Zoom sur la plateforme de trading eToro

Il n’a jamais eu rien de plus difficile que d’entrer dans le monde de la finance. De plus, certaines œuvres cinématographiques telles que « Pursuit of Happiness » avec Will Smith ou « The Wolf of Wall Street » avec Di Caprio décrivent clairement cet univers comme impitoyable et inaccessible. Pourtant, eToro a décidé d’aller à l’encontre du système et de démocratiser le trading. Zoom sur la plateforme de trading la plus accessible du marché.

Un bref historique de la plateforme eToro

eToro est l’un des précurseurs parmi les courtiers du marché. C’est en 2007 qu’il est né à Chypre, sous l’initiative de trois hommes : les frères Assia (Ronen et Yoni) et David Ring. eToro est une plateforme née d’une constatation que le monde commercial était trop fermé et inaccessible.

L’ idée était donc de permettre à chacun d’investir et de devenir trader, à travers une plateforme qui servirait à la fois de guide et de tableau de bord. La formule du « commerce social » a été particulièrement couronnée de succès, car elle lui a permis de se démarquer parmi les beaucoup d’autres courtiers.

Aujourd’hui, la plateforme compte environ 5 millions d’utilisateurs actifs dans plus de 150 pays. Avec plus de 10 ans d’expérience dans le secteur financier, eToro a pu tirer son point de repère du jeu et s’approprier le marché des néophytes et des débutants dans le trading.

eToro, un courtier conçu pour les débutants dans le trading

L’ autre point qui fait d’eToro la plateforme de trading la plus accessible sur le marché est son concept très intuitif. Tout est si bien expliqué sur eToro, que même les débutants dans le trading se retrouvent là après quelques heures de manipulation.

En passant, il n’y a pas besoin de parier de l’argent réel dès le début. Pour vous familiariser avec le monde du trading et pour que vous puissiez prendre conscience des risques financiers impliqués, eToro vous permet de trader en mode démo. Autrement dit, on vous donne un certain montant de crédit virtuel qui vous permettra de faire des investissements et d’assimiler les bases de négoce.

C’ est une très bonne chose, parce que les échecs ont tendance à désactiver les débutants, surtout quand il y a de l’argent réel en jeu. Grâce à eToro, vous pourrez faire vos premiers pas, faire des erreurs et apprendre de ces erreurs sans perdre de l’argent réel.

Concept de trading et de copy-trading

Si le monde du commerce et de la finance a longtemps été inaccessible au grand public, c’est aussi et surtout parce qu’il est difficile de le trouver avec tant de chiffres, de repères et de graphiques.

eToro est la plateforme de trading la plus accessible car elle admet le concept de copy-trading. En bref, cela vous permet de vous référer aux positions prises par des traders renommés pour mener à bien vos propres actions.

Ce copier-trading vous permet de copier certaines ou toutes les stratégies des investisseurs populaires, pas seulement pour vous en inspirer. Vous bénéficierez ensuite de leur vaste expérience du marché et serez en mesure de faire les meilleurs choix de placement.

Pour commencer à trader, il n’y a rien de mieux que d’avoir le meilleur sur le marché en tant que mentors ! Grâce à eToro et à son système de trading de copy-trading, vous serez en mesure de réaliser de très bonnes transactions dès les premières étapes du trading.

eToro, le commerce social dans toute sa splendeur

Nous avons récemment parlé de copy-trading, qui offre de réelles opportunités pour les traders novices. Cependant, vous devez savoir que cela prend une dimension encore plus grande sur eToro. En plus de pouvoir copier aux meilleurs traders sur le marché pour effectuer vos positions, vous serez en mesure d’interagir avec eux, tout comme sur les réseaux sociaux.

C’ est le trading social qui a permis à eToro de se démarquer des très nombreux courtiers qui ont émergé récemment. Imaginez un instant, pouvoir suivre les conseils des meilleurs courtiers et apprendre d’eux : leurs succès, leurs échecs, les pièges à éviter, tout.

Ici, l’objectif est clairement de veiller à ce que tout le monde réussisse, même si la notion de risque est toujours présente. Un commerçant compétent vaut deux, un oserait le dire. Mais si vous savez comment tirer le meilleur parti des conseils d’investisseurs populaires et de millions de traders sur eToro, vous aurez toutes les cartes en main pour en sortir mieux que jamais.

Tradez en ligne ou mobile !

Il est également important de considérer le côté pratique de la plateforme eToro. Comme vous le savez, le confort visuel est un critère très important pour les traders de se rapprocher de leurs objectifs de performance.

Vous devez savoir alors qu’eToro a prévu deux méthodes de trading : passer par la plateforme en ligne ou utiliser une application mobile dédiée. Oui, il est donc possible de trouver la même fonctionnalité sur un ordinateur et sur un smartphone ou une tablette.

