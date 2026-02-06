Fabricants vêtements : qui en produit le plus dans le monde ?

La Chine affiche plus de 30 % de la production mondiale de vêtements, selon les chiffres de l’Organisation mondiale du commerce. L’Inde et le Bangladesh restent les seuls pays à maintenir une croissance à deux chiffres dans ce secteur depuis 2018. Et ce, malgré la pression de l’automatisation et les tentatives de rapatriement industriel de certains marchés occidentaux.

Certains géants asiatiques du textile génèrent à eux seuls un chiffre d’affaires supérieur à celui du secteur tout entier dans plusieurs pays européens. Les classements évoluent à grande vitesse, portés par des stratégies d’exportation offensives et des investissements colossaux dans de nouvelles capacités de production.

Le paysage mondial de la production de vêtements : un secteur en pleine mutation

La production textile à l’échelle mondiale traverse une phase de transformation profonde, sous l’impulsion des évolutions économiques, des tensions géopolitiques et des exigences environnementales. Les acteurs asiatiques, et la Chine tout particulièrement, dominent largement la scène. Des infrastructures puissantes, une main-d’œuvre abondante, des chaînes logistiques ultra-rodées : la Chine excelle autant dans les vêtements que dans la fabrication de fibres synthétiques et de tissus destinés à l’export. À ses côtés, le Bangladesh, l’Inde et le Vietnam poursuivent une ascension remarquable, portés par des coûts compétitifs et une spécialisation dans le coton ou d’autres fibres naturelles.

Mais la dynamique ne se limite pas à ces mastodontes. D’autres pays montent en puissance sur le marché textile mondial. La Turquie, le Pakistan ou encore l’Éthiopie jouent la carte de la diversité, du lin au chanvre, en cherchant à monter en gamme pour séduire les grandes marques. La recomposition en cours modifie profondément les chaînes d’approvisionnement : désormais, qualité et innovation rivalisent avec le simple critère du prix.

Voici comment se répartit ce leadership :

Chine : premier producteur mondial de fibres synthétiques et de vêtements finis

premier producteur mondial de et de vêtements finis Inde : référence mondiale pour la production de coton et les techniques de tissage traditionnelles

référence mondiale pour la et les techniques de tissage traditionnelles Bangladesh : acteur clé dans l’export de fast fashion

Face à la pression sur les coûts, à la demande de transparence et à la mutation écologique des textiles, les producteurs de vêtements cherchent à combiner volume, innovation et responsabilité. Une nouvelle donne s’installe pour l’industrie textile mondiale.

Quels pays et entreprises dominent réellement l’industrie textile aujourd’hui ?

Le pouvoir dans le secteur textile mondial se concentre dans les mains de quelques pays et de groupes industriels majeurs. La Chine reste en haut de l’affiche, s’appuyant sur une chaîne d’approvisionnement parfaitement intégrée et la puissance de ses conglomérats. Shenzhou International, qui fournit Nike ou Uniqlo, incarne cette capacité à produire à une échelle inégalée.

Le Bangladesh, véritable atelier du prêt-à-porter, abrite d’immenses usines qui alimentent l’industrie mondiale de la fast fashion. Les grandes marques, comme Inditex (Zara, Massimo Dutti), dictent leur tempo et mettent une pression sans relâche sur les prix et les délais. Mais l’innovation ne se limite pas à l’Asie.

Le Japon s’illustre par le savoir-faire de ses entreprises spécialisées. Toray Industries occupe une place de choix dans les fibres synthétiques, avec des textiles pour le sport, la mode ou l’automobile. L’Autrichien Lenzing s’est imposé sur le créneau des fibres durables, notamment avec la viscose écologique et les fibres TENCEL™.

Quelques acteurs majeurs se distinguent particulièrement :

Shenzhou International : premier fabricant mondial de vêtements finis

: premier fabricant mondial de vêtements finis Toray Industries : pionnier des textiles techniques et des fibres innovantes

: pionnier des textiles techniques et des fibres innovantes Lenzing : leader sur les fibres écologiques

: leader sur les fibres écologiques Inditex : référence européenne, avec une logistique et un design intégrés

La domination s’exprime aussi dans le chiffre d’affaires cumulé des principaux groupes, qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars. Concentration des moyens, innovation continue et accès direct aux marchés internationaux font toute la différence dans une industrie en perpétuelle évolution.

Chiffres clés et dynamiques : comprendre les forces à l’œuvre derrière les leaders du marché

Quelques données suffisent à prendre la mesure des écarts : la Chine produit plus de 30 % des vêtements vendus dans le monde. Le Bangladesh occupe la deuxième place à l’export, avec près de 6 % du total, grâce à la puissance de la fast fashion. À leurs côtés, l’Inde, le Vietnam et la Turquie continuent leur progression, chacun misant sur ses atouts spécifiques : coton indien, diversification vietnamienne, expertise turque.

La production de fibres évolue aussi. Le polyester, désormais majoritaire, représente plus de la moitié des fibres textiles utilisées dans le monde. Le coton, toujours prisé, doit faire face à la montée en puissance des fibres chimiques et des textiles techniques. Parallèlement, les fibres recyclées et les matières premières alternatives gagnent du terrain, portées par l’essor de la slow fashion et la progression du recyclage textile.

Les chiffres ne disent pas tout. Derrière les volumes, les groupes internationaux investissent dans des procédés de pointe et la traçabilité. Face à la pression des donneurs d’ordres, les fabricants rationalisent la production, accélèrent l’automatisation et essaient d’intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement. Le secteur pèse plus de 800 milliards de dollars à l’échelle mondiale, mais la répartition de la valeur reste déséquilibrée, souvent au détriment des ateliers et des ouvriers asiatiques.

Enjeux, défis et perspectives pour les fabricants de vêtements à l’échelle internationale

La production textile doit aujourd’hui répondre à une cascade d’exigences nouvelles. Les fabricants de vêtements s’adaptent à l’impératif d’intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement, tout en modifiant la structure même de la chaîne de valeur. En France, la loi Agec ou la loi Climat imposent des seuils stricts sur la traçabilité et la réduction de l’empreinte carbone. Les labels GOTS, Oeko-Tex ou Ecolabel européen deviennent la clé d’accès à certains marchés, alors que la demande de transparence n’a jamais été aussi forte.

Les défis majeurs auxquels les fabricants doivent faire face se résument ainsi :

Renforcer la qualité tout au long de la chaîne d’approvisionnement

tout au long de la chaîne d’approvisionnement Investir dans l’ innovation et s’orienter vers les fibres durables

et s’orienter vers les Adopter le Made in France ou miser sur une production locale, surtout sur les segments haut de gamme

Les stratégies évoluent à grande vitesse. Les géants du secteur s’engagent dans la seconde main ou la réparation, tandis que les petites structures misent sur la relocalisation et se démarquent grâce au label EPV ou à des dispositifs comme France Relance. La lutte contre les gaz à effet de serre influence désormais chaque étape, du choix des matières premières jusqu’à la distribution. Qualité et durabilité des textiles redeviennent des priorités dans un univers où l’exigence de développement durable s’impose chaque jour un peu plus.

La compétition s’intensifie entre les leaders historiques et de nouveaux venus, souvent plus réactifs, capables d’innover sur le terrain des matières écologiques ou du numérique. L’industrie textile mondiale, traversée par les tensions et les mutations, façonne sous nos yeux son prochain chapitre. Reste à savoir qui saura imposer sa marque sur le tissu de demain.