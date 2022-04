Ecandidat Upjv : déposer un dossier de candidature

Il y a des structures qui ont pour vocation principale de rendre la vie facile aux étudiants dans leur lutte quotidienne pour l’excellence. L’une de ces structures est l’E-candidat qui offre une grande opportunité d’études selon les filières. Mais le meilleur réside dans le grand nombre d’universités qui se sont associés à la structure pour multiplier les chances des étudiants. C’est le cas de l’UPJV dont parle cet article. Lisez et découvrez ce dont il s’agit à l’UPJV.

Se renseigner sur l’UPJV

Connu sous le nom de Université de Picardie Jules-Verne, l’UPJV siège à Amiens. C’est une université qui dispose d’un grand nombre de campus dispersés dans plusieurs villes des Hauts-de-France. Ces régions sont entre autres Amiens, Creil, Saint-Quentin, Laon, Cuffies-Soissons et Beauvais. L’université est créée depuis 1969. Elle a de ce fait une longue expérience en matière d’enseignement. Elle dispense ces cours d’une manière toute particulière. Il organise les filières en pôles. Si vous désirez vous inscrire dans une telle université consultez ECandidat université de Picardie jules vernes pour d’amples informations.

Les différents pôles

Le premier est le pôle campus qui regroupe deux filières. Il s’agit d’une part de l’UFR qui est en volet SHSP et STAPS et d’autre part de l’IUT. Ces services se trouvent tous à Amiens. Le pôle Saint Leu est le deuxième. Elle s’occupe d’une seule filière. C’est l’UFR des sciences comme la mathématique, l’informatique, l’EEA (électricité, électrotechnique, automatique), la chimie, la physique et les sciences de la vie et de la terre. Le pôle Cathédrale regroupe l’UFR avec la spécificité d’économie, de gestion, de droit et de science politique. En plus, il dispose de deux instituts dont l’IAE spécialisé dans l’administration des entreprises et l’IPAG spécialisé dans l’administration générale. Le pôle citadelle suit avec quatre autres démembrements de l’UFR en plus de l’INSPE. Ces démembrements prennent en compte les sciences humaines, sociales et la philosophie, les lettres, l’histoire géographie et les langues et cultures étrangères. Le pôle de Saint Maurice quant à lui s’occupe uniquement de la pharmacie et de la médecine des UFR.

Choisir sa spécialité

Comme mentionné plus haut, l’UPJV est réellement une grande université qui a tout à sa disposition. En principe tout étudiant doit s’inscrire sans même chercher trop d’informations. La raison est simplement qu’il est difficile dans cette université de manquer ce dont on a besoin. Avec un récapitulatif, il revient que l’UPJV comporte à elle seule 11 URF et 77 instituts parmi lesquelles il y a l’INSPE. Ces six campus dont elle dispose sont répartis à Amiens, Beauvais, Saint-Quentin, Creil, Laon et Cuffies-Soissons. Tout étudiant selon ses aspirations a droit à un nombre considérable de diplômes. L’université en dispose 128 au total. Elle offre des DUT, des licences simples et professionnelles et des masters sans oublier les doctorats. Tout ce dont l’étudiant a besoin pour une bonne insertion dans la vie professionnelle se trouve dans UPJV.

S’inscrire sur E-candidat

Il faut juste vous rendre sur la plateforme E-candidat de l’Université de Picardie Jules-Verne après avoir tout planifié dans votre tête. Ces renseignements suffissent déjà pour que vous voyez à quelle spécialité correspond votre rêve de toujours. Il vous faut nécessairement un compte sur cette plateforme. A l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe vous n’avez plus de souci. Pour avoir moins de peine à vous faire il faut juste télécharger l’application créée en vue d’une inscription plus facile. Tous les champs qui sont proposés sont à remplir obligatoirement. Réunissez toutes les pièces qu’il faut pour ne rien laisser. Si vous parvenez à laisser quelque chose, il est fort probable que votre dossier soit rejeté ou mis en attente. Cela ne fait que ralentir le processus d’inscription et vous pouvez facilement perdre votre année.

Réunir le budget financier

Comme c’est le cas pour la plupart des engagements que l’homme prend pour mieux gérer sa vie, il faut un capital financier pour UPJV. C’est une université de grande envergure et si elle est arrivée à ce stade, c’est parce qu’elle s’est bien occupée d’elle-même. Il s’agit du paiement régulier des bons professeurs dont elle dispose et la propreté de l’enceinte. C’est ce qui a favorisé le grande nombre d’inscription qui finalement a conduit à la création des pôles. L’argent est donc nécessaire pour être dans les meilleures conditions d’étude à l’UPJV.