Cela vous fera gagner un temps précieux et une réactivité sans faille. Vous ne manquerez aucune occasion de faire de bons investissements, puisque vous aurez l’outil de trading à portée de main : utilisable dans le métro, dans une file d’attente au cabinet du médecin, sur la plate-forme d’une gare, etc.

Que vous utilisiez un appareil Android ou iOS, vous aurez juste besoin de télécharger l’application à partir du magasin concerné. Il est complètement gratuit, il suffit de l’installer et de vous connecter pour commencer à trader.

WebTrader, une interface intuitive et efficace

Ce n’est pas un secret pour la personne, la qualité de l’interface est décisive pour le succès des traders. En effet, vous avez besoin d’une interface intuitive et simple pour comprendre le fonctionnement du courtier. Sinon, tout serait une fausse manipulation et un malentendu. Mais n’oublions pas que c’est toujours de l’argent qui est en jeu.

Sur eToro, le problème ne se pose pas. Si vous utilisez WebTrader, vous n’aurez aucune difficulté à comprendre les différentes fonctions et outils qui sont à votre disposition. Vous aurez à votre disposition des graphiques clairs pour votre analyse technique, des statistiques sur les traders et les investisseurs populaires avec lesquels vous commercez, etc.

Conscient de la difficulté pour les traders novices de comprendre les interfaces complexes, eToro a simplifié les siennes pour que même les néophytes puissent se trouver là dans un court laps de temps.

Un courtier qui est réglementé dans de nombreux pays

La fiabilité et la sécurité financière sont un critère hautement observé par les traders lors du choix d’un courtier. C’est tout à fait légitime lorsque nous savons que les sommes en cause peuvent être substantielles.

eToro est l’un des plus accessibles dans ce contexte. En effet, cette plateforme de trading est réglementée par différents organismes, venant de plusieurs pays différents.

Par exemple, elle est réglementée par le ConSoB en Italie, la FCA au Royaume-Uni, l’ACPR en France, le BaFin en Allemagne et le CySEC à Chypre, où se trouve le siège de la plateforme eToro.

C’ est pourquoi eToro a attiré des millions d’utilisateurs actifs dans le monde entier. Contrairement à de nombreux courtiers, cette plateforme leur garantit une sécurité totale des fonds qu’ils investissent. Depuis 12 ans maintenant, ils ne l’ont pas manqué et les commerçants grandissent chaque année à venir rejoindre les rangs.

Apprendre à négocier sur eToro avec eToroAcademy

Nous vous avons dit qu’eToro était la plateforme la plus accessible sur le marché, car elle était ouverte aux nouveaux arrivants et aux débutants. Mais ce n’est pas tout, puisque la plate-forme veut vraiment contribuer au succès de ses traders. C’est ainsi que l’EtoroAcademy est née.

En termes simples, il s’agit d’une plate-forme où les traders peuvent accéder à des matériels de formation de toutes sortes sur le commerce et le monde financier en général. Il y a des vidéos explicatives, des webinaires, mais aussi des cours de trading interactifs.

Le but n’est autre que de donner aux débutants toutes les informations dont ils ont besoin pour commencer. Ils affineront ensuite leur stratégie au fil du temps et de l’expérience. Par exemple, ces cours vous aideront à comprendre pourquoi un investisseur populaire a fait tel ou tel choix dans une situation donnée.

Il faut l’admettre, c’est une occasion rêvée de commencer à négocier, de faire des investissements intelligents et ambitieux, sans prendre de risques indus.

Un courtier où les produits financiers sont nombreux et variés

En plus d’être accessible à tous, eToro vous permet de d’investir dans un grand nombre d’actifs. À l’heure actuelle, la plateforme dispose d’environ 800 000 produits financiers pour satisfaire tous les types de traders.

Par exemple, vous serez en mesure d’investir sur les marchés boursiers, y compris les titres des sociétés cotées en bourse. Entre autres choses, il y a des sociétés cotées sur le CAC40, sur le marché américain ou à la Bourse de Londres, mais aussi partout ailleurs. Pour ce faire, vous devrez maîtriser les différents paramètres tels que les effets de levier, l’historique des différents actifs, les variables qui influencent leurs prix, etc.

Vous pouvez également investir dans des métaux tels que le cuivre, l’aluminium, l’or et bien d’autres.

Bien sûr, vous serez également en mesure d’investir dans le Forex, en particulier dans le prix des devises. Vous pouvez choisir la paire de devises que vous aimez ou maîtriser les tenants et outs le mieux, ou investir dans des devises émergentes telles que les crypto-monnaies.

Les frais sont particulièrement accessibles

Contrairement à de nombreux courtiers, eToro en fait un point d’honneur d’appliquer des frais de courtage particulièrement faibles. C’est clairement dans le but d’attirer et de retenir les traders novices que cette plateforme a choisi cette stratégie.

