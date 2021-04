Comment choisir un épilateur à lumière pulsée ?

L’ épilation à domicile n’a jamais été aussi facile depuis l’apparition des épilateurs IPL. En fait, dans quelques semaines, décidez d’une peau lisse et belle grâce à la technologie d’épilation semi-définitive.

Mais comment choisir votre équipement alors ? Et quels sont les critères importants à considérer avant d’acheter un tel appareil ?

Une fois que nous parlons de l’équipement d’électro-beauté, il est important de considérer le concept de santé et de soins de la peau. C’est pourquoi nous vous proposons quelques conseils ici pour vous aider à vous y retrouver !

Découvrez les meilleurs modèles du moment :

Caractéristiques importantes Vous devez savoir

Power

La force des éclairs est l’un des critères à prendre en compte lors du choix du bon épilateur à lumière pulsée. Exprimé en « Joule », il varie de 3 à 9 joules par cm², selon l’appareil.

Pour trouver la performance idéale, il suffit de se référer à votre type de peau. Plus votre peau est mince et sensible, mieux il est de choisir un modèle avec une faible force de pus.

Sinon, si votre peau est assez durable, vous pouvez rechercher un épilateur IPL plus fort pour de meilleurs résultats.

Le nombre de foudre

sur le marché une large gamme d’épilateurs avec un nombre moyen de flashs de 50 000 jusqu’à 400 000.

C’ est un critère très important lors du choix de votre dispositif d’épilation semi-permanent, car les impulsions de lumière qu’il peut déclencher dépendent de sa durabilité.

Cependant, gardez à l’esprit que les modèles avec plus de foudre sont dans la plupart des cas plus chers. En plus du nombre, il est également important de vérifier si l’épilateur à lumière pulsée a un mode flash manuel ou simplement un mode continu. Cependant, les première et deuxième versions s’avèrent efficaces.

Windows

tête ou la pointe d’un épilateur IPL a une surface lumineuse, également appelée fenêtre, dont la taille varie d’un modèle à l’autre.

Le

type et la taille de ces derniers sont sélectionnés en fonction des zones à traiter.

Par exemple, il est conseillé de rechercher une fenêtre d’environ 2 à 3 cm² si vous souhaitez traiter des zones sensibles nécessitant une certaine précision, comme les aisselles, le bikini et le visage.

Pour les zones plus grandes telles que le dos, le torse et les jambes, vous pouvez choisir un appareil équipé d’une grande surface éclairée pour plus d’efficacité et de vitesse.

Il convient de noter que la plupart des modèles actuellement disponibles sur le marché ont une tête d’épilation qui convient à la fois pour le corps et le visage. En outre, certains, dont la Lumea Prestige SC2009/00, sont même fournis avec plusieurs tailles de pointe spécifiques pour chaque zone.

La durée

de vie

Pour que l’épilation à lumière pulsée soit efficace, il est nécessaire de choisir des traitements réguliers. Pour cette raison, un modèle avec une durabilité assez longue est un must.

Plus l’appareil a un grand nombre de clignotements, plus la durée de vie est prolongée. Si une version de 100 000 flashs a une durée de vie de 2 Depuis des années, un épilateur électrique avec 300 000 flashs comme le Braun Silk Expert 5 IPL BD 5009 offre plus de 10 ans de durabilité. En dehors du nombre d’impulsions lumineuses, il est nécessaire de prendre en compte la garantie du fabricant.

Alimentation : rechargeable ou secteur ?

Il existe 2 types d’épilateurs à lumière pulsée. Il existe des modèles filaires équipés d’un secteur tel que le Redmington I-Light Prestige IPL 6750 et le Beurer Salon Pro System IPL 9000 , et ceux qui sont rechargeables comme le Babyliss Homelight Compact G933.

Chacun de ces types d’épilateurs a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque les alimentations fournissent des performances constantes, les versions sans fil sont plus pratiques à utiliser.

D’ une part, le câble d’alimentation peut être problématique, en particulier pour le traitement des zones difficiles d’accès. Avec les épilateurs sans fil, il est nécessaire de charger la batterie avant chaque session afin qu’elle ne l’ait pas laisser complètement dans l’épilation.

