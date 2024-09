Qu’est-ce qu’un vasodilatateur ?

Les vasodilatateurs ont une action directe sur le diamètre des vaisseaux sanguins. Généralement prescrits pour traiter l’hypertension artérielle ou l’insuffisance cardiaque, ils améliorent la circulation du sang dans l’organisme. D’ailleurs, les vasodilatateurs sont naturellement présents dans notre organisme et permettent d’assurer une bonne circulation sanguine. Comment agissent ces substances ? Quelles sont les pathologies qu’elles sont en mesure de traiter ? C’est ce que nous allons voir.

Le vasodilatateur, comme nous l’avons déjà mentionné, est en mesure d’augmenter le diamètre des artères et des veines, afin de fluidifier le passage du sang et d’améliorer la circulation sanguine. Certains produits sont même capables d’agir sur les plus petits vaisseaux. Dans ce cas, on parle de traitement périphérique.

Le mode d’action des vasodilatateurs est double. Alors que certains sont en mesure de bloquer les récepteurs de l’adrénaline, une hormone causant la constriction des vaisseaux sanguins, d’autres empêchent la production des hormones responsables de la vasoconstriction. Aussi, on constate une baisse de la pression artérielle, ainsi qu’une accélération du rythme cardiaque.

Dans notre organisme, on retrouve des vasodilatateurs naturels. C’est le cas, entre autres, de l’adénosine, des prostaglandines, du monoxyde d’azote ou encore de l’acide nicotinique. Elles sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du cœur et du réseau veineux. Précisons également que ses substances peuvent également se retrouver dans l’alimentation.

Les vasodilatateurs, pour traiter de nombreuses pathologies

Nous l’avons évoqué précédemment, les vasodilatateurs sont en mesure de traiter les problèmes d’insuffisance cardiaque et d’hypertension. Ils sont également utilisés en cas d’AVC, mais également pour soulager certains troubles cognitifs engendrés par un problème de circulation sanguine. Le syndrome de Raynaud, l’hypertrophie de la prostate ainsi que les troubles érectiles sont autant de pathologies que peuvent traiter les vasodilatateurs.

Le poppers est lui aussi un vasodilatateur !

Vous connaissez très certainement le poppers, une substance récréative prisée par les jeunes. Lui aussi est un puissant vasodilatateur, composé de dérivés nitrés divers. Lui aussi possède une action sur la circulation sanguine et la fonction cardiaque. En effet, il accélère les battements du cœur et « ouvre » les vaisseaux sanguins. On constate alors une certaine euphorie, ainsi qu’une désinhibition plus ou moins importante.

Le poppers est également très apprécié des homosexuels, une communauté au sein de laquelle il est utilisé pour améliorer les performances sexuelles. C’est vrai, en raison de son action sur le système veineux, il permet une meilleure circulation du sang dans les corps caverneux du pénis, permettant ainsi une érection durable. Mais ce n’est pas tout ! En effet, il détend les muscles lisses, favorisant ainsi la pénétration. En outre, parmi les effets rehcerchés, le poppers augmente le désir et offre des orgasmes plus intenses.