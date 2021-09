Comment utiliser WeTransfert gratuit ?

Avez-vous un fichier à lourd à transférer ? Si votre fichier ne dépasse pas 2Go, alors vous pouvez utiliser la version gratuite de WeTransfer. Il s’offre comme une solution rapide et facile pour les transferts de fichiers de tout genre comme les photos, vidéos, audios et tout autre document ne dépassant pas ce seuil de 2Go. Dans la suite de cet article, vous découvrirez comment utiliser exactement cette version gratuite de WeTransfer.

Sommaire sur le WeTransfert

WeTransfer, littéralement peut être traduite par « Nous transférons ». C’est un nom bien allusif qui ne laisse pas trop de doute sur le service qu’il nous propose. Il s’agit ici de proposer aux internautes, le transfert des données. Ce site de transfert de data, créé en 2009 vous donne la possibilité de transférer très facilement des photos, vidéos ou tout type de fichier via ce système.

La version gratuite de WeTransfer permet d’envoyer gratuitement jusqu’à 2Go de données aux destinataires de votre choix pendant une durée limitée à 2 semaines.

Les limites liées à cette version, c’est que vous ne pourrez pas transférer un fichier très lourd. De même, vous ne pourriez pas bénéficier d’un espace de stockage comme serait le cas d’une version payante. Par ailleurs, l’option qui consiste à personnaliser sa page de transfert et l’usage d’un mot de passe fait défaut lorsqu’il s’agit d’une version gratuite.

Retenez que lorsque vous faites usage de la version gratuite de WeTransfer, le fond du site sert comme un panneau de publicité. Ce qui permet à ce site de se faire des revenus passifs afin de régler une bonne partie de ses dépenses.

Comment utiliser WeTransfer gratuit ?

Comment pouvez-vous l’utilisez ? C’est très simple, vous pouvez, à partir d’un smartphone, d’une tablette, d’un mac ou d’un PC l’utiliser facilement. Il suffit de monter sur le site WeTransfer sans avoir besoin de créer un compte préalablement.

Ensuite, vous faites glisser vos fichiers ou vos répertoires que vous souhaitez transmettre dans la fenêtre de WeTransfer et de saisir le mail du contact auquel vous souhaitez envoyez ces fichiers.

Après cela, vous allez saisir votre mail et écrire un message si vous le voulez bien sûr. Cela afin que votre destinataire puisse comprendre de quoi il s’agit réellement dans le fichier envoyé.

Maintenant, vous cliquez sur le bouton « Transférer », puis le tour est joué pour que votre interlocuteur reçoive un mail. Ce mail contiendra un lien pour le téléchargement des fichiers envoyés.

Pour la récupération de ce que vous avez envoyé, votre récepteur doit se rendre sur le site WeTranfer. Votre destinataire a 6 jours environ pour récupérer ces datas. Passé ce délai, les fichiers vont disparaître et il vous faudra tout refaire.

Lorsque les données seront récupérées, vous recevrez un mail qui vous informe que votre interlocuteur a bien téléchargé et bien reçu les datas.

Il y a lieu de retenir pour finir que WeTransfer est un outil vraiment très simple, pratique et facile qui offre un service de transfert de fichiers ultra-accessibles et efficaces. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez aucunement aller au-delà des 2 Go pour cette version. Au cas où, vous aurez à transférer plus que ce volume, alors il vous faudra basculer en version payante.