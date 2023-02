Découvrez le portage salarial en immobilier

L’homme se met chaque jour au travail dans l’espoir de changer son quotidien et sa condition de vie. Cette règle s’applique également aux travailleurs de l’immobilier, qui recherchent à tout instant de nouvelles formules de travail dans le but d’être indépendants. Dans la quête de cette indépendance, la majorité des salariés immobiliers optent pour le portage salarial. Inconnu du grand public, faites la découverte de cette forme d’emploi à travers une lecture entière de l’article.

Fonctionnement

Le portage salarial immobilier implique une collaboration entre une agence immobilière, une société de portage et un négociateur en immobilier. La société de portage fournit des consultants pour aider les agences immobilières dans la vente de biens, et facture ses services aux agences plutôt qu’à l’agent. De plus en plus d’agences adoptent ce modèle pour économiser sur les coûts d’embauche.

Le rôle du ‘’porté’’ est de s’occuper de l’ensemble des taches et services de la société dans laquelle il a été recruté. Pour lui payer son salaire, l’entreprise de portage prélève une partie des revenues du travailleur.

Les classes d’individus concernées

Il est question ici :

Des indépendants d’une agence ou d’un réseau immobilier ;

Des personnes qui s’occupent des collectes de fonds ;

Des experts en ce qui concerne les transactions financières immobilières.

Sachez que cette liste de profession n’est pas complète. Elle regroupe en particulier, les activités les plus courantes dans le secteur du portage salarial en immobilier. À base de ses informations, toute personne qui fait une reconversion de métier peut se permettre de se mettre dans une situation de portage salarial.

Le portage salarial immobilier sous forme de deux contrats

Le premier est le contrat précisant les conditions de collaboration, les tâches confiées au salarié porté et les modalités de facturation des prestations fournies.

Le deuxième est le contrat de travail qui stipule les conditions d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les obligations du salarié porté. En portage salarial immobilier, le salarié porté peut donc bénéficier d’un contrat de travail tout en conservant une certaine autonomie dans son travail.

Le contrat de portage salarial immobilier est donc un moyen pour les professionnels de l’immobilier de travailler en indépendants tout en étant encadrés par une structure et en bénéficiant d’avantages sociaux.

Avantages

Le salarié porté bénéficie de plusieurs avantages tels que la réduction du risque de chômage, la préparation d’une bonne retraite et l’appartenance à une bonne mutuelle. Sachez que vous serez payé dès le premier mois de travail avec comme justificatif une facture de paiement. Le salarié porté ne sera plus obligé de s’occuper des activités administratives, juridiques, sociales et comptables. La société de portage salarial s’engage désormais à prendre en charge toutes ses activités.

Les salariés portés peuvent bénéficier des séances de formations pour mieux approfondir leurs connaissances dans leur secteur d’activité. Ce dernier dispose d’une grande crédibilité auprès des institutions financières de prêt d’argent. Autrement dit, le salarié porté dispose d’une grande marge de chance pour l’acceptation d’une demande de prêt.

Grâce au portage salarial, il est possible de gérer efficacement les fluctuations d’activité, sans courir le risque d’embaucher du personnel en CDD ou CDI. Cette solution permet de mettre en place une stratégie d’achat durable en travaillant avec des professionnels compétents et immédiatement opérationnels. Ainsi, les entreprises peuvent facilement faire appel à des experts indépendants pour répondre à leurs besoins, sans avoir à s’engager à long terme.