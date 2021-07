Comment calculer l’aire d’un rectangle et d’un carré ?

Si certaines personnes sont très fortes en calcul, pour d’autres les maths restent une matière inaccessible. Rien qu’en voyant les chiffres, certaines personnes n’attendent plus qu’une chose : qu’elles puissent rentrer elles. Mais savoir calculer l’aire d’un rectangle ou d’un carré est tout de même important dans la vie quotidienne. C’est pour cela que nous allons vous montrer ici comment faire ce calcul de la manière la plus simple possible.

Qu’est-ce que l’aire ?

Il ne faut pas confondre l’aire d’une forme géométrique avec l’air qu’on respire. Si c’est à cela que vous pensiez, c’est perdu d’avance. L’aire est en fait la surface d’une forme géométrique. Et il est possible de calculer l’aire de toute figure géométrique fermée. L’aire est représentée par l’unité m2 (mètre carré) ou un sous-multiple (cm2, dm2, km2, etc.).

Aujourd’hui justement, nous allons vous expliquer comment faire ce calcul pour un rectangle et pour un carré. Commençons tout de suite par celui du rectangle.

Avant de vous montrer comment faire le calcul, nous vous proposons de commencer par voir ce que c’est déjà qu’un rectangle. Un rectangle est en effet une forme géométrique disposant de 4 angles droits, d’une longueur et d’une largeur. Autrement dit, il s’agit d’un carré, mais dont les côtés perpendiculaires sont de différentes tailles. Et c’est un point très important pour pouvoir réaliser le calcul qui se manifeste donc par la formule suivante : S = L x l. Explication !

Dans cette formule, « S » est la surface qui n’est nulle autre que l’aire. « L » représente ici la longueur du rectangle, c’est-à-dire le côté le plus long. Quant à « l », elle représente ici la largeur, soit le côté le moins long du rectangle. On peut donc interpréter cette formule comme suite : Aire (Surface) = Longueur multipliée par largeur. En chiffres, voici à quoi cela correspond !

Prenant un petit rectangle de 20 cm de longueur et de 10 cm de largeur (la largeur étant toujours le côté le plus petit). Pour calculer l’aire de ce rectangle, voici donc à quoi on doit s’attendre : Aire = 20 cm (Longueur) x 10 cm (largeur).

On obtient ainsi 20 cm x 10 cm = 200 cm2. L’aire ou la surface d’un rectangle de 20 cm de longueur et de 10 cm de largeur est donc 200 cm2. On a obtenu le « cm » grâce à la multiplication des unités : cm x cm = cm2. Voilà pourquoi l’unité de mesure de l’aire est toujours le m2 ou un sous-multiple, en l’occurrence ici le cm2.

Calculer l’air d’un carré est encore plus simple que celui d’un rectangle. Le fait est qu’un carré dispose de 4 côtés égaux. Donc, si l’on se base sur la même formule précédente, à savoir S = L x l, avec un carré, puisque la longueur et la largeur ont la même taille, on peut retraduire cette formule ainsi : S = côté x côté ou S = côté2.

Avec un carré de 10 cm de côté, voici donc ce qu’on doit obtenir : S = 10 cm x 10 cm (côté x côté), ce qui est égal à 100 cm2. On a donc 100 cm2 d’aire sur un carré de 10 cm de côté.