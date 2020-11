Pourquoi tant de personnes veulent vivre à Toulouse ?

Chef-lieu d’arrondissement et préfecture du département de Haute-Garonne, Toulouse est aussi l’une des plus grandes aires urbaines de France. Elle totalise actuellement plus de 1 300 000 habitants pour seulement 118 km2 environ.

Ce qui donne une densité moyenne de 4 000 habitants au km2 à quelques personnes près. Et la tendance continue. Toulouse séduit, intrigue et chaque année, de plus en plus de familles françaises vont y vivre.

Les avantages de vivre à Toulouse

Mais pourquoi vivre à Toulouse est aussi intéressant ? Qu’est-ce que cette ville peut avoir que les autres métropoles françaises n’ont pas ? Avant tout, il y a la convivialité. Dans cette ville du sud-est de la France, dans la région d’Occitanie, la convivialité est maître.

Le climat océanique lui garantit une ambiance douce et agréable toute l’année. À Toulouse, il a plus de 2 000 heures de soleil par an contre seulement 1 600 heures dans la capitale.

Si l’on compare également à Paris, Toulouse est plus confortable. La qualité de l’air est meilleure. La pollution est moindre. La pression et la tension sont minimes. C’est une belle destination pour ceux qui rêvent d’une meilleure vie de famille.

D’ailleurs, les infrastructures sur place sont idéales pour les familles françaises. Vos enfants pourront tester la qualité de l’enseignement sur place. Vous avez aussi différentes infrastructures médicales qui peuvent vous prendre en charge. Et l’aménagement de la ville facilite l’installation et l’intégration des nouveaux venus.

Mais on apprécie surtout Toulouse pour son niveau de vie. Tout est ici plus abordable que dans les autres grandes métropoles françaises. Selon les sondages, dans cette ville, le coût de la vie est de 10% moins cher que dans le reste de la France.

C’est notamment une ville pour les jeunes, et surtout pour les étudiants qui sont chaque année de plus en plus nombreux à venir sur place afin de poursuivre leurs études. Ici, vous avez quelques-unes des plus prestigieuses universités de France. Et l’ambiance nocturne de la ville ne gâche rien.

Le bon moment pour investir dans l’immobilier locatif à Toulouse

Vue les influences et la tendance, c’est donc le bon moment pour investir dans l’immobilier dans la ville rose. On conseille notamment les investissements locatifs. Les demandes de location ne manquent pas dans cette partie de la France.

Et pour de la gestion locative à Toulouse, vous pouvez compter sur des professionnels. Les courtiers spécialisés de ce genre vous assurent un accompagnement sur mesure et une bonne administration de votre bien afin de limiter les vacances et les carences locatives.

Les investissements locatifs ont le vent en poupe depuis quelques années, et ce, à Toulouse comme ailleurs. Il faut dire que ce genre de placement peut présenter énormément d’avantages. C’est un moyen par exemple afin de sécuriser votre crédit. Et en plus, en mettant votre bien en location, vous le rentabiliser assez rapidement.

Les avantages de votre investissement locatif seront d’autant plus importants si vous avez opté pour un dispositif de défiscalisation. Vous profiterez ainsi de 30 000 euros d’abattements fiscaux maximum pour une mise en location sur 6 à 12 ans.

Attention toutefois, il y a des conditions d’éligibilités à respecter pour le choix de votre bien à acheter et à rénover. Il en est de même pour la mise en location : le respect des plafonds de loyer, le choix des locataires, etc.