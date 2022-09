Direct Assurance est l’une des sociétés d’assurance les plus plébiscitées en France. Elle est reconnue pour ses offres de prestations de qualité et à moindre coût. Cette entreprise propose des assurances auto ou moto, mais aussi des assurances habitation, mutuelle et crédit immobilier. La performance de ses services, particulièrement au niveau de l’assurance auto, fait d’elle une référence dans le domaine des assurances. Découvrez dans ce guide en quoi Direct Assurance propose des assurances moins chères.

Une diversité d’offres avantageuses

Direct Assurance applique une politique d’assurance auto ou moto pour tous. En effet, cette société procure jusqu’à 4 formules d’assurance pour moto, auto simple et auto connectée. La particularité de ses offres est qu’elles sont accessibles à des prix défiant toute concurrence.

C’est en cela que Direct Assurance est la société d’assurance qui offre les tarifs les moins chers. On vous propose de les découvrir dans les paragraphes suivants.

L’assurance tierce mini

L’assurance tierce mini est un type de couverture d’assurance disponible chez Direct Assurance qui présente 4 garanties différentes. Il s’agit en premier lieu de la garantie des responsabilités civiles pour la réparation des dommages causés à autrui. En seconde position, il y a la garantie de la défense pénale et du recours.

Cette garantie permet à l’assuré d’obtenir une protection à titre juridique en cas d’accident ou si un tiers porte plainte contre lui. En troisième position, on distingue la protection juridique automobile. Cette garantie permet d’avoir une couverture des procédures judiciaires en cas de conflits litigieux de l’assuré avec une personne tierce.

En dernier lieu, il y a l’assistance garantie. Elle est valable tous les jours de la semaine et à n’importe quelle heure. Au niveau de l’assurance tierce mini, Direct Assurance permet d’obtenir une garantie dommage personnel qui peut aller jusqu’à 400 000 €. Cette offre est accessible selon le véhicule assuré avec une souscription de 128,90 à 226,37 € par an. Ce qui est une aubaine pour une couverture pareille.

L’assurance tierce essentielle

L’assurance tierce essentielle est la seconde formule proposée par Direct Assurance. Cette couverture englobe toutes les garanties que propose l’assurance tierce mini. Par contre, 5 autres garanties avantageuses s’ajoutent à celles présentes dans cette dernière. Premièrement, il s’agit de la garantie risques des tempêtes et imprévus climatiques exceptionnels.

Cette garantie met l’assuré à l’abri des intempéries climatiques imprévues. Deuxièmement, il y a la garantie des risques des attentats pour couvrir l’assuré en cas d’actes terroristes. En troisième lieu, on note la garantie des risques des catastrophes naturelles pour couvrir l’assuré en cas de sinistres d’ordre naturel.

En quatrième lieu, il y a la garantie des risques des catastrophes technologiques pour assurer le véhicule en cas d’accident en zone industrielle ou lors des transports de matière chimique. En dernière position, il y a la garantie des risques de bris de glace pour vous couvrir en cas de vitres brisées sur le véhicule. Cette formule est accessible à partir de 142.72 à 242,96 € l’an.

L’assurance tierce maxi

La troisième offre d’assurance de Direct Assurance est l’assurance tierce maxi. Il s’agit d’une couverture d’assurance qui englobe plusieurs risques dont ceux de la formule tierce mini et ceux de la formule tierce essentielle. À ces garanties, s’ajoute premièrement la garantie des incendies.

Cette garantie protège l’assuré contre les risques liés aux incendies. Deuxièmement, il y a la garantie des vols pour protéger l’assuré contre les risques de vol de véhicule. Direct Assurance propose pour l’assurance tierce maxi, des tarifs allant de 145.75 à 319 € par an en fonction de la valeur de la voiture assurée.

L’assurance tous risques

L’assurance tous risques est la quatrième formule que propose Direct Assurance. Elle couvre le plus grand nombre de sinistres. Elle inclut les garanties de l’assurance tierce mini, tierce essentielle et tierce maxi. Ici, 3 formules sont disponibles. Premièrement, il s’agit de l’élargissement de la protection personnelle du chauffeur avec un tarif mensuel forfaitaire de 3 €.

Deuxièmement, on note l’élargissement de la protection personnelle du chauffeur avec possibilité d’obtention d’une voiture de prêt en cas d’accident. Cette formule est disponible juste avec un complément de 4 € par mois. Troisièmement, il y a l’élargissement de la protection personnelle du chauffeur en plus de la possibilité d’acquisition de la voiture de prêt et l’ajout d’une assistance secours.

Cette dernière est une assistance 0 kilomètre. En cas de panne, elle permet à l’assuré d’être remorqué, quel que soit le nombre de kilomètres. Cette formule est accessible avec un abonnement mensuel de 7 €.