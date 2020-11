Quel bijou offrir pour un baptême ?

L’arrivée d’un nouveau-né est un événement heureux qui chamboule la vie des parents. Lors de la cérémonie de baptême, les proches du bébé lui offrent divers cadeaux. Ainsi, vous pouvez par exemple lui offrir un présent qu’il pourra garder toute sa vie.

Que le baptême soit civil ou religieux, les bijoux de naissance sont des cadeaux incontournables à offrir au bébé. À cet effet, un collier avec un médaillon est idéal. Vous pouvez également opter pour les gourmettes.

Lire également : Tout savoir sur le mariage clé en main

Bijou pour un baptême : offrir une gourmette

Les gourmettes sont de jolis bracelets en maille, avec une plaque sur laquelle il est possible de graver un message particulier. Ces bijoux fins et sobres sont en effet de précieux cadeaux, car on peut aussi les conserver dans une boîte.

Offrir ce genre de bijou à un nouveau baptisé est une excellente façon de prouver à l’enfant toute l’attention et l’affection que vous avez pour lui. Souvent, le parrain et la marraine offrent ce bijou précieux au nouveau-né. Plus précisément, l’un offre la chaîne et l’autre se charge de la plaque de la gourmette.

A découvrir également : Le nouvel enjeu de la sécurité des lieux publics

Alors si vous avez été choisi comme marraine ou parrain, n’hésitez pas à choisir une gourmette pour votre filleul(e), un cadeau qu’il pourra conserver très longtemps.

En raison de la valeur du message que l’on souhaite transmettre, il est primordial de bien choisir le bijou de baptême à offrir au jeune enfant. Vous pouvez aussi opter pour des boucles d’oreilles, un bracelet prénom, un pendentif, une chaîne…

La gourmette de baptême est en quelque sorte le premier bijou d’un enfant à sa naissance. Parce qu’elle sera gardée à vie, il est nécessaire qu’elle soit confectionnée avec des matières résistantes même à l’eau.

Vous pouvez par exemple opter pour un bijou en argent pour orner le petit poignet de bébé. Avec une plaque rectangulaire en argent massif prolongé par la beauté des mailles forçat ou marine, ce bijou est parfait pour les petits. Ce type de matière convient aussi bien aux petits garçons qu’aux petites filles.

En or jaune avec des mailles sobres, ce genre de gourmette sera unique pour rendre coquette votre princesse le jour de son baptême. S’il est personnalisé avec des motifs délicats féminins tels qu’une petite fleur sur la chaîne, ce bracelet sera certainement son plus beau souvenir de ce jour.

Il existe aussi les gourmettes en or blanc et rose que vous pouvez personnaliser pour en faire un cadeau de naissance original. Il convient de préciser que l’on retrouve également des gourmettes pour hommes et femmes. N’hésitez pas à demander conseil à votre bijoutier.

La gourmette, un bijou précieux pour toute la vie

Durant sa croissance, la morphologie de bébé change au fur et à mesure. Vous vous demandez alors comment il pourra porter ce précieux bijou toute sa vie. Rassurez-vous, car il est possible d’agrandir la chaîne d’une gourmette sans toutefois toucher à la plaque.

En effet, si votre enfant n’arrive plus à fermer son bracelet de naissance autour de son poignet, vous pouvez procéder à une extension de la chaîne. Il peut arriver que vous ne retrouviez pas les maillons exacts ayant servi à concevoir sa gourmette. Dans ce cas, vous pouvez demander à votre bijoutier de réaliser une nouvelle chaînette sur mesure avec la même matière.

C’est ainsi que votre petite princesse ou prince pourra porter son joli bracelet autant d’années qu’il/elle le souhaite. Toutefois, la gourmette peut être conservée dans un bel écrin si l’on souhaite conserver toute son authenticité.

Après avoir porté un bijou pendant un certain temps, ce dernier peut s’abîmer, voire se rompre. Même si vous avez un talent de bricoleur, nous vous conseillons de confier la réparation de votre bracelet à un professionnel, surtout si celui-ci est fait de métaux précieux, d’argent ou d’or et surtout si ses maillons ne sont pas facilement réparables.

La gourmette, un bijou unique

Offrir une gourmette, c’est avant tout penser à comment rendre ce bijou unique et propre à celui ou celle qui le portera. Il faut reconnaître que la particularité d’une gourmette de baptême est son côté personnalisable.

La manière la plus classique de personnifier une gourmette, c’est d’inscrire le prénom et/ou la date d’anniversaire de la personne qui la portera. Pour un cadeau plus original, vous pouvez choisir de graver sur la plaque un petit message symbolique.

La gourmette est un excellent moyen d’exprimer ses sentiments à une personne. Certaines plaques sont assez larges pour qu’on y inscrive une petite phrase comme « nous t’aimons tous ». Pour davantage d’effet, ce tendre message peut être suivi d’un symbole en forme de cœur par exemple.

Vous pouvez également demander à votre bijoutier de graver un dessin sur la plaque du bijou. Il peut s’agir d’un petit dauphin, symbole d’un ange ou d’une croix si vous voulez en faire un bracelet religieux, ou encore d’un petit ours. Si vous manquez d’inspiration, vous pouvez toujours consulter le catalogue de gravure de votre artisan bijoutier.

La chaînette aussi peut être marquée. Il vous suffit de placer entre les maillons de jolies petites gravures pour une gourmette encore plus personnalisée.

Si vous comptez offrir la gourmette à un adulte, n’oubliez surtout pas qu’il est nécessaire de tenir compte de la police des lettres et des symboles, surtout s’il s’agit d’un homme.

Bijou à offrir : quelles mailles choisir pour la gourmette ?

Si vous avez décidé d’offrir une gourmette à un enfant ou un plus jeune, il est important que vous sachiez que toutes les mailles ne sont pas destinées aux bijoux d’enfants. Les chaînes destinées aux bébés doivent être non seulement de qualité, mais aussi d’une parfaite résistance. En bijouterie, il existe des maillons spécifiques pour confectionner les bijoux pour enfants.

Pour les bébés, ce sont les mailles gourmettes et les mailles de type forçat qui sont les plus privilégiées. Ces maillons sont aussi résistants qu’esthétiques pour orner le joli poignet du nouveau-né.

Les mailles boules sont davantage destinées aux enfants. Elles sont constituées de maillons spécifiques. Il existe aussi des maillons destinés aux jeunes filles et jeunes garçons.

Les gourmettes sont les meilleurs cadeaux à offrir à une personne proche à l’occasion de son baptême.