Savoir utiliser Linux peut être une compétence précieuse : voici pourquoi

Pour quelles raisons peut-il être important de savoir utiliser le système d’exploitation Linux ? Tout de suite, découvrez 6 points qui vous donneront envie d’en apprendre davantage sur ce sujet !

1. Une compétence essentielle pour travailler dans le secteur de la technologie de l’information

Parmi les compétences demandées pour travailler dans le secteur de l’informatique, il est souvent nécessaire de savoir se servir de Linux. C’est une compétence particulièrement essentielle pour les administrateurs système et les ingénieurs réseau, qui peuvent être amenés à utiliser ces connaissances dans le cadre de leur travail. Un point qui devrait vous donner envie d’apprendre à utiliser Linux si vous n’en faites pas encore l’usage. De plus, vos connaissances peuvent aussi vous permettre de profiter de nouvelles opportunités de carrière dans les technologies de l’information. Vous trouverez facilement un emploi et pourrez évoluer rapidement en disposant de solides compétences, qui vous permettront de vous démarquer des autres professionnels. Cela peut aussi vous permettre d’obtenir un salaire plus élevé, ce qui n’est pas négligeable !

2. Linux est plus sécurisé

Certains systèmes d’exploitation peuvent suivre les activités de leurs utilisateurs, ce qui n’est pas le cas de Linux. Pour une utilisation privée, Linux peut donc s’avérer être l’option la plus adaptée. Sur Linux, personne ne peut vous suivre et en apprendre plus sur vous, un point important pour préserver votre confidentialité. Malgré ce point, sachez qu’il est toujours important d’utiliser un VPN sur Linux, un outil de cybersécurité essentiel, et ce quel que soit le système d’exploitation dont vous souhaitez vous servir. Linux serait également plus sécurisé que Windows et moins touché par les virus. Bien qu’aucun système d’exploitation ne soit totalement sans faille, Linux reste une bonne option pour améliorer votre sécurité sur Internet.

3. Un système d’exploitation open source

Vous le savez certainement déjà, Linux est un système d’exploitation open source, ce qui signifie qu’il vous est possible d’accéder au code de Linux et d’en modifier les paramètres et les applications selon vos besoins du moment. Tout le monde peut développer le code de Linux, et d’importantes communautés travaillent au quotidien sur ce système d’exploitation : vous pourriez les rejoindre à votre tour.

4. Linux est un système d’exploitation disponible gratuitement

Lorsque l’on utilise un système d’exploitation, il est généralement nécessaire de prendre en charge ses frais de licence. Cela représente un faible montant pour un particulier ; pour autant, lorsqu’il s’agit d’une grande entreprise, ces frais peuvent très vite représenter des sommes importantes. Dans le cas de Linux, son utilisation est totalement gratuite, un avantage à ne pas négliger. Pour utiliser Linux, il vous suffit de télécharger la version de votre choix sur Internet depuis un espace sécurisé, et de l’installer sur votre ordinateur. Vous pourrez ensuite vous servir du système d’exploitation sans avoir à débourser la moindre somme, quel que soit votre usage.

5. Une solution efficace pour la programmation

Linux est l’interface idéale pour les programmeurs. Ce système d’exploitation est très apprécié des développeurs de logiciels, puisqu’il est possible de rédiger des scripts plus ou moins complexes sur Linux.

6. Une grande flexibilité pour améliorer ses connaissances sur les ordinateurs

Vous l’aurez compris, Linux peut vous permettre de rédiger tout type de scripts, et de développer ce qui vous chante. C’est un système d’exploitation qui vous permet de profiter d’un maximum d’options, et qui vous offre donc une très grande flexibilité par rapport aux autres systèmes disponibles, dont l’exemple de Windows. Pour cette raison, on peut dire de Linux qu’il s’agit d’un précieux professeur, qui vous permettra d’améliorer vos connaissances concernant les systèmes d’exploitation, et bien d’autres encore.