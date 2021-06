Quel est le meilleur pneu 4 saisons 2021 ?

Il existe trois grandes catégories de pneu pour les véhicules. Au nombre de celles-ci, il y a les pneus quatre saisons qui sont les plus conseillés pour traverser toutes les saisons. Par contre, il existe plusieurs types de pneus quatre saisons. Quel est le meilleur pneu 4 saisons que vous pourriez vous offrir en 2021 ? On en parle dans cet article.

Pneu 4 saisons Michelin Pilot Sport A/S 3+ Performance

Le pneu Michelin Pilot Sport A/S 3+ offre la majorité des meilleures performances disponibles sur un pneu toutes saisons. Ce pneu offre une adhérence et une maniabilité impressionnante sur les surfaces mouillées et sèches.

Toujours classés en tête de liste parmi les meilleurs pneus et très aimés des consommateurs, ces pneus sont dotés de la technologie Helio + de Michelin. Ces pneus sont également faits de la technologie Extreme Silica pour augmenter la traction à basse température et sur sol mouillé. Bien que ces pneus ne soient pas trop adaptés à la neige, ils constituent un excellent choix.

Les pneus Continental DWS (Dry, Wet, and Snow) sont d’excellents pneus toutes saisons. Ils sont dotés d’indicateurs QuickView pour informer rapidement le propriétaire de la profondeur de la bande de roulement et de l’adhérence appropriée sur la route. Lorsque le « S » de « DWS » est usé, la bande de roulement n’est plus suffisante pour l’adhérence dans des conditions de neige. L’ExtremeContact DWS 06 offre une faible résistance au roulement pour un kilométrage accru et une longue durée de vie de la bande de roulement.

Pneu toutes saisons Michelin Latitude Tour HP

Michelin est bien connu pour ses pneus de qualité, allant des pneus d’été hautes performances aux excellents pneus d’hiver. En témoignent les pneus toutes saisons Michelin Latitude Tour HP. Ce sont des pneus utilisés comme équipement d’origine sur les SUV BMW et Porsche, témoignant de leurs performances.

Pneu toutes saisons Nokian WRG3

Nokian n’est pas une marque très connue, mais elle fabrique certains des meilleurs pneus d’hiver pour les conditions les plus difficiles au monde. Cette société basée en Finlande, fabrique le WRG3 qui est apparemment le plus proche d’un vrai pneu toutes saisons. Il est vrai que le Nokian WRG3 est techniquement un pneu toutes saisons, mais il fonctionne mieux que de nombreux pneus d’hiver dédiés sur le marché.

Bien que ces pneus n’offrent pas les mêmes performances de conduite que les pneus d’été dédiés, ils proposent un niveau surprenant de tenue de route à haute vitesse. De même, on y remarque très peu de tortillement de la bande de roulement associé aux pneus d’hiver. La conduite ici est ferme, mais douce et le bruit du pneu sur la route est raisonnablement faible.

Vous retrouverez sur YouTube plusieurs vidéos de ces différents pneus ainsi que les tests qui vont avec. Vous pourrez apprécier vous-même toutes leurs caractéristiques et faire le bon choix. Il existe par ailleurs, de nombreux autres pneus quatre saisons qui offrent de bonnes performances.