Le

bon choix selon

le type de peau Un

épilateur IPL idéal est avant tout un appareil approprié pour lui-même. C’est pourquoi il est important de savoir quel tonus de peau et de cheveux le modèle peut être utilisé.

Cela vise à obtenir de meilleurs résultats, mais surtout à éviter le risque de brûlures.

Alors que certaines versions ne sont efficaces que sur les peaux de type I à IV, d’autres sont efficaces même sur les peaux plus foncées.

Selon les zones à épiler

,

En plus du type de peau, il est également nécessaire de choisir votre dispositif d’épilation semi-permanent en fonction des zones à traiter. Il y a des pointes de taille et de forme spécifiques pour chaque zone.

Par exemple, si la fenêtre incurvée est de 2 cm², les parties du corps ou du visage sont consacrées à plus de précision, comme les aisselles, le maillot ou la lèvre supérieure. Têtes d’épilation de 4 à 7 cm² sont conçus pour les surfaces plus larges.

Puisque chaque zone a souvent une couleur de peau différente, il est préférable de s’appuyer sur des modèles avec un capteur de teint.

Selon son budget

,

****12Épilateur à lumière pulsée est maintenant disponible pour tous les budgets. Cependant, le prix varie le plus souvent en fonction de certains éléments, y compris le nombre de flashs, caractéristiques, marque ou accessoires inclus.

Pour acheter l’appareil parfait au meilleur prix, il est recommandé de choisir en fonction de vos besoins. Si vous vouliez juste vous débarrasser des cheveux sur vos jambes, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent sur un modèle adapté au corps et au visage, cependant, il est probable qu’il existe une version multifonctionnelle bon marché de haute qualité.

Pour un homme ou pour une femme

La majorité des épilateurs électriques utilisant la lumière pulsée peuvent être utilisés par les femmes et les hommes sera. Néanmoins, il faut faire attention, car certains modèles ne conviennent pas sur la peau du visage masculin. Par conséquent, il est important d’apprendre attentivement la compatibilité de l’appareil avant d’acheter, afin de ne pas avoir de surprises désagréables.

Quelques conseils avant d'acheter

à

la marque Bien que

l’

utilisation de cet appareil de beauté électrique soit sûre, il est toujours important de prêter attention à sa qualité.

Pour profiter de l’épilation sûre à la maison, il n’y a rien de mieux que de choisir un pickler de marque. En fait, il est préférable de faire confiance aux marques quand il s’agit de santé. Des marques telles que Philips, Braun, Remington ou Babyliss et Beurer sont des références dans les domaines de l’hygiène et du soin personnel. En outre, leurs produits sont systématiquement contrôlés dermatologiquement.

Par conséquent, évitez le produit « No Name », qui peut être plus attrayant au niveau du prix, mais nous serons en mesure d’utiliser ne connaissent pas exactement les effets de leur produit sur notre peau !

Faites confiance à un évaluateur client

vous prévoyez d’acheter votre épilateur en ligne, il est préférable de garder les avis et les conseils des consommateurs qui ont déjà utilisé l’appareil.

En

fait, l’importance des commentaires est de la plus haute importance : de sorte que vous pouvez non seulement vous mettre à leur place, mais aussi obtenir un aperçu des avantages et des inconvénients du produit.

En outre, vous savez ce que vous pouvez attendre du point de vue efficacité et facilité d’utilisation.

Comparez bien avant d'acheter

le plus grand plaisir des amateurs de beauté, les plus grandes marques offrent aujourd’hui une variété d’épilateurs IPL.

Cependant, ce n’est pas toujours une bagatelle de trouver le modèle idéal parmi beaucoup d’autres.

La meilleure façon de trouver l’appareil parfait est de comparer plusieurs versions et testez-le. Vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à vos attentes et besoins.

Meilleurs modèles IPL

Philips Lumea Prestige

Lumea Prestige SC2007/00 – Philips

Enlève les cheveux durablement grâce à la technologie de lumière…

Solution pour une utilisation efficace et sûre à la maison…

En savoir plus

Pour réduire considérablement les cheveux à 75% dès les 4 premières séances, cet épilateur IPL est l’un des meilleurs modèles du moment. La Lumea Prestige SC2009/00 de la célèbre marque Philips offre 250 000 flashs pendant au moins 5 ans.

