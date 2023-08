Quels sont les meilleurs smartphones de Google en 2023 ?

Si vous recherchez un excellent smartphone à un bon prix, la gamme Google Pixel est certainement à considérer. En mai de cette année, ils ont ajouté deux modèles à leur ligne (le Pixel 7a et le Pixel Fold), ce qui augmente de manière importante le choix qu’offre la marque à leurs clients. Si l’acquisition d’un téléphone Google Pixel vous trottait déjà dans la tête, voici trois modèles sur lesquels vous devriez vous pencher cette année, en tenant compte de vos besoins précis.

Le Pixel 6a : le meilleur rapport qualité-prix pour un budget limité

Parfois, la meilleure façon d’obtenir un excellent produit est de rechercher celui que vous pouvez acquérir dans les limites de votre budget. Au lieu de vous concentrer simplement sur une marque donnée, cherchez le modèle qui remplira la plupart des caractéristiques qui comptent pour vous, ainsi que la qualité globale du produit. Le Pixel 6a est léger et de taille modeste, ce qui est un avantage majeur pour son rangement en poche. Son écran de 6.1 pouces de qualité HD ajoute grandement à sa valeur. Sa caméra permet de prendre de belles photos et de les corriger instantanément, grâce aux logiciels fournis par Google. Pour le protéger, voici où trouver une coque Google Pixel 6a.

Le Pixel 7 Pro : le meilleur toute catégories confondues

Sans surprise, le modèle le plus haut de gamme de Google est celui qui coche le plus de cases positivement. C’est un téléphone intuitif et facile d’usage. Son interface réagit rapidement, ce qui rend le smartphone très performant. Il vient avec un logiciel qui permet d’améliorer la qualité d’anciennes photos, et l’on peut affirmer que le résultat est vraiment bluffant. Bien qu’il ne soit pas au même niveau d’un Samsung Galaxy S23 ou d’un iPhone Pro 14, la différence de prix peut valoir son acquisition. De plus, la conversation avec l’assistant vocal est vraiment d’une qualité supérieure.

Google Pixel 7 : une grande partie des bénéfices du Pro, à meilleur coût

Le Google Pixel 7 est un des meilleurs vendeurs de la marque. Ce n’est pas surprenant, car il possède un grand nombre des bénéfices du Pixel 7 Pro, à un meilleur prix. De plus, son choix de couleurs et de designs uniques sont très appréciés des consommateurs. Il offre la même performance grâce à la puce du Tensor G2 et son appareil photo est excellent, spécialement pour les photographes créatifs. Si sa recharge était quelque peu plus rapide et que son zoom était meilleur, il serait encore plus performant. Mais en ce qui concerne la qualité obtenue pour le prix payé, il est un très bon choix à faire.

Le Google Pixel 6 Pro, bien qu’il possède certaines qualités, ce n’est pas un choix idéal. Ceux qui sont prêts à payer un peu plus pour la qualité de leur smartphone se dirigeront vers le Pixel 7 Pro, ou le 7a, alors que ceux qui recherchent la bonne affaire pour un Google Pixel, choisiront plutôt le 6a, dont le coût justifie vraiment son achat.