Cigarette électronique comment choisir ?

Quel genre de cigarette électronique est fait pour vous ?

Tout d’abord, vous devez savoir qu’il n’y a pas de cigarette électronique supérieure aux autres. Tout dépend de ses attentes pour le moment pour chaque vapeur, parce que lesgoûts et lesdésirs de tous évoluent au fil du temps et l’expérience de la vape , en d’autres termes, le choix que vous ferez aujourd’hui à partir de votree-cigarette peut pas être le modèle que vous allez constamment utiliser.

****-0Pour chaque vapoteur, les critères de sélection diffèrent en fonction de leurs besoins. Certains veulent prioriser l’apparence, la taille et la capacité (réservoir e-liquide ), tandis que d’autres veulent donner la priorité à un produit plus discret et convivial avec une variable Vapeur (par ex. chaud ou froid, frottant ou doux…). Cela dépend également de l’objectif que vous voulez atteindre en commençant la vape : Voulez-vous arrêter complètement de fumer avec l’ecigarette comme transition ? Ou en remplacement de la cigarette traditionnelle pour préserver le plaisir des gestes et des sensations ?

Le point le plus important que vous devriez d’abord considérer est le tabagisme, que vous aviez en tant que fumeur. On suppose qu’un petit fumeur consommemoins de 10 cigarettes par jour, unfumeur moyen consomme de 10 à 20 cigarettes et un gros fumeur consomme plus de 20 cigarettestrois points principaux : la taille , l’autonomie et la puissance de la cigarette électronique. ▪ par jour. Cette consommation est conditionnée en Pour les plus petits Fumeurs ou fumeurs occasionnelscigarettes électroniques prêtes à l’emploi ou des cigarettes rechargeables auxquelles vous pouvez facilement ajouter votre e-liquide ou des kits tout-en-un avec batterie et : Vous pouvez trouver des atomiseurcigarettes électroniques est qu’elles sont faciles à utiliser et discrètes en raison de leur petite taille. D’autre part, leur capacité liquide et leur autonomie sont limitées, et il n’y a aucun moyen de s’adapter pour se développer dans votre façon de fumer . L’avantage de ce type de . Ce type de cigarette électronique facilite le passage des cigarettes conventionnelles aux vapeurs. Se glisse discrètement facilement dans une poche ou un sac.

▪ Pour les fumeurs moyens ou moyens :trouverez plus de matériel Puissant avec plus d’autonomie qui vous permet de tenir tout au long de la journée, car avec un simple kit vous risquez de tremper dans la Vous cigarette traditionnelleboîte en watts ou en volts (en tenant compte de la valeur de la résistance ), vous serez un vapeur plus polyvalent . Cela vous permet de contrôler la quantité de vapeur inhalée avec différentes sensations gustatives en fonction des saveurs et avoir le meilleur résultat possible.Les différents clearomiseurs vous donnera un coup près de cigarettes ordinaires et peuvent varier en fonction de vos préférences : un coup sucré le matin au réveil et plus fort, par exemple, le soir après avoir mangé. Vous pouvez également alterner vos clearomiseurs avec différents Pour avoir dessaveurs/saveurs à lavapeur et à déguster, avec des réservoirs de plus de 2 ml qui assurent une bonne autonomie. Il est conseillé d’avoir toujours des résistances de remplacement dans un coup sec. . Grâce aux réglages de la

Il convient de noter que la majorité des clearomiseurs vendus sur le marché produisent principalement une vapeur chaude et douce , bien qu’aujourd’hui certains clearo permettent une vapeur assez chaude . Cela dépend de laposition de la résistance : si elle est située au fond, lavapeur sera plus tiède, et en haut, si elle est plus proche de lapointe goutte à goutte , il sera plus chaud, car il aura moins de temps pour refroidir. ▪ Pour les gros fumeurs :Les mods vous permettentd’avoir plus d’autonomie , une vapeur plus dense et abondante grâce à Réglages du débit d’air. Après un certain temps d’utilisation, vous pouvez trouver des modèles de cigarettes électroniques pour les grands fumeurs, conçus pour les vapeurs avancés : e-cigarettes reconstructibles , qui vous permettent une liberté complète dans l’assemblage, les combinaisons et l’utilisation de Clearo , Carto , boîte, mods et autres que vous voulez.

Ainsi, vous comprendrez que le choix d’une cigarette électronique ne sera pas facile ou définitif une fois que votre choix est fait. Il est nécessaire de tester différents modèles pour savoir quel type de cigarette électronique est réellement fait pour vous.

Cigarette électronique française, e-cigarette pour débutants ou vapoteurs expérimentés… Bioconcept propose une large gamme de références pour choisir l’idéal cigarette électronique.

Si vous hésitez encore, vous pouvez trouver les différents témoignages des vapeurs qui expliquent leur expérience avec la vape : leur choix de e-cigarette et e-liquide .