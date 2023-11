Zoom sur la télésurveillance de nuit pour personnes âgées

Les personnes âges ont besoin d’une assistance quotidienne, notamment lorsque leur état de faiblesse et que leur perte d’autonomie sont avancés. Vu que l’on ne peut pas être sur place 24h/24, il est donc préférable de miser sur une solution intelligente : la vidéosurveillance IP.

Pourquoi opter pour la vidéosurveillance IP ?

La vidéosurveillance IP est obstinément tournée vers l’avenir et offre une excellente flexibilité au quotidien. Pratique et sécurisée, cette technologie repose sur internet. En effet, le flux vidéo des caméras est retransmis par internet (en Wi-Fi ou en filaire) ce qui permet de le consulter n’importe où et sur une grande variété de supports (tablette, smartphone et PC). Ainsi vous pourrez surveiller les moindres faits et gestes de votre parent même en cas de placement.

Légères, discrètes et très élégantes, les caméras de surveillance intérieure HD peuvent être installées partout dans la maison, sur divers supports (murs, plafond, meuble, etc.) et en quelques minutes seulement, sans l’aide d’un technicien.

Le plus intéressant avec les caméras de surveillance HD réside dans le fait qu’elles sont équipées de détecteurs de mouvements. Par conséquent, il est facile de mieux contrôler les allées et venues dans la maison. Et grâce au microphone et au haut-parleur intégré, il vous sera possible d’entendre et de parler. Et avec la vision panoramique à 120°, vous profitez d’une excellente visualisation.

En cas d’urgence, notamment lors d’une intrusion de cambrioleur, vous avez la possibilité de déclencher une sirène à distance.

Une surveillance de nuit pour une sécurité maximale

Du fait que l’on est éveillé, il est bien plus aisé d’avoir un œil sur une personne âgée la journée. Par contre la nuit, les choses se corsent rapidement. Épuisé, vous serez profondément endormi ou vous aurez la paresse de vous lever pour vérifier que tout va bien.

Mais avec un télésurveillance de nuit pour personnes âgées, vous pourrez dormir en toute sérénité. La nuit, vous bénéficierez d’une excellente visibilité, notamment avec la vision infrarouge qui fonctionne grâce à des LEDs infrarouges.

Et en vous adressant au bon interlocuteur, votre système de vidéosurveillance vous sera fourni avec une application et/ou un espace abonné. De ce fait, vous pourrez facilement consulter le flux vidéo sur mobile par exemple, et vérifier que tout va bien. En cas d’urgence, vous pourrez intervenir rapidement et prendre les bonnes mesures. Pour terminer, vous pourrez toujours compter sur les alertes pour vous prévenir d’un mouvement.

Les avantages de la télésurveillance de nuit pour les personnes âgées

La télésurveillance de nuit pour les personnes âgées présente de nombreux avantages qui contribuent à leur sécurité et à leur bien-être.

Elle permet une surveillance constante et continue pendant la nuit, lorsque les risques sont plus élevés. Grâce aux technologies avancées utilisées dans les systèmes de télésurveillance, il est possible de détecter tout mouvement ou activité inhabituelle dans l’environnement de la personne âgée. Cela permet d’alerter immédiatement les aidants ou les professionnels en charge afin qu’ils puissent intervenir rapidement si nécessaire.

La télésurveillance de nuit offre une tranquillité d’esprit tant pour la personne âgée que pour ses proches. Savoir que quelqu’un veille sur eux durant leurs heures de sommeil peut réduire l’anxiété et le stress liés à la peur des chutes ou des problèmes médicaux survenant pendant la nuit.

Cette forme de surveillance non intrusive respecte aussi l’intimité des personnes âgées. Contrairement aux autres méthodes traditionnelles telles que le recours à un personnel soignant présent physiquement toute la nuit, où cela pourrait être perçu comme une intrusion dans leur vie privée, avec la télésurveillance ils peuvent rester chez eux en toute autonomie tout en bénéficiant d’une surveillance discrète mais efficace.

Grâce aux fonctionnalités avancées des systèmes modernes, il est désormais possible de fournir une assistance personnalisée 24 heures sur 24 grâce à des dispositifs connectés. Les capteurs de mouvement, les détecteurs d’ouverture de porte ou encore les bracelets intelligents peuvent être utilisés pour surveiller l’activité et le bien-être des personnes âgées.

La télésurveillance de nuit contribue aussi à soulager le personnel soignant et les aidants familiaux. En leur offrant une tranquillité d’esprit en sachant que leurs proches sont sous surveillance constante, ils peuvent mieux se reposer durant la nuit et être plus disponibles et efficaces pendant la journée.

La télésurveillance de nuit pour personnes âgées présente un ensemble d’avantages qui permettent une sécurité maximale tout en respectant l’autonomie et l’intimité des personnes concernées. Grâce aux avancées technologiques dans ce domaine, il est désormais possible d’offrir une surveillance personnalisée 24 heures sur 24 pour assurer le bien-être des personnes âgées.

Le choix du système de télésurveillance adapté aux besoins des personnes âgées est une étape cruciale pour assurer leur sécurité et leur bien-être pendant la nuit. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de ce processus.

Pensez bien à la personne âgée. Est-ce qu’elle nécessite simplement une surveillance basique ou a-t-elle besoin d’une assistance plus avancée ? Certaines personnes peuvent avoir besoin de capteurs de mouvement supplémentaires dans différentes zones de leur domicile, tandis que d’autres pourraient bénéficier d’un dispositif portable tel qu’un bracelet intelligent qui détecte les chutes.

Pensez bien à vous pencher sur les fonctionnalités offertes par le système de télésurveillance. Certains systèmes proposent des alertes directement transmises aux aidants ou professionnels concernés en cas d’urgence ou d’activité inhabituelle détectée. D’autres sont dotés d’une fonctionnalité audio bidirectionnelle permettant à la personne âgée et au personnel soignant de communiquer facilement en cas de besoin.

La facilité d’utilisation du système est aussi un critère important à considérer. Il doit être simple et intuitif afin que l’utilisateur puisse s’en servir sans difficulté. Les interfaces conviviales avec des options claires et faciles à comprendre sont donc préférables.

Il est primordial de vérifier si le système choisi dispose d’un support technique disponible 24 heures sur 24 pour résoudre tout problème éventuel rapidement et efficacement.

Lors du choix du fournisseur, il faut prendre en compte sa réputation ainsi que ses références clients existants. Il est recommandé de consulter les avis et témoignages d’autres utilisateurs pour avoir une idée plus précise sur la fiabilité, la qualité du service client et l’efficacité des solutions proposées.

Pensez bien à prendre en compte le coût global du système de télésurveillance choisi. Au-delà du prix initial du matériel et des frais d’installation, il faut s’informer sur les éventuels coûts supplémentaires mensuels ou annuels liés à l’utilisation continue du service.

Prendre en compte tous ces éléments permettra aux personnes âgées ainsi qu’à leurs proches de choisir un système de télésurveillance qui répondra parfaitement à leurs besoins spécifiques tout en garantissant leur sécurité pendant la nuit.