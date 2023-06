Les avantages de l’assurance trottinette électrique chez MAE

L’essor fulgurant des trottinettes électriques dans nos villes a entraîné une augmentation des accidents et des risques liés à leur utilisation. Face à cette situation, il est devenu crucial de protéger les usagers et les tiers, en souscrivant à une assurance adaptée. MAE, acteur majeur du secteur des assurances, propose désormais une offre spécialement conçue pour les adeptes de ces nouveaux engins de mobilité urbaine. Ce dispositif présente plusieurs avantages notables, tant en termes de garanties que de tarifs, faisant de MAE un choix judicieux pour les amateurs de trottinettes électriques en quête de sérénité et de sécurité.

Assurer sa trottinette électrique chez MAE : une nécessité

Pourquoi assurer sa trottinette électrique chez MAE ? Vous devez souligner que l’utilisation des engins de mobilité urbaine bénéficie d’un cadre réglementaire encore flou. Si la loi autorise leur circulation sur les trottoirs à une vitesse maximale de 25 km/h, elle n’impose pas aux utilisateurs la souscription obligatoire d’une assurance responsabilité civile. Il est vivement recommandé de se prémunir contre les accidents et dommages potentiels causés par l’utilisation quotidienne de ce type de véhicule. Effectivement, même si ces derniers sont peu encombrants et faciles à manier, ils représentent toutefois un risque pour leurs conducteurs mais aussi pour les autres usagers (piétons, cyclistes…). Par conséquent, et afin d’éviter toute mauvaise surprise en cas d’accident ou sinistre imprévu impliquant votre trottinette électrique, MAE propose une solution adaptée qui prend en compte toutes ces problématiques. Sera-t-il possible, au moyen simple et efficace qu’est le web, de protéger votre outil personnel innovant ? Vous permettant ainsi, comme beaucoup avant vous, de vaquer librement dans vos déplacements quotidiens sans aucune crainte ni frayeur…

MAE : des garanties complètes pour votre trottinette électrique

Les garanties proposées par la MAE pour votre trottinette électrique sont multiples et adaptées à vos besoins. La formule de l’assurance responsabilité civile permet notamment de couvrir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui par votre trottinette électrique lors de son utilisation. Cette assurance est indispensable si vous voulez être protégé en cas d’accident impliquant des tiers.

L’assurance tous risques quant à elle fournit une protection complète pour votre trottinette électrique. Elle inclut la garantie bris accidentel qui couvre les dommages subis par votre véhicule en cas d’accident, mais aussi les vols et tentatives de vol. Vous pouvez aussi souscrire des options supplémentaires telles que la garantie assistance qui offre une aide en cas d’imprévus (pneu crevé, panne, etc.) ou encore la garantie conducteur qui prendra en charge vos frais médicaux si vous êtes blessé lors d’un accident.

La MAE propose aussi une option intéressante : le remplacement à neuf pendant 3 ans après l’achat, sans aucune franchise !

Mais pourquoi choisir la MAE plutôt qu’une autre compagnie ? Tout simplement parce que cette dernière possède un vrai savoir-faire dans le domaine des assurances pour particuliers depuis plus de 80 ans ! Avec plus d’un million d’adhérents actifs aujourd’hui, il s’agit du premier assureur scolaire français et elle sait donc parfaitement prendre soin du bien-être matériel et moral de ses clients. En optant pour la MAE pour assurer votre trottinette électrique, vous bénéficiez ainsi non seulement d’une protection optimale, mais aussi d’un accompagnement personnalisé et d’un service client de qualité.

Souscrire à une assurance pour trottinette électrique chez MAE est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la compagnie et de remplir un formulaire en ligne pour obtenir votre devis personnalisé. Vous pouvez aussi contacter leur service client par téléphone ou email si vous avez des questions ou besoin d’aide dans vos démarches.

Une fois que vous avez choisi la formule qui convient le mieux à vos besoins, il ne reste plus qu’à finaliser votre souscription en fournissant quelques informations complémentaires (notamment les caractéristiques techniques de votre engin) et en réglant la prime annuelle correspondante.

En cas d’accident, il vous suffira alors de prendre contact avec l’assistance MAE via un numéro dédié disponible 24h/24 et 7j/7 sur leur site web pour signaler un sinistre.

MAE s’occupera ensuite du reste : prise en charge des frais médicaux éventuels, indemnisation des tiers impliqués, remboursement des dommages matériels subis par votre trottinette électrique… Tout sera pris en charge rapidement afin que vous puissiez repartir tranquillement sur les routes !

L’assurance pour trottinette électrique proposée par la MAE présente bien des avantages : une protection adaptée à vos besoins spécifiques (responsabilité civile obligatoire ou tous risques), une grande flexibilité grâce aux options supplémentaires disponibles (garantie assistance, bris accidentel…) ainsi qu’une assistance rapide et efficace 24h/24 et 7j/7.

Alors, pourquoi attendre ? Protégez-vous dès maintenant contre les imprévus de la route en souscrivant une assurance pour trottinette électrique chez MAE.

Assurance trottinette électrique chez MAE : quels avantages

En plus de ses avantages pratiques, l’assurance trottinette électrique MAE est aussi très avantageuse en termes de coût. Effectivement, les primes annuelles proposées par la compagnie sont très compétitives et adaptées aux besoins spécifiques des conducteurs de trottinettes électriques.

Cette assurance offre une grande flexibilité en matière d’options supplémentaires. Si vous souhaitez une couverture tous risques pour votre engin ou si vous désirez ajouter une garantie assistance pour être sûr que vous ne serez jamais bloqué sur le bord de la route en cas d’imprévu, tout est possible avec MAE !

En choisissant l’assurance trottinette électrique chez MAE, vous optez donc pour un service complet et personnalisé qui sera là pour répondre à toutes vos exigences et anticiper tous les risques associés à l’utilisation quotidienne de votre moyen de transport.

Dans un monde où la circulation urbaine est toujours plus dense et complexe, pensez à bien vous protéger efficacement contre les accidents potentiels. Avec sa gamme complète d’options sur mesure ainsi que son équipe dévouée disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos demandes, MAE assure votre sécurité au guidon comme nulle autre assurance sur le marché actuel.

La souscription à l’assurance trottinette électrique chez MAE constitue donc un choix judicieux tant sur le plan pratique qu’économique. Les nombreuses options disponibles permettent une protection optimale face aux aléas possibles lors des trajets quotidiens, et le service client de qualité supérieure est toujours prêt à répondre à vos questions en cas de besoin.