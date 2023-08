Zoom sur la modernisation de la sa salle de bain

Si vous souhaitez rénover votre salle de bain, vous avez plusieurs options à votre disposition. Quel type de revêtement choisir ? Quel éclairage est conseillé ? Miser sur l'installation d'une baignoire ou d'une douche ? Quel type d'éclairage choisir ? Qu'en est-il de revêtement ? Nous aborderons tous ces points afin de vous permettre de moderniser votre salle de bain selon vos besoins.

Baignoire ou douche ?

La baignoire est un classique et a l'avantage d'être aussi confortable que relaxante. C’est également un choix intéressant lorsque vous avez des enfants. Cependant, elle nécessite d’avoir de l’espace dans votre salle de bain.

Sinon, vous pouvez opter pour la douche. Cette dernière a l'avantage de prendre moins de place que sa rivale. À bien des égards, la douche est bien plus moderne qu’une baignoire. Cas de la douche italienne qui séduit bon nombre de particuliers.

Revêtement sol – mur

Plutôt que de choisir la peinture, préférez le carrelage au sol et sur les murs. L’installation est certes plus coûteuse dans l’immédiat, mais c’est une solution économique et pratique sur une longue durée. Pour profiter des meilleures options, faites appel à un professionnel via une plateforme pour trouver des artisans. Vous bénéficierez des meilleurs conseils et d’une prestation sur mesure.

Chauffage : un radiateur sèche serviette

Pratique et moins encombrant, le radiateur sèche serviette est tendance. Il arbore un design réussi qui se fond bien dans le décor. Avec ce type de radiateur, vous bénéficierez d’un manche qui permet d’y déposer votre serviette. Vous pourrez sécher la vôtre plus rapidement et éviter l’humidité dans votre salle de bain. Quant à l’installation, vous pourrez facilement en trouver un adapté à la dimension de votre salle de bain.

Éclairage : lustre ou spots ?

Pour votre éclairage vous avez le choix entre des lustres ou des mini-spots qui s’incrustent au plafond. Les spots encastrés sont très élégants et s’adaptent à n’importe quelle décoration. Ils offrent une couverture totale et la lumière est mieux répartie. De plus, les spots sont plus durables. Contrairement à un lustre, il n’y pas de risque de casse.

Rénovation de la plomberie : quelles solutions choisir ?

Lorsque vient le temps de rénover la plomberie de votre salle de bain, vous devez moderniser votre réseau de plomberie pour faire toute la différence en termes d’efficacité et de durabilité.

La première option consiste à remplacer les anciennes tuyauteries par des matériaux plus modernes et performants. Parmi ces options se trouve le cuivre, connu pour sa longévité et sa résistance aux fuites. Le cuivre est aussi apprécié pour sa capacité à résister aux variations de température.

Une autre alternative populaire est l’utilisation des tuyaux en PVC (Polyvinyl Chloride). Ce matériau plastique présente l’avantage d’être léger, facile à installer et peu coûteux. Les tuyaux en PVC sont reconnus pour leur résistance aux produits chimiques corrosifs, ce qui en fait un choix idéal pour une salle de bain où sont souvent utilisés des produits d’entretien ménager.

Pour ceux qui recherchent une solution encore plus moderne, il existe aussi des systèmes innovants comme les tuyaux multicouches ou PER (Polyéthylène Réticulé Haute Densité). Ces derniers offrent une excellente résistance aux chocs thermiques et présentent un faible risque de formation de dépôts calcaires.

Si vous souhaitez minimiser au maximum l’interruption du service pendant les travaux et profiter des avantages d’une installation sans soudure rapide et efficace, vous pouvez envisager l’utilisation de techniques de raccordement sans soudure, comme les systèmes de raccords à compression ou à emboîtement.

Avant de prendre une décision finale, il est préférable de faire appel à un plombier professionnel qui pourra évaluer l’état actuel de votre réseau et vous recommander la meilleure solution adaptée à vos besoins.

Optimisation de l’espace : les astuces pour gagner de la place dans votre salle de bain

Lorsque vous pensez à moderniser votre salle de bain, il faut prendre en compte l’optimisation de l’espace. Effectivement, gagner de la place dans cette pièce peut grandement améliorer son utilisation et son allure esthétique.

Une première astuce consiste à utiliser des meubles multifonctionnels. Par exemple, optez pour un lavabo avec rangements intégrés ou choisissez une douche munie d’étagères incorporées. Ces éléments vous permettront d’organiser vos produits de beauté et accessoires sans encombrer la surface disponible.

Pour maximiser l’espace vertical, envisagez aussi l’utilisation de tablettes murales. Elles offrent non seulement un espace supplémentaire pour le rangement des serviettes ou des objets décoratifs, mais elles créent aussi une impression visuelle d’amplitude.

Une autre idée ingénieuse consiste à intégrer un miroir armoire. Ce type de miroir combine fonctionnalité et praticité en offrant du rangement dissimulé derrière celui-ci. Il s’agit d’une solution parfaite pour ranger les médicaments ou autres articles personnels tout en apportant une touche élégante à votre salle de bain.

Si votre espace est vraiment limité, il peut être judicieux d’envisager des options plus radicales comme la suppression d’une baignoire au profit d’une douche. Les cabines de douche modernisées sont désormais disponibles dans différentes tailles et formules afin de s’adapter à n’importe quelle salle de bain. Cela vous permettra d’économiser de l’espace précieux tout en optimisant le confort.

Ne négligez pas les couleurs et éclairages. Les tons clairs et neutres agrandissent visuellement l’espace tandis que des éclairages bien placés peuvent créer une ambiance chaleureuse sans occuper trop d’espace.

En suivant ces astuces, vous pourrez moderniser votre salle de bain tout en gagnant de la place. N’hésitez pas à faire appel à un professionnel qui saura vous guider dans vos choix pour obtenir une salle de bain fonctionnelle et esthétique.