Comment nettoyer la cigarette électronique ?

Tu as un nouvel appareil de vape, brillant, vitreux. En deux mois, votre appareil est sale et bouché et votre appareil de vaping diminue en performance… Vous venez de réaliser combien il est important de maintenir un bon entretien de votre appareil de vapotage.

L’ entretien régulier est la clé de l’utilisation à long terme et de l’efficacité de votre appareil de vapotage. De plus, garder les composants de votre système de vape propres garantit que vous obtenez le maximum de saveur sur chaque bouffée. Pour vous aider à garder votre appareil de vapotage aussi frais que le jour où vous l’avez acheté, nous vous donnerons quelques conseils sur « comment nettoyer votre réservoir de vape ».

Structure d’un dispositif de vaporisation

Un dispositif de vaporisation se compose d’un réservoir et d’une batterie. En outre, le réservoir se compose de différentes parties : un tube en verre de bobine, la quincaillerie supérieure et inférieure et un drip tip. Un dispositif de vaporisation se compose d’un réservoir et d’une batterie. En outre, le réservoir se compose de différentes parties : une bobine, un tube de verre, la quincaillerie supérieure et inférieure et une pointe goutte à goutte.

La batterie : la plupart des dispositifs de vaporisation utilisent des batteries lithium-ion. La batterie est l’unité d’alimentation de votre appareil de vaporisation. Certains appareils ont des modes de contrôle de l’alimentation et de la température pour la batterie. La batterie est à l’intérieur du boîtier.

The Tank : c’est là que l’e-liquide est tenu. Les réservoirs ont des capacités différentes, avec des réservoirs de seulement 2 ml pour des réservoirs d’une capacité de 7 ml ou même plus. Le réservoir pourrait être considéré comme une unité comportant plusieurs parties :

La bobine : c’est l’élément chauffant. Il contient un fil ou un treillis qui est généralement fait de Kanthal ou Nichrome et parfois en titane, nickel ou acier inoxydable.

Drip Tips : Habituellement fabriqué sur Delrin (polymère synthétique) et acier inoxydable.

C’ est la structure de base de tous les dispositifs de vaporisation. Certains appareils sont des systèmes de gousses (avec des gousses jetables) tandis que d’autres ont des gousses et des réservoirs rechargeables.

Quand nettoyer votre appareil de vapotage

Si vous rencontrez que le dispositif de vaping ne vous donne pas les performances que vous attendez, , vous pouvez nettoyer chaque partie de votre appareil.

Dans ce blog, nous avons parlé de fantômes de saveur et de importance de nettoyer votre dispositif de vapotage pour l’éviter. Flavor fantôme se produit lorsque vous rencontrez e-liquides précédemment utilisés. Il pourrait être évité grâce à un bon entretien de votre dispositif de vapotage.

Si vous voulez éviter les fantômes de saveur, vous devez rincer et nettoyer votre réservoir de vape chaque fois que vous changez d’e-liquide.

Nous pouvons faire un nettoyage rapide ou un propre. Pour un nettoyage rapide, les étapes sont très simples, et nous avons juste besoin de suivre quelques étapes faciles :

Démonter votre appareil : faites-le vous pouvez nettoyer chaque pièce individuellement. En d’autres termes, détacher le réservoir du mod et démonter complètement votre réservoir. Éliminez tout e-jus restant dans le réservoir. Utilisez un bol avec eau chaude ou courir eau chaude à travers le réservoir. Si vous utilisez un bol, vous devez placer toutes les pièces dans le bol. D’autre part, si vous utilisez de l’eau courante, procédez à courir chaud l’eau à travers le réservoir. Vous pouvez faire ce processus pendant environ 30 secondes. Cette empêchera les e-liquides de former des dépôts dans le réservoir. Pour la prochaine étape, vous avez besoin de papier serviette pour le tirer à travers le réservoir. C’est simple, il suffit de prendre un morceau de papier serviette, tordu et tirez la serviette en papier à travers le réservoir. Nettoyer chacune des pièces une par une. Utilisez la serviette en papier pour nettoyer les dépôts restants et utilisez la serviette en papier pour sécher chaque pièce. Vous pouvez également utiliser une brosse à dents propre. Enfin, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour sécher complètement toute la pièce avant de les assembler à nouveau.

Même si vous changez la bobine là-bas pourrait être un peu de saveur des e-liquides précédents qui persistent dans votre vape tank. Évitez sécher sous la chaleur extrême ou la lumière du soleil !

De nombreuses sources recommandent d’utiliser une vodka non aromatisée pour nettoyer chaque partie de votre appareil. De nombreuses sources recommandent d’utiliser une vodka non aromatisée pour nettoyer chaque partie de votre appareil. Pour ce processus, vous devez :

Détachez toutes les pièces du réservoir et procéder à l’élimination de tous les e-liquides restants. La vodka non aromatisée est excellente pour aider à décomposer tous les dépôts e-liquides dans votre réservoir de vape. Vous pouvez également frotter avec un morceau de papier serviette toutes les zones qui ont encore des dépôts e-liquides. Après avoir utilisé le vodka pour essuyer toutes les parties, procéder à utiliser de l’eau tiède pour rincer tous les morceaux. Vous pouvez laisser la pièce reposer sur un serviette en papier ou utiliser un sèche-cheveux pour sécher chaque pièce. Enfin, procédez à réassembler le réservoir et dispositif.

Certaines sources suggèrent d’utiliser PG (Propylène glycol) pour nettoyer votre réservoir. PG est un grand porteur de saveur et il est une méthode efficace pour nettoyer votre appareil des dépôts e-liquides.

Évidemment, vous pouvez également utiliser d’autres agents de nettoyage tels que le bicarbonate de soude, le vinaigre (très acide et excellent pour nettoyage, mais vous devez rincer soigneusement le réservoir pour se débarrasser de l’odeur de vinaigre) ou de l’éthanol. L’éthanol est assez facile à trouver et très utile pour nettoyer votre vape réservoir. En fait, vous pouvez utiliser soit de la vodka non aromatisée ou de l’éthanol.

Nettoyage de réservoir Vape : Conclusion

Certains vapeurs ne dérange pas de goûter un mélange d’e-jus. En fait, certains e-jus se mélangent bien, et le est assez savoureux. Cependant, certains mélanges ne sont probablement pas les plus savoureux mélange. Par exemple, vous n’apprécierez pas un mélange de café et de menthol.

Il y a deux options : vous pouvez soit utiliser des réservoirs différents pour chaque e-liquide ou faire un nettoyage de réservoir de vape avant vous utilisez un nouveau e-liquide.

Le processus est simple : eau chaude pour un nettoyage rapide ou de l’éthanol (ou de la vodka non aromatisée) pour un nettoyage en profondeur.

Enfin, évitez de tremper la pièce dans arroser pendant la nuit ou ébullition car ces processus peuvent endommager votre réservoir.