Les étiquettes thermocollantes sont des petites surfaces de tissu ou de papier qui se collent à un tissu grâce à l‘effet de chaleur et de pression. Ce type d’étiquette est très simple et facile à appliquer. Elle est très utilisée par plusieurs personnes dont les créateurs de marque qui désirent apporter une touche spéciale de personnalisation à leurs vêtements. Où trouver des étiquettes thermocollantes ? Dans cet article, nous vous montrons où trouver ce genre d’étiquettes, pourquoi et comment doit-on l’utiliser.

Étiquettes thermocollantes : où s’en procurer

Les étiquettes thermocollantes sont généralement vendues sur les boutiques en ligne. Pour une commande et une livraison rapide, commandez vos étiquettes thermocollantes sur internet. Il existe plusieurs boutiques en ligne qui proposent ce produit. Cependant, vous devez faire très attention à certains paramètres.

L’élément de confiance ou de sécurité

Avant de passer votre commande, assurez-vous que le site est vraiment sécurisé et que le fournisseur ne vous arnaquera pas. En effet, il existe des personnes de mauvaises foi sur internet. Vérifiez donc que le site dispose d’une politique de confidentialité très efficace. Pour vous aider, recueillez les avis clients en ligne et également auprès de personnes que vous connaissez. Pour finir, préférez les sites reconnus et utilisés par de nombreuses personnes.

Le support client

Assurez-vous également que le site ne néglige pas la clientèle. En effet un support client doit être disponible pour vous permettre de poser toutes vos questions quant à la qualité, les caractéristiques et les détails de commande et de livraison.

Le rapport qualité-prix des étiquettes thermocollantes

Pour faire votre choix, vous devez également vous baser sur le rapport qualité-prix des étiquettes. Ne vous fiez pas uniquement au prix pour faire votre sélection. Si possible, demandez des échantillons auprès de plusieurs fournisseurs pour voir la qualité que vous préférez. Tous ces éléments vous aideront à trouver plus facilement un fournisseur d’étiquettes thermocollantes.

Pourquoi faut-il utiliser des étiquettes thermocollantes ?

Les étiquettes thermocollantes sont très utilisées dans les domaines de la mode et du textile. Plusieurs catégories de personnes utilisent cet outil :

Les particuliers ;

Les entreprises ;

Les jeunes créateurs.

Voici quelques raisons pour lesquelles ces personnes utilisent des étiquettes thermocollantes.

Raisons d’utilisation par les particuliers

Les particuliers utilisent les étiquettes thermocollantes pour marquer leur linge de maison. Ils l’utilisent également pour marquer leurs vêtements et leurs affaires personnelles. Pour les particuliers qui ont déjà des enfants, ces étiquettes leur permettent de marquer les vêtements de leurs enfants pour les sorties scolaires ou pour les garderies pour les enfants bébés. Cette technique est très efficace pour ne pas confondre ou perdre les vêtements des enfants.

Raisons d’utilisation par les entreprises

Les étiquettes thermocollantes sont utilisées dans un cadre professionnel par les entreprises. En effet, elles utilisent ces étiquettes pour maquer, soit le nom de l’entreprise, soit le nom des employés sur les uniformes ou blouses qu’ils portent. Cela permet l’identification du personnel et aussi la promotion de l’entreprise.

Raisons d’utilisation par les jeunes créateurs

Les jeunes créateurs utilisent des étiquettes thermocollantes dans le but de personnaliser leurs créations. Marquer sa création avec cette étiquette permet de faire connaître au public ses marques dans le but de fonder sa communication et se développer par la même occasion.

Même si vous n’avez pas des connaissances en couture, vous pouvez parfaitement poser les étiquettes thermocollantes. Pour le faire, vous avez d’un papier sulfurisé et d’un fer chaud sans vapeur. Une fois les éléments apprêtés, vous pouvez commencer la pose. D’abord, positionnez ce sur quoi vous voulez mettre l’étiquette. Ensuite, mettez l’étiquette à l’endroit voulu et couvrez-le avec le papier sulfurisé. Pour finir, posez le fer chaud sans vapeur sur le papier. Laissez-le pendant 20 secondes environ pour permettre à l’étiquette de bien se coller sur le support. Notez qu’il existe désormais plusieurs formes d’étiquettes thermocollantes. Elles sont également disponibles en plusieurs couleurs et différentes matières.