Pour vous donner un exemple, un investissement en crypto-monnaies vous coûtera environ 3,4 euros par jour et par unité, l’écart étant de 0,75 %. Si vous optez pour des matières premières telles que le pétrole, vous devrez compter 0,01 euro par jour et par unité, avec un écart de 5 pips.

Pour les indices boursiers, vos frais de courtage dépendront de la nature de l’indice. Le CAC40 générera entre 0,4 et 0,5 euro par jour et par unité, avec un écart de 100 pips. Sur le marché américain, les indices varient considérablement : de 0,1 euro à 3,6 euro par jour et par unité, l’écart peut passer de 4 pips à 600 pips.

L’ information à ne pas négliger est que la plateforme eToro ne facture pas de frais pour les positions longues, alors qu’il ne s’agit pas d’un effet de levier.

Vous êtes enfin convaincu que eToro est la plateforme la plus accessible sur le marché en matière de trading ? Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de sauter l’étape. Pour cela, il suffit de passer par trois étapes faciles.

La première consiste à s’inscrire sur la plateforme. Il y a un formulaire à remplir concernant vos informations personnelles, puis vous devrez créer un nom d’utilisateur et un mot de passe (votre identité réelle ne sera jamais divulguée publiquement sur eToro).

En tant que plateforme approuvée dans de nombreux pays, eToro est liée par certaines obligations. Vous devrez également remplir un formulaire juridique, dans lequel vous devrez donner certaines informations. Par exemple, vous devrez situer votre niveau et votre expérience dans le domaine du trading. Il vous sera également demandé de décrire votre capacité financière.

Le moment est venu de compléter votre inscription sur la plateforme. Ceci est pour vérifier votre identité. Tout d’abord, vous devrez télécharger une copie de votre ID sur le site (scanner et envoyer les deux côtés de votre ID). Ensuite, vous devrez valider votre numéro de téléphone. Un code vous sera envoyé par SMS, vous devrez l’informer sur la plateforme. La troisième et dernière vérification de votre identité sera d’envoyer une preuve de résidence. Il peut s’agir d’une facture d’électricité ou de gaz, d’un avis fiscal ou d’autres factures.

Moyens nombreux et variés pour les transactions

En ce qui concerne les plates-formes de trading, il est très important de regarder les méthodes de paiement et de dépôt disponibles.

Vous devez savoir que pour retirer vos fonds, vous pourrez ouvrir un compte auprès des deux banques partenaires eToro : Wirecards et Coutts. Il convient de noter que le premier est situé au Royaume-Uni et utilise donc la monnaie locale, tandis que Coutts est en Allemagne et utilise l’euro comme monnaie unique.

Mais pour déposer et retirer vos fonds, vous pouvez également utiliser les différentes solutions de paiement telles que Skrill, PayPal, Webmoney ou Neteller. Enfin, le dépôt des fonds peut également être effectué par carte de crédit ou de débit, ou simplement par virement bancaire.

Veuillez noter que le montant minimum qui peut être déposé dépend du pays dans lequel vous êtes situé. Dans certains pays, il peut atteindre 1000 dollars, alors qu’en France il est seulement 200 dollars ou environ 170 euros.

Service à la clientèle disponible 24 heures sur 24

Toutes les plateformes sont requises pour fournir un service à la clientèle en tant que service de support technique. Cela a du sens lorsqu’il s’agit d’une plate-forme de trading où certaines choses peuvent sembler complexes.

Alors, qu’offre eToro, sachant que la grande majorité de ses clients sont des néophytes et des commerçants novices ?

Tout d’abord, il y a une foire aux questions (FAQ) qui peut être consultée à tout moment. Les questions sont bien classées par catégories, il est assez facile d’y trouver. Si vous ne trouvez pas la réponse dont vous avez besoin, vous pouvez toujours demander conseil à un conseiller sur le chat instantané.

La bonne nouvelle est que ce service de messagerie instantanée est ouvert du lundi au vendredi, 24 heures sur 24. C’est une vraie performance, et évidemment une très bonne point pour eToro.

En conclusion, quelle est la valeur de la plateforme eToro ?

Que dire pour conclure ? Compte tenu de ces différents éléments, on peut dire que la plateforme eToro est de loin la plus accessible sur le marché.

Que vous soyez un trader chevronné ou tout simplement dans vos premiers stades, vous trouverez votre chemin sur eToro sans difficulté. Avec des frais de courtage largement abordables par rapport à la concurrence, cette plateforme s’avère être une véritable opportunité d’apprendre et d’améliorer. Il est également l’un des rares où vous trouverez du matériel de formation, des cours et plus pour acquérir les bases du trading.

Maintenant que vous avez l’assurance que ce n’est pas une arnaque, vous pouvez maintenant. Maintenant que vous avez l’assurance que ce n’est pas une arnaque, vous pouvez maintenant commencer TradingSuretoro.