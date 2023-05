5 conseils pratiques pour l’utilisation des médias sociaux

Voulez-vous utiliser les médias sociaux pour faire sans ses côtés négatifs ? Vous voulez devenir une personne clé dans votre réseau et obtenir davantage de commandes ? Une présence sur les médias sociaux peut vous aider à atteindre votre public cible au bon moment. Voici nos cinq meilleurs conseils pour vous aider à devenir encore plus efficace en ligne.

1. Renforcer la solidarité

Les médias sociaux sont l’outil idéal pour informer les personnes que vous connaissez des questions qui les concernent. De plus, c’est un outil pour les rassembler autour d’une cause commune. L‘identification de questions sociales particulièrement préoccupantes peut sensibiliser l’opinion et conduire à une action collective.

Mais utilisez ce puissant outil à bon escient et choisissez judicieusement votre cible. Évitez les questions qui suscitent des débats houleux, opposent des positions diamétralement opposées et provoquent des discours de haine. Faites plutôt preuve de solidarité avec ceux que vous connaissez et qui soutiennent une cause particulière. Fournissez des informations, exprimez votre opinion, etc.

2. Rompre l’isolement

Utilisez les médias sociaux pour rester en contact avec des personnes qui sont seules. par exemple, les parents âgés qui ont des problèmes de mobilité ou pour rester en contact avec des amis. Ensuite, apprenez-leur à utiliser Facebook.

Créez un groupe familial et partagez des nouvelles susceptibles d’intéresser les personnes âgées. par exemple, des photos des petits-enfants ou des souvenirs de vacances. Vous pouvez également utiliser Facebook pour reprendre contact avec d’anciens collègues. Ressentez la joie de renouer avec des personnes qui vous ont manqué.

3. Développez votre réseau professionnel

LinkedIn est le réseau professionnel que vous devez utiliser pour entretenir vos relations professionnelles et en créer de nouvelles. Un réseau solide de personnes soigneusement sélectionnées avec lesquelles vous pouvez facilement échanger des informations et des conseils dynamisera votre carrière. Développez donc votre présence sur LinkedIn.

Partagez vos connaissances et vos expériences, bonnes ou mauvaises. N’ayez pas peur de raconter comment vous avez résolu des situations difficiles ou comment vous avez relevé des défis qui semblaient insurmontables. En partageant publiquement votre histoire, vous pouvez aider de nombreuses personnes.

4. Mieux découvrir le monde

Tout ce qui est écrit sur les médias sociaux n’est pas forcément drôle. Ces plateformes sont un excellent moyen de s’informer sur des sujets tels que les voyages ou la cuisine végétarienne. Prenez donc un risque et profitez des contributions des personnes que vous connaissez !

Vous avez acheté un vélo électrique et vous voulez vous faire plaisir ? Passez un peu de temps sur les sites web des fabricants et des revendeurs les plus proches. Lisez les commentaires des clients et recherchez des articles d’experts pour trouver le meilleur vélo pour vous.

5. Jouez la carte de la sécurité

Réfléchissez à deux fois avant de rédiger un avis, afin d’éviter les commentaires qui vont plus loin que vous ne le pensez. Rappelez-vous : ce que vous dites disparaît, ce que vous écrivez reste.

N’oubliez pas non plus les photos que vous publiez en ligne. Vous avez peut-être pensé que vos photos de vacances étaient importantes au moment où vous les avez publiées. Mais dans quelques années, lorsque vous serez à la recherche d’un emploi, un employeur potentiel verra votre page Facebook.