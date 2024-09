Comment faire des achats malins sur Internet ?

De nos jours, quasiment tout le monde a déjà effectué un achat en ligne. Comme de nombreuses personnes, vous souhaitez améliorer votre pouvoir d’achat et acheter vos articles moins chers ? Nous vous dévoilons quelques conseils pour que votre facture soit moins salée que d’habitude.

Allez sur des sites spécialisés pour bénéficier de codes promo

Vous savez certainement que les codes promo ne sont pas seulement visibles sur le site où vous achetez vos articles. Il existe, depuis plusieurs années déjà, des sites qui sont spécialisés dans la publication des codes promotion ou bien d’offres exclusives. Ce genre de plateforme regroupe tous les codes promotion de plusieurs sites de vente en ligne et de nombreuses marques. L’un des plus connus et réputés est le site Radin.com, vous y trouverez facilement un code promo boohoo par exemple, pour pouvoir bénéficier d’un prix réduit sur le site.

Ce genre de site est spécialisé dans la publication de réductions et de bons plans. Vous avez accès directement aux codes promos sans aucune inscription préalable et vous serez redirigé vers le site où vous souhaitez faire vos achats. Ils sont très pratiques, car il vous suffit de taper votre requête sur leur moteur de recherche pour trouver une marque, une enseigne ou un site.

Dans le cas de Radin.com, vous pouvez même chercher vos bons de réduction par catégories de produits. De quoi vous faciliter la vie ! Vous pouvez enfin acheter malin, sans culpabiliser de trop dépenser.

Déterminez les meilleures plateformes de vente en ligne

Il est vrai que le fait de payer moins cher ses achats est ce que tout le monde recherche. Par contre, il ne faut pas non plus négliger la qualité. Au lieu de vous contenter des prix les plus bas sans prendre en compte la qualité, choisissez les sites qui vous proposent le meilleur rapport qualité-prix. En effet, il vaut mieux payer un produit de qualité qui vaut 100 euros et qui durera de nombreuses années que celui de 50 euros qui sera abîmé après un mois.

En choisissant un meilleur rapport qualité-prix, vous obtiendrez un bon retour sur votre investissement. Évitez les achats quantitatifs et préférez acheter qualitatif. Il vous faudra alors prospecter pour trouver les meilleures boutiques en ligne, afin de bénéficier des meilleures offres. Vous le savez certainement, les sites de vente en ligne ne proposent pas toujours des articles moins chers que dans les boutiques physiques. C’est pour cela que vous devez sélectionner les meilleures plateformes.

Pour vous y aider, il est conseillé de considérer les points suivants : l’attractivité des prix, la qualité des produits ainsi que la qualité du service client. Pour trouver des produits de qualité et au meilleur prix, vous devez trouver un site fiable et de confiance. Et même si votre article est un peu plus cher car plus qualitatif, il vous sera sûrement possible de trouver un code promotionnel pour alléger la facture !

Achetez moins cher en attendant le moment opportun

Pour avoir des articles moins chers sur le web, il faut savoir à quel moment acheter, car il y a des moments plus adéquats que d’autres pour faire vos achats en ligne. Il y a par exemple les périodes de soldes. Par contre, elles peuvent être attractives ou pas en fonction des produits proposés. Durant les soldes, il est conseillé d’attendre un peu la seconde ou la troisième démarque pour bénéficier des meilleurs prix. Cependant, évitez d’attendre trop longtemps, car vous risquez de ne plus trouver la taille ou les coloris qui vous plaisent. Sachez qu’en période de soldes, les marques sont nombreuses à proposer des prix très attractifs. Actuellement, les sites internet se font la guerre pour avoir plus de clients.

Par ailleurs, vous pouvez aussi bénéficier d’offres complémentaires qui sont également avantageuses. Les codes promos peuvent être publiés sur les réseaux sociaux ou être envoyés dans votre boîte mail. Ceux qui se trouvent sur les sites spécialisés sont également valables durant les soldes !

Les ventes privées sont également très intéressantes, car elles sont effectuées quelques jours avant le début des soldes. Vous avez donc encore beaucoup de choix pour bénéficier de réductions intéressantes sur vos articles préférés. Il vous faudra généralement être un client fidèle du magasin pour pouvoir en bénéficier et y être invité.

Les bonnes affaires existent toute l’année et surtout, vous pourrez toujours trouver des codes promo.

Suivez vos marques préférées et profitez des opportunités commerciales

La première chose à faire, c’est d’être à l’écoute des marques que vous aimez. De préférence, inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien manquer. Vous pouvez également suivre vos marques favorites sur les réseaux sociaux. Et enfin, activez les cartes de fidélité ! Si vous vous demandez à quoi serviront ces inscriptions, sachez que si vous recevez des notifications instantanément lorsqu’il y a des opportunités commerciales, vous pourrez acheter des produits moins chers et avoir un large choix sur les articles.

Durant les périodes de soldes par exemple, vous pouvez à la fois profiter des promotions liées aux soldes et recevoir par l’intermédiaire d’un mail une remise complémentaire. En ce qui concerne les cartes de fidélité, elles doivent être activées pour que vous puissiez avoir accès aux offres exclusives chez de nombreuses marques. C’est aussi le cas pour accéder à des clubs. Vous pouvez être récompensé pour avoir été un client fidèle. Lorsque vous cumulez des points, vous pouvez bénéficier de plus d’avantages financiers ou bien obtenir des cadeaux.

Il existe une autre technique qui consiste à procéder à la création de plusieurs « profils poubelles », qui vous permettront de recevoir les offres promotionnelles. Ainsi, votre adresse mail principale ne sera pas bombardée par des milliers d’offres commerciales. Bien entendu, les enseignes utilisent un système de fidélisation pour vous inciter à acheter. De ce fait, n’oubliez pas qu’il n’est pas nécessaire de tout acheter. Prenez uniquement ce dont vous avez réellement besoin et évitez de toujours céder aux opportunités commerciales simplement parce qu’elles sont alléchantes.