Quels sont les bières françaises ?

À l’instar des autres pays de la planète, la France dispose aussi ses propres boissons adaptées à population. Au nombre de celles-ci, figurent bien sûr les bières françaises. Qu’elles soient industrielles ou artisanales, elles apportent une succulence à ceux qui les consomment. Voici une liste non exhaustive des bières françaises.

La Kronenbourg et sa 1964

La 1964 est la bière la plus répandue et la plus appréciée par les consommateurs en France. Mise en bouteille par la brasserie Kronenbourg, elle est devenue une bière qui rafraichit la gorge. Sa fine amertume et son final mal font d’elle une boisson plaisante avec une texture rembourrée.

Disponible sur plusieurs gammes, elle étanche votre soif en vous revigorant. Ses différentes gammes telles que blonde, gold, blanc et millésime présentent toujours des goûts exquis. Les consommateurs l’apprécient en raison de son caractère apaisant et de son prix attractif. Elle est idéale pour les soirées arrosées, plaisantes et industrielles.

La despérados

Parue en 1995 en Alsace, la Despérados est la bière privilégiée de la couche juvénile. Ses arômes de tequila les ont séduits de façon particulière. La puissance de son goût unique et subtil a su impressionner un grand marché de jeune. Encore appelée Despé, c’est la boisson qui donne la vigueur et la force à la jeunesse.

Considérée comme une bière vaguement alcoolisée, elle est une bière à part entière. Elle est très différente de la bière classique. C’est pourquoi elle est classée dans la catégorie des bières de haut de gamme. Plus forte que la bière précédente, son prix n’est pas la portée de tout le monde. De même, le volume d’alcool qu’elle contient ne permet pas à tous les consommateurs de la consommer sans prendre des précautions. Il est recommandé de la prendre avec modération.

Cependant, il existe d’autres gammes de goût pour permettre à tout le monde d’en profiter. La Ginger au gingembre, la Red avec guarana et cachaça ou la Virgin sans alcool, la Lime citron vert et cactus ou encore la mojito possèdent différents goûts. Vous pourrez dériver celui qui vous convient avec dans un confort idéal.

La Pelforth

La Brasserie Pelforth vous présente une série de gammes de bière conçue avec des goûts variés. L’entreprise est née en 1921 dans la ville de Lille à partir de l’association de Louis Boucquey, Armand Deflandre et Raoul Bonduel. Il s’agit d’une vieille brasserie existant avant la Première Guerre mondiale rachetée par Heineken pour faire d’elle l’une des brasseries les plus populaires de la France.

La bière la gamme de bière la plus répandue est la Pelforth Blonde avec sa robe jaune soleil clair et limpide. Elle possède 5,8% avec son brassage formé de trois céréales. Pour sentir son goût plaisant, il est recommandé de la consommer avec une température située entre 9o C et 11o C.

Elle est consommable aussi bien à l’apéritif que pendant les repas. Avec ses arômes fruités et ses notes d’amandes, vous la consommerez avec une sensation exceptionnelle. Elle accompagne tous les repas que vous pourrez déguster avec plaisir. En bref, c’est la bière la plus appréciée au Nord en plus de ses dérivés de haute gamme telle que la Pelforth trois mat. Elle procure un goût unique de café pour ravir les adeptes de la bière.

L’Adelscott

L’Asdelscott comprend une fermentation très basse avec des arômes de malt à whisky. Elle revigore l’organisme avec son effet calmant. Les arômes ne contiennent pas d’alcool et n’ont pas des effets secondaires. Il s’agit donc d’une bière à la portée de tous ceux qui ont l’âge de boire de la bière. Disponible sous deux versions classiques, l’Asdelscott est vendue à un grand nombre de consommateurs dans les magasins de la France.

Il convient de noter que le goût de cette bière a été modifié depuis qu’elle est dans les mains de la brasserie Heineken. Ce qui voudra dire qu’elle ne contient plus de fermentation et des arômes à whisky. C’est pourquoi sa teneur en alcool n’est plus élevée.

Toutefois, elle conserve son goût subtil et puissant avec sa belle robe dorée ainsi que sa faible bile qui ne cesse d’impressionner les amateurs de la bière. Les consommateurs français l’adorent en raison de sa ténacité vigoureuse et son prix intéressant.