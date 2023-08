Quelles plantes pour un intérieur bohème sans avoir la main verte ?

Vous rêvez d’un intérieur bohème, chaleureux et rempli de verdure, mais vous vous demandez quelles plantes choisir si vous n’avez pas la main verte ? Pas de panique ! Vous n’avez pas besoin d’être un expert en jardinage pour apporter une touche végétale à votre espace de vie. Dans cet article, nous allons vous présenter des plantes faciles à entretenir, idéales pour les novices en jardinage ou les personnes qui manquent de temps pour s’occuper de leurs plantes. Découvrez des astuces simples pour prendre soin de vos plantes, même si vous n’avez pas la fameuse ‘main verte’ !

Quelles sont les meilleures plantes artificielles pour un intérieur bohème ?

Si vous n’avez pas la main verte ou que vous manquez de temps pour vous occuper de plantes vivantes, les plantes artificielles peuvent être la solution parfaite pour créer une ambiance bohème dans votre intérieur. Optez pour des plantes artificielles de haute qualité, avec des feuilles réalistes et des détails soignés. Les fougères, les monsteras, les palmiers et les lianes artificielles sont des exemples de plantes qui rajouteront une touche de verdure sans nécessiter le moindre entretien. Placez-les dans des pots originaux en osier ou en céramique pour compléter le look bohème.

Contrairement aux idées reçues, il est possible aujourd’hui d’avoir une plante artificielle qui ressemble à s’y méprendre à une vraie. Il suffit simplement de les sélectionner minutieusement.

Quelles plantes sont faciles à entretenir pour un intérieur bohème ?

Vous souhaitez profiter des bienfaits des plantes vivantes sans vous soucier de leur entretien ? Rassurez-vous : certaines plantes sont particulièrement adaptées aux personnes qui n’ont pas la main verte.

Les cactus sont d’excellents choix, car ils requièrent peu d’arrosage et peuvent survivre dans des conditions de luminosité variables. Les plantes grasses (aussi appelées succulentes) sont également très résistantes et viennent dans une variété de formes et de couleurs, parfaites pour une décoration bohème. Les Dracaenas, les Sansevierias et les Pothos sont d’autres exemples de plantes d’intérieur faciles à entretenir.

Même si vous n’êtes pas un expert en jardinage, il est essentiel de fournir quelques soins de base à vos plantes vivantes pour qu’elles prospèrent dans votre intérieur bohème. Pour les cactus et les succulentes, arrosez-les modérément toutes les 2 à 3 semaines, en laissant sécher le sol entre les arrosages. Placez-les près d’une fenêtre ensoleillée pour une lumière adéquate. Pour les autres plantes faciles à entretenir, arrosez-les régulièrement, mais évitez de trop les gorger d’eau. Placez-les dans des endroits avec une luminosité adaptée à leurs besoins spécifiques. Utilisez un terreau de qualité et ajoutez de l’engrais une fois tous les deux mois pour leur donner un coup de pouce supplémentaire. Vous pouvez aussi vous référer aux conseils donnés sur le site marchand ou votre conseiller jardinier.

N’hésitez pas à mélanger des plantes artificielles et des plantes réelles faciles à entretenir. Cela permettra de créer une atmosphère bohème unique et apaisante dans votre intérieur, sans vous soucier de votre niveau en jardinage ! Les plantes d’intérieur sont vos meilleures alliées pour créer un espace cocooning et chaleureux.