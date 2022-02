Quel antivol pour une Vespa ?

La sécurité de sa Vespa est la première des choses auxquelles on pense après son acquisition. Beaucoup se font voler leurs motocycles tous les jours pour faute d’insécurité. Vous ne devrez pas commettre la même erreur. Voici un guide qui vous instruit sur l’antivol idéal à choisir pour votre Vespa. Lisez-le donc jusqu’à la fin et vous n’aurez plus de souci à vous faire concernant la sécurité de votre motocycle.

Les antivols de type SRA

Ce sont les meilleurs antivols pour une Vespa. Ils ont une forme en U. De plus, ils sont très connus en raison de leur efficacité contre les menaces de vol. Les antivols SRA sont très efficaces. C’est cette efficacité qui montre que c’est un atout évident dans la sécurité de votre Vespa. Il n’y a aucun doute sur leur efficacité. Vous pouvez vous en procurer pour la sécurité de votre Vespa.

Les antivols SRA ne sont pas faciles à casser. Pour qu’un voleur puisse parvenir à les casser, il faudra qu’il soit réellement outillé, motivé et seul. Toutes ces conditions ne pouvant pas être réunies à la fois, il est carrément impossible de le casser. Si vous voulez renforcer encore plus la sécurité de votre Vespa, il faut l’associer avec une chaîne antivol. Ce double équipement de sécurité vous permettra de garder votre Vespa à l’abri des voleurs.

Les antivols à chaîne SRA

Sachez dans un premier temps que c’est le meilleur équipement de sécurité pour une Vespa. Si vous souhaitez assurer une réelle sécurité de votre Vespa, vous ne pouvez pas vous passer des antivols à chaîne SRA. De plus, comme vous avez pu le lire plus haut, les antivols de type SRA sont très efficaces lorsqu’ils sont associés avec des chaînes. Mais ici, il s’agit d’une forme déjà dotée d’une chaîne de sécurité depuis sa conception. Vous ne courrez donc aucun risque en l’adoptant pour la sécurité de votre Vespa.

De plus, ces types d’antivols sont très souples. Cela vous donne l’avantage de pouvoir les trimbaler plus facilement sans aucune contrainte. Vous aurez donc à vous fatiguer moins lorsque vous devrez trimbaler votre Vespa. C’est aussi un grand avantage que vous n’allez peut-être pas retrouver avec les autres types d’antivols. Il y a aussi une autre très répandue pour garantir la sécurité de votre Vespa. C’est le modèle U+chaine mixte. Elle est très efficace et avec elle, vous allez réaliser de considérables économies.

Les antivols qui bloquent les disques de frein

Vous êtes convaincu que lorsque les disques de frein de votre Vespa sont bloqués, aucun déplacement du motocycle n’est possible. D’autres vous diront que ce modèle est moins efficace. En effet, il prend appui sur le disque de l’avant. Mais cela n’empêche pas la sécurité de votre Vespa, car les modèles récents sont munis d’un système d’alarme qui constitue encore un obstacle au dissuadant. Si vous ne vous éloignez pas très souvent de votre Vespa, c’est le meilleur équipement de sécurité qui vous est conseillé. Il vous permet de réaliser des économies.

En résumé, voici une liste d’antivols dressée pour permettre d’assurer la sécurité de votre Vespa. N’hésitez donc pas à la consulter lors de votre choix d’équipement de sécurité.