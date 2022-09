5 conseils pour rendre sa maison plus lumineuse sans grands travaux.

Vous avez une pièce vis-à-vis ou mal orientée ? Il faut savoir que ces facteurs empêchent que l’intérieur de votre maison soit bien lumineux. En effet, la lumière joue essentiellement un rôle pour le bien-être en intérieur. Cependant, il existe quelques moyens pour rendre votre maison plus lumineuse sans avoir à recourir à de grands travaux. Dans cet article, voici 5 conseils qui pourront vous aider dans ce sens.

Misez sur des miroirs

Pour rendre votre maison plus lumineuse, il faut utiliser des miroirs afin de capter la lumière. Dans ce cas, placez des miroirs de toutes tailles et de toutes formes face au point de lumière. Cela, pour rendre intense la propagation des rayons solaires. Aussi, vous pouviez rajouter à proximité, un Juju Hat pour apporter une touche de couleur sur le mur de votre maison. En réalité, c’est le meilleur moyen pour gagner dans les petites pièces, en luminosité.

A lire également : Rénover une façade extérieure : comment mener cette réfection ?

De plus, ces accessoires incontournables reflètent et diffusent naturellement la lumière d’une pièce. Ce, en donnant l’impression d’agrandir l’espace. Autant en profiter alors ! Il faut installer un ou plusieurs miroirs de différentes tailles face à une source lumineuse.

Choisir des matières diffusant la lumière

Sachez que les couleurs ont un rôle déterminant dans votre intérieur. Pour rendre ce dernier plus lumineux, faites alors de bons choix. Pour les murs, privilégiez la peinture de couleur claire et neutre parce-qu’elle propage la lumière dans toute la pièce. Et pour cela, la meilleure option est le blanc dans le cas où vous voudriez plus de lumière. Cependant, la meilleure option n’est pas toujours le blanc.

A lire également : Conseil pour trouver un appartement à louer rapidement

Pour une pièce trop sombre, il faut privilégier des tonalités de blancs chauds comme le blanc cassé ou l’ivoire. De la même manière, privilégiez des couleurs chaudes ou pastel au détriment de celles froides. Sinon le gris clair ou le beige feront également l’affaire. Ensuite, choisissez votre peinture satinée, laquée ou brillante puisque ces matières vont véhiculer la lumière. Contrairement à la peinture mate et l’enduit qui tamisent la lumière.

Concernant le sol, vous pouvez opter pour un parquet vitrifié ou un carrelage dans les tons clairs.

Ne pas encombrer les pièces

Plus une pièce est minimaliste en matière de décoration et de meubles, plus elle rend facile le passage de la lumière. Ainsi, sachez que les objets encombrants les fenêtres diminueront à l’intérieur le passage de la lumière. C’est-à-dire que vous devriez donc libérer l’espace autour de vos fenêtres.

Pour cela, choisissez un style épuré, sobre pour permettre une bonne circulation de la lumière dans votre pièce. Faites surtout attention au placement des meubles. Ne les placez pas proche et en face d’une fenêtre. Puisqu’ils obstruent la source de lumière naturelle qui rend votre pièce encore plus sombre.

Variez les sources d’éclairage artificiel

Que vous souhaitiez apporter de la lumière dans une pièce n’ayant pas de fenêtre, vous devez varier et multiplier les sources d’éclairage artificiel. Généralement, l’on vous recommande d’avoir dans chacune des pièces à vivre, trois points lumineux. En réalité, il faut opter pour un éclairage fonctionnel et direct afin de diffuser la lumière dans toute la pièce. Complétez également avec des éclairages d’appoint comme la lampe à poser … pour éclairer quelques zones sombres de la pièce. Aussi, pour créer le soir venu, une ambiance tamisée.

Optez pour les rideaux

Si les conseils donnés ci-dessus ne vous semblent pas être efficaces, vous pouvez suivre celui-ci. Ici, il faut que vous misiez plus sur les voilages légers qui laissent la lumière passer. Ce, tout en apportant à votre pièce, une intimité et un confort. Il est nécessaire de savoir que l’utilité des rideaux épais est très grande. Puisqu’en hiver, ils gardent de la chaleur mais ils ne laissent en aucun cas les rayons lumineux passer. Ce qui assombrit la pièce davantage.

En revanche, il est possible que vous ayez besoin d’un logiciel d’aménagement intérieur dans le cas de travaux plus conséquents dans votre maison. Cela, pour visualiser votre aménagement futur.