre épisode préféré, ou vous visitez, par la même occasion, la ville de Marseille à travers les épisodes, de jour comme de nuit.

Si vous êtes pressé de redécouvrir les épisodes de l’émission, et que vous manquez de patience avant ce lundi 17 avril, nous vous invitons à vous rendre sur un moteur de recherche, comme Google, pour aller sur la plateforme de vidéos YouTube, pour aller visualiser le teasing inédit de l’émission sur leur chaîne, qui vous donnera un avant-goût, avant de pouvoir visualiser de nouveau la première saison.

Nous vous souhaitons de bonnes retrouvailles avec toute l’équipe d’acteurs et notre magnifique ville de Marseille, et plus précisément, notre quartier préféré : le quartier du Mistral !