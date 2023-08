Partir en croisière, c’est choisir un moyen de transport exceptionnel pour vivre une aventure insolite. Il y a plusieurs décennies, Costa Croisières a été fondée avec cet état d’esprit. En effet, depuis sa création, l’armateur s’est forgé une solide réputation pour la qualité de sa flotte, ses cabines, ses services à bord et ses itinéraires inédits. La compagnie met à disposition des navires qui reflètent parfaitement le style de vie décontracté italien. En plus de la beauté et du confort de la navigation de plaisance pour tous les âges, il y a aussi un club junior et une variété d’activités pour divertir les enfants. Suivez le guide !

Concernant l’embarquement

Il existe différents ports de départ selon la destination, les croisières en Méditerranée partant de France principalement depuis les ports de Marseille et de Nice.

A découvrir également : Comment préparer et réussir son voyage ?

Les croisières sur l’Adriatique et les îles grecques partent des ports italiens de Savone, Rome et Venise. Pour les croisières vers les îles des Caraïbes, la compagnie Costa Croisières peut partir de la Martinique, Guadeloupe, Miami ou inclure des vols au départ de Paris.

Pour explorer les îles Canaries et les villes de l’Atlantique, vous pouvez commencer à Barcelone, en Espagne.

Lire également : Partir en vacances pour de multiples raisons : découvrez tout ici !

Concernant la restauration à bord

La pension complète est incluse et Costa dispose d’un large éventail de restaurants. Costa Croisières a également mandaté trois chefs de renommée mondiale pour créer une cuisine digne des meilleurs restaurants. Chaque soir, les passagers peuvent déguster un repas préparé par l’un de ces trois chefs.

Ces plats appelés destination dish, des recettes inspirées des régions que vous visitez le lendemain. Vous pouvez profiter du goût des destinations de croisière. Bien entendu, tous ces plats sont inclus dans le prix de votre croisière Costa. Des menus spéciaux sans gluten, à teneur réduite en sucre ou sans allergènes peuvent être demandés.

Concernant les cabines

Les passagers peuvent choisir entre quatre catégories principales :

cabines intérieures

cabines extérieures

cabines balcon

suites

Costa Croisières propose actuellement trois méthodes pour affiner les options et les services en fonction de vos besoins et de votre budget :

Formule My Cruise : il s’agit de la forme de base classique d’une croisière Costa avec hébergement et repas inclus, c’est la formule la plus classique. En prime, les passagers peuvent choisir l’emplacement de leur cabine et l’heure du dîner

Formule All Inclusive : cette formule se situe quelque part entre la formule la moins chère et la formule de la plus haute qualité. Semblable à la formule My Cruises, la formule All Inclusive vous permet de trouver l’hébergement, les repas, les frais de port, le cumul de points Costa Club, le choix de l’emplacement de la cabine et le choix de l’heure du dîner. En bonus à cette formule tout compris, l’offre My Drinks. Cela signifie que les boissons (café, bière, cocktails, boissons non alcoolisées et vin) sont incluses pendant la croisière.

Formule Super All Inclusive : C’est la formule qui vous offre les meilleurs avantages. Il comprend tous les privilèges de la formule tout compris : hébergement, repas, frais de port, choix de l’emplacement de la suite et de l’heure du dîner, cumul de points Costa Club, l’offre My Drinks pour les boissons.