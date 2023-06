Tout ce que vous devez savoir sur les longueurs de jean pour femme

Dans le monde de la mode, les jeans pour femmes occupent une place prépondérante et offrent une myriade d’options en termes de coupe, de style et de longueur. Effectivement, bien choisir la longueur de son jean est crucial pour garantir un look tendance et une silhouette harmonieuse. Pensez à bien comprendre les différentes longueurs disponibles sur le marché, leur impact sur l’allure générale et comment les adapter en fonction de votre morphologie. Le présent éclairage a pour ambition de vous guider à travers les subtilités des longueurs de jeans pour femmes, afin de vous permettre de faire un choix éclairé et de mettre en valeur votre silhouette.

Les longueurs de jean femme : options

Les longueurs de jeans pour femmes sont multiples et varient en fonction du style, de la coupe et des tendances actuelles. Les options les plus courantes comprennent le jean skinny, qui s’arrête à la cheville ou juste au-dessus ; le jean bootcut, qui est légèrement plus long derrière que devant ; le jean flare, dont l’évasement commence au niveau du genou pour créer une belle silhouette élancée ; et bien sûr le classique jean droit.

Choisir la bonne longueur de jeans pour sa morphologie n’est pas toujours facile. Pour les femmes petites ou grandes, il faut opter pour un modèle court si on a une petite taille, tandis que celles ayant davantage de centimètres apprécieront une version extra-longue.

En ce qui concerne les tendances actuelles en matière de longueur de jeans pour femmes, on note un retour aux années 90 avec la mode du ‘mom jeans’, si prisée dans cette décennie. Effectivement, c’est l’occasion idéale pour exposer ses chaussures préférées tout en restant confortable dans son denim vintage haut sur la taille. Le cropped flare reste également très populaire, ainsi que le boyfriend.

Bien entendu, avoir un beau pantalon ne suffit pas, car il faut prendre soin d’en conserver sa qualité sur le long terme, notamment grâce à l’entretien adéquat qu’il faut lui fournir afin d’en prolonger sa durée de vie. Lavez-le délicatement (maximum 30°C) sans utiliser trop souvent d’eau ni de produits chimiques agressifs tels que la javel ou l’eau oxygénée pouvant nuire à sa couleur et donc à son éclat. Prenez également soin de ranger votre jean dans un endroit sec à l’abri de la lumière directe du soleil pour éviter les décolorations rapides et bien sûr, ne pas le suspendre en raison des risques d’étirement.

Choisir la bonne longueur de jeans pour femme est essentiel pour assurer une silhouette agréable tout en restant tendance. Il faut donc être attentif aux différentes options proposées sur le marché ainsi qu’aux tendances actuelles tout en gardant toujours à l’esprit comment adapter ces choix selon sa morphologie.

Choisir la bonne longueur pour votre morphologie

Il faut prendre en compte le type de chaussures que vous allez porter avec votre jean. Les jeans skinny sont parfaits pour les bottines et les talons hauts, tandis que les jeans flare se marient bien avec des chaussures à plateforme ou des baskets. Si vous optez pour un jean court, portez-le toujours avec des chaussures qui dévoilent vos chevilles afin d’allonger visuellement vos jambes.

En ce qui concerne la morphologie, il existe quelques conseils généraux à suivre. Pour les femmes ayant une silhouette en forme de poire, c’est-à-dire plus largement hanches qu’épaules, il est recommandé d’opter pour un jean droit ou bootcut qui équilibre harmonieusement la silhouette. Évitez toutefois les modèles trop serrés au niveau des cuisses et privilégiez ceux avec une taille haute.

Pour celles ayant une silhouette en forme de pomme, donc plus large sur le ventre et la taille, choisissez plutôt un modèle de jean stretch qui épouse parfaitement votre corps sans le compresser excessivement. Optez aussi pour une taille haute ainsi qu’une coupe droite légèrement ample.

Si vous avez une silhouette athlétique sans courbes marquées ni définition importante entre tailles et hanches, préférez alors les modèles slim fit qui soulignent délicatement votre physique tonique sans ajouter du volume où il n’y en a pas besoin.

Si vous êtes petite, privilégiez toujours un modèle court comme l’incontournable cropped flare associé à des escarpins pointus pour allonger vos jambes sur leur longueur naturelle. À l’inverse, si la grandeur est votre atout majeur, optez pour un jean extra-long qui couvre vos chevilles et même plus.

Choisir la bonne longueur de jeans pour votre morphologie est une question de goûts, mais aussi d’adaptation à ses courbes naturelles. En prenant en compte ces différents critères, vous serez assurée de trouver le modèle parfait pour sublimer votre silhouette tout en restant fidèle aux tendances actuelles.

Tendances actuelles en longueur de jean

En ce qui concerne les tendances actuelles en matière de longueur de jean pour femme, plusieurs styles ont la cote. Le denim mom, ou le jean « maman » en français, est très apprécié ces derniers temps. Ce modèle se caractérise par une taille haute et un entrejambe bas, ainsi qu’une coupe droite légèrement ample au niveau des jambes. En général, les jeans mom sont portés avec un ourlet retroussé juste au-dessus de la cheville.

Le denim évasé est aussi très populaire cette année. Cette coupe large s’élargit progressivement du haut vers le bas, donnant l’impression que vos jambes flottent dans une brise douce. Elle convient à toutes les morphologies et peut être associée à n’importe quelle paire de chaussures.

Le jean court fait aussi partie des tendances actuelles en matière de longueur de jean pour femme. Il se termine juste au-dessus ou juste en dessous des chevilles et permet d’afficher fièrement ses chaussures préférées tout en allongeant visuellement les jambes.

Il y a le cigarette jean, qui est un style classique intemporel connu pour sa simplicité élégante sans effort et sa coupe droite ajustée mais pas trop serrée autour des cuisses et du mollet.

Gardez à l’esprit que même si certaines coupes reviennent régulièrement sur le devant de la scène mode chaque saison, comme celles citées plus haut, pensez à bien choisir une longueur de jean qui vous va bien et dans laquelle vous êtes à l’aise. Les tendances passent, mais votre style personnel doit être confortable et adapté à votre vie quotidienne.

Entretien pour prolonger la durée de vie du jean

Maintenant que vous avez trouvé la longueur de jean qui correspond le mieux à votre style, vous devez savoir comment l’entretenir pour en prolonger sa durée de vie. Voici quelques conseils simples mais efficaces :

Laver votre jean moins souvent : Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jeans ont besoin d’être lavés rarement. Effectivement, plus vous les lavez, plus ils perdent leur couleur et leur forme initiale.

Lavage à froid : Lorsque vous décidez de laver votre jean, assurez-vous d’utiliser une température basse (ou froide) et un cycle doux si possible pour préserver la couleur et éviter qu’il ne rétrécisse.

Air sec ou séchage délicat : Évitez le sèche-linge autant que possible, car cela peut endommager les fibres du tissu, surtout lorsqu’il est exposé à des températures élevées pendant une période prolongée. Privilégiez plutôt un séchage naturel ou utilisez un cycle délicat au sèche-linge.

Brossage régulier : Pour éviter que la poussière et autres salissures ne s’accumulent sur votre denim préféré, pensez à brosser régulièrement chaque zone avec une brosse souple avant et après chaque utilisation.

Ranger correctement : Lorsque vous rangez vos jeans dans votre placard ou vos tiroirs, assurez-vous qu’ils soient pliés uniformément sans être trop serrés afin d’éviter toute déformation ou formation de plis indésirables.

En respectant ces conseils simples, vous pourrez prolonger la durée de vie de vos jeans préférés et en profiter encore plus longtemps.