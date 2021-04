Combien coûte l’ouverture d’une porte par un serrurier ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer la nécessité d’intervention d’un serrurier chez vous. La plus simple et la plus logique sont la perte de votre clé par mégarde. Vous pourriez aussi par mégarde l’avoir cassée dans la porte ou l’avoir laissé claquer derrière la porte. Dans la suite de cet article, découvrez combien pourrait vous coûter une telle intervention.

Le tarif du serrurier

Le prix de l’intervention d’un serrurier pour ouvrir une porte varie d’une société à une autre, selon aussi la notoriété du serrurier et son savoir-faire. Sans devoir être un prix standard pour tous les serruriers, on pourrait définir une moyenne pour ce type d’intervention. Notez déjà qu’on peut distinguer deux types de tarifs. Un tarif normal un tarif de dépannage. Le tarif normal est celui appliqué les jours ouvrables et en journée.

Alors que le tarif de dépannage est celui utilisé la nuit, le week-end et les jours fériés. Vous l’auriez compris, le prix si vous faites appel à un serrurier en journée un jour ouvrable n’est pas le même si l’intervention doit se faire la nuit, un week-end ou un jour férié. Il va également dépendre du type de porte et de la durée de l’intervention.

Pour une clé perdue ou porte claquée

Si vous avez perdu votre clé et vous n’en disposer pas d’autre à porter de main ou avec un de vos proches. Dans ce cas, vous avez nécessairement besoin des services d’un serrurier professionnel. Il pourra alors à l’aide d’un passe-partout ouvrir la porte. S’il s’agit de l’ouverture d’une porte classique, vous devriez prévoir un budget compris entre 70 et 90 euros. Par contre, s’il s’agit d’une porte blindée, vous devez prévoir un montant compris entre 100 et 150 euros.

Sinon, démonter la serrure ou faire des trous dans le cylindre pour ensuite forcer la porte à s’ouvrir. Cette serrure peut s’avérer inutilisable. Alors il faudra installer une nouvelle serrure pour votre porte. L’intervention coûtera forcément un peu plus cher. Vous devriez alors prévoir pour ce fait un budget compris entre 100 et 150 euros.

Mais si la porte a juste claqué derrière vous et vous n’arrivez pas à l’ouvrir, vous pouvez tenter vous-même la technique du by-pass avant d’appeler un serrurier en cas d’échec.

Pour une clé cassée dans la porte

Lorsque la clé est cassée dans la porte, plusieurs options sont envisageables. Vous pouvez utiliser un aimant puissant pour sortir le bout cassé. Toutefois cela pourrait ne pas marcher. Mais vous pouvez l’essayer avant de faire recours à un serrurier.

Si cela ne marche pas, vous pouvez vous rendre dans le magasin d’à côté pour acheter un extracteur de clé. Il est très pratique dans ce cas. C’est d’ailleurs ce que va utiliser un serrurier si vous préférez lui faire appel.

Pour ce cas de figure, vous avez le choix entre changer la totalement serrure de votre porte après son ouverture ou faire le double de la clé cassée grâce à une reconstitution de cette dernière. Le coût pour faire un double des clés varie globalement entre 5 et 15 euros.