Il dispose de 3 3 embouts, dont un de 4 cm² spécialement conçu pour le corps, l’un de 2 cm² pour le visage et l’autre 2 cm² pour le maillot. Il fournit 5 niveaux d’intensité pour un L’épilation. En outre, ce dispositif de qualité est équipé d’un mode flash continu et manuel et fonctionne à la fois sans fil et alimenté par secteur.

Braun Silk Expert 5

Expert 5 BD5009 –

Épilateur à lumière pulsée intense marron (IPL) Brosse Exfoliante Sonic pour…

440,83 € Apprenez

ici un dispositif d’épilation semi-défini qui éblouira toutes les femmes qui se soucient de leur beauté et de leur bien-être. Braun Silk Expert 5 IPL BD 5009 fournit 300 000 éclairs de 15 ans pour le traitement du corps entier jusqu’à 35 ans pour les zones plus petites.

Il est équipé d’un capteur de contact pour une sécurité optimale, ainsi qu’un mode normal, doux ou ultra-doux pour un traitement personnalisé en fonction de votre teint. Grâce à une grande surface éclairée et à un intervalle de flash de une à deux secondes, cet épilateur vous permet de traiter la partie inférieure de la jambe en seulement 8 minutes.

En outre, il est livré avec une brosse exfoliante sonique pour une peau soyeuse et lisse quotidienne.

Redmington I-Light Prestige

Soldes ****18 I-Light Prestige IPL6750 – Remington

Technology Propulse pour un résultat durable en 3 séances

Testé cliniquement et recommandé dermatologiquement, Approuvé par la FDA

€349,99 €199,00 En savoir plus

Vous cherchez un épilateur à lumière pulsée, le meilleur rapport qualité-prix ?

Le Redmington I-Light Prestige IPL 6750 est fait pour vous. Malgré le prix légèrement élevé, il s’avère être moins cher que d’autres modèles de la même série.

Il se caractérise non seulement par son confort d’utilisation grâce à un design spécifique, mais aussi par ses 3 têtes d’épilation, une avec une taille de 3 cm² pour le corps, une pour le visage avec 2 cm² et une autre de 2 cm², spécialement conçue pour le maillot.

Cet appareil dispose d’un détecteur phototype de peau intégré fiable, 5 niveaux d’intensité et 3 modes de flash, de sorte que vous pouvez l’ajuster parfaitement à votre teint et aux zones à traiter.

Babyliss Homelight Compact

Promo ****** 19 Homelight Compact G933E – Babyliss

Efficacité : 90% des cheveux en petite/grande taille…

Sécurité : Compatibilité cutanée testée sous contrôle dermatologique/sans…

En savoir plus

Cet épilateur à lumière pulsée Babyliss de 100 000 Flashs est l’un des moins chers sur le marché. Pour un prix vraiment très attrayant, il a les mêmes caractéristiques que les dispositifs d’épilation semi-permanents les plus efficaces.

Le Homelight Compact G933E est adapté grâce à un capteur de contact pour les têtes de phototype I à IV, ainsi que sur diverses zones du corps et du visage. Bien sûr, il est sans UV, équipé d’un détecteur de contact et a une compatibilité cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Son mode de précision et son mode coulissant combinés à sa large fenêtre d’application de 3 cm² et à la performance énergétique de 4 joules par cm² permettent un traitement parfait et rapide.

Beurer Salon Pro System IPL 9000

Prix réduit ****** 20

Salon Pro System IPL 9000 – Beurer Pour une utilisation avec le système de salon ProIPL 9000/IPL

9000 Pour l’épilation semi-définitive

Rentrez chez vous ? Cet appareil de la marque Beurer est un modèle qui fournit 100 000 impulsions légères pour une épilation semi-définie avec facilité et tranquillité.

Fonctionnant sur l’alimentation secteur, il dispose de 6 niveaux d’intensité lumineuse réglables, d’un capteur de peau 2 en 1, d’un capteur de contact et d’un filtre UV intégré pour une sécurité maximale. Il dessine dispose également d’une large fenêtre de 7 cm² qui vous permet de traiter n’importe quelle zone en un temps record. Vous n’avez besoin que de 26 minutes pour prendre soin de tout le corps.