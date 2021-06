Comment localiser son téléphone portable ?

Le téléphone portable est un outil tellement précieux de nos jours que la simple idée de le perdre est inconcevable. Heureusement, les fabricants de nos petits gadget ont anticipé cette éventualité. Vous avez encore la possibilité de retrouver sa trace très rapidement si vous l’égarez. Cet article vous indique les précautions à prendre au préalabre et les étapes à suivre pour le localiser en cas de perte.

Les précautions à prendre dès l’achat de votre téléphone

Lorsque vous acquérez un téléphone portable, il est important de prendre deux précautions essentielles. La première consiste à activer les options de localisation sur le smartphone. C’est grâce à cela que vous pourrez localiser votre téléphone sur une carte.

Récupérez aussi le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) de votre téléphone. Ce numéro sert à identifier votre mobile. Il vous serait utile pour déclarer votre téléphone perdu auprès de votre opérateur. Ce dernier pourra donc bloquer votre appareil et le rendre inutilisable jusqu’à ce qu’il soit retrouvé. L’IMEI est toujours écrit sur un papier collé sur le boîtier d’origine de votre téléphone

Par ailleurs, la procédure pour localiser votre appareil diffère un peu selon qu’il s’agit d’un iPhone ou d’un Android

localiser un iPhone

Avant de pouvoir localiser votre Iphone, Il faudra d’abord procéder à l’activation de votre localisation si vous ne l’aviez pas fait après l’achat. Pour ce faire, accédez aux réglages d’iOS et défilez vers Confidentialités.

Sur la page qui s’affiche, appuyez sur Localisation. Ensuite, allez sur l’option service de localisation et appuyez pour que le bouton passe au vert. Un peu plus bas, appuyez sur Partager ma position, et sur Localiser mon iPhone.

Appuyer sur les trois interrupteurs Localiser mon iPhone, Réseau localisé et Envoyer la dernière position. Cela permettra de déterminer l’emplacement exact de votre appareil.

En cas de perte, depuis un navigateur, accédez à votre compte iCloud et entrez vos identifiants. Cliquez sur le bouton Localiser. Une carte s’affiche alors dans la fenêtre du navigateur et présente le dernier emplacement de votre appareil.

Appuyer sur Faire sonner si vous voyez qu’il est dans un lieu où quelqu’un pourrait le récupérer pour vous. L’iPhone fera retentir une sonnerie assez forte même s’il est en mode Ne pas déranger ou vibreur. Dans le cas contraire, cliquez sur Mode perdu vous pourrez alors ajouter un numéro à joindre si quelqu’un le retrouve.

localiser un Android ?

Avec un Android, accédez aux paramètres et vérifiez si l’option Localiser mon appareil est activée. S’il ne l’est pas, activez-le.

Pour le localiser, à partir d’un navigateur, allez sur la page web de Google consacrée à la recherche des appareils Android. Entrez les données de votre compte Google, celui que vous utilisez sur votre téléphone. La page qui s’affiche présente une carte et aussi une alerte, appuyez sur Accepter les conditions.

Aussitôt, la carte se met à jour et affiche la dernière position connue de votre appareil.

Son nom s’affiche en haut de la page à gauche. Il est suivi de la date et l’heure auxquelles le téléphone a été localisé pour la dernière fois.

Selon le lieu, vous pouvez ensuite appuyer sur l’option Faire sonner ou sur Sécuriser l’appareil.