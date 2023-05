De la création jusqu’à nos jours, le parcours des femmes est impressionnant. Elles ont su s’affirmer et obtenir le droit d’agir comme les hommes dans une certaine mesure. Ainsi, les femmes conduisent aujourd’hui. Elles déposent les enfants à l’école, vont travailler, faire les courses, vont à la blanchisserie, etc. Elles conduisent beaucoup plus et mieux que les hommes. Et pour se sentir à l’aise, elles ont des voitures de prédilection. Alors que vous soyez un homme qui veut offrir, une femme qui veut suivre la tendance ou pas du tout, ce top 5 vous aidera.

La Polo de Volkswagen

Depuis que la marque allemande a mis sur le marché son modèle de véhicule polo, celui-ci a conquis le cœur des femmes et enregistre les meilleures ventes auprès de celles-ci. Ce sont ainsi majoritairement des femmes qui s’offrent ce véhicule. Son design épuré, le confort et les places qu’il offre, ainsi que le vaste choix de couleur et les personnalisations possibles sont des arguments qui ont su séduire plus d’une.

La Mini de BMW

La mini de BMW depuis son apparition a mis en avant les femmes et utilisé les arguments auxquels elles ont du mal à résister. En effet, comment pourrait-on résister à la possibilité de choisir ses options, le design, et la couleur de son véhicule ? En choisissant ce véhicule, c’est donc la perspective d’avoir le même véhicule que sa voisine, sans que les deux voitures soient semblables pour autant qui séduisent les femmes et font de la mini, l’un de leurs véhicules préférés.

La Renault Clio, une des voitures préférées des dames

Très célèbre auprès des femmes, la Renault Clio est un véhicule qui offre de la place, mais aussi de la personnalisation. Il est tout à fait possible de choisir des couleurs qu’on ne voie pas tous les jours. Ne reste plus alors qu’à l’harmoniser, soit avec un accessoire différent chaque jour, soit avec ses vêtements. De plus, avec piecesauto24.be, rien de plus facile que de trouver des pièces de rechange. Comment résister à ça ?

La Suzuki Swift

Les femmes ont du caractère et les voir au volant d’une Suzuki Swift n’est plus rare de nos jours. Si elles ont réussi à inscrire ce modèle de véhicule sur la liste de leurs préférés, c’est en partie parce que le constructeur leur a un peu soufflé l’idée, en choisissant des femmes pour la promotion du modèle. N’empêche que si celui-ci ne répondait pas aux critères d’esthétique, de confort, et de praticité de celles-ci, elles l’auraient simplement ignorée.

La Nissan Micra

La marque japonaise Nissan a su conquérir le marché de l’automobile et se faire connaitre à travers le monde pour la qualité de ses produits. Mais avec son modèle Micra, c’est dans le cœur des femmes que cette marque s’est installée, puisqu’elle est devenue l’une de leurs voitures préférées. Cela avec le concours d’un bon nombre d’arguments auxquels celles-ci sont sensibles. Possibilité de personnalisation, choix des options, choix de la couleur, confort garanti, facilité à conduire, design et taille se sont unis pour permettre aux femmes de s’affirmer avec cette voiture.

La Fiat 500, un symbole de l’élégance italienne plébiscité par les femmes

La Fiat 500 est sans aucun doute l’une des voitures les plus emblématiques de la marque italienne. Depuis son premier modèle en 1957, elle n’a cessé d’évoluer pour s’installer dans le cœur des femmes du monde entier comme une voiture chic et élégante. Avec ses formidables courbes à l’italienne, cette petite citadine ne laisse personne indifférent. Mais ce qui fait la force de la Fiat 500, c’est aussi sa capacité à s’adapter aux attentes des conductrices les plus exigeantes : confortable sur tous types de terrains, facile à garer grâce à sa taille compacte et surtout très économique en carburant. Les femmes apprécient aussi le large choix de personnalisation offert par cette voiture : couleurs vives ou pastel, intérieurs originaux… Tout est possible.

Et si vous ajoutez au charme et à la polyvalence déjà évoqués un prix accessible (à partir de moins de 15 000 euros), il n’est pas difficile de comprendre pourquoi tant de femmes sont tombées amoureuses du modèle emblématique qu’est la Fiat 500 !

La Toyota Yaris, une voiture compacte et pratique pour la vie urbaine des femmes modernes

La vie urbaine est souvent synonyme de circulation dense et difficile. C’est pourquoi la Toyota Yaris, une voiture compacte à l’allure sportive, est parfaitement adaptée aux femmes modernes en quête de praticité. Cette citadine ne manque pas d’atouts pour séduire son public féminin : elle se glisse avec aisance dans les espaces réduits du trafic urbain tout en offrant un confort digne des berlines haut de gamme.

Le design extérieur de la Toyota Yaris a été pensé pour donner une impression de dynamisme et de modernité qui plaît beaucoup aux femmes actives d’aujourd’hui. À l’intérieur, le tableau de bord ergonomique ainsi que les sièges enveloppants procurent un agrément incontestable lors des trajets quotidiens.

Côté motorisation, là encore la Toyota Yaris sait convaincre par ses performances raisonnables qui garantissent une conduite fluide et agréable sur route comme en ville. La transmission automatique CVT permet aussi à celles qui préfèrent ne pas passer leurs vitesses manuellement de profiter au maximum des avantages offerts par cette petite citadine ultra-pratique.

En définitive, la Toyota Yaris s’impose comme choix judicieux pour toutes les femmes souhaitant combiner élégance et praticité dans leur quotidien citadin. Son prix accessible (à partir de moins de 15 000 euros) constitue aussi un avantage non négligeable face à une concurrence toujours plus rude sur ce segment très prisé du marché automobile !