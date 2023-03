Les rideaux à lanières : de nombreuses utilités

Constitué de lanière souple en PVC et d’une partie haute en métal, le rideau à lanière est une barrière coulissante. Ce dispositif est utilisé pour l’isolation thermique et phonique entre deux pièces tout en maintenant une possibilité de passage. En plus d’être flexible et de faciliter le passage, l’utilisation des rideaux à lanières remplie de multiples fonctions. Passons donc en revue quelques-unes de celles-ci.

Les rideaux à lanières pour un cadre de travail confortable

Pour la séparation des pièces de votre restaurant, l’utilisation des rideaux à lanières est une solution aussi efficace qu’économique. Ce dispositif permet un passage facile et sans risque. Ainsi, dans votre restaurant vous pouvez séparer la zone de production des autres pièces telle que la chambre froide. Ce dispositif de séparation agit comme une isolation thermique : la climatisation durant les moments de chaleur et le chauffage en temps d’hiver. Cela étant, vous pouvez réduire votre consommation énergétique tout en préservant la nature.

Outre l’isolation thermique, les rideaux à lanières sont également une puissante isolation phonique. De plus, il vous préserve du courant d’air et de la poussière. C’est de lui que dépend le confort de votre restaurant d’autant plus qu’il facilite la circulation des biens et des personnes.

Le rideau à lanière : un parfait alternatif aux portes

Les raisons pour vous inciter à utiliser les rideaux à lanières sont aussi multiples que variées. Tout d’abord, vous devez savoir que les portes traditionnelles de votre restaurant ralentissent la progression du travail. À l’inverse de ces portes réputées pour leur résistance, les rideaux à lanières rendent fluide la circulation de vos travailleurs dans le restaurant. C’est la parfaite alternative aux autres types de portes en occurrence, les portes automatiques qui génèrent un certain niveau d’énergie.

De plus, il est plus bénéfique en termes de consommation énergétique par rapport aux autres portes. Mieux encore, il est assez simple à l’installation vu qu’il ne nécessite pas d’intenses travaux tels que ces nombreux trous de murs, qui constituent un passage à l’humidité. Contrairement au modèle de porte automatique, il n’y a aucun risque de blocage ou autres pannes du même genre. Du fait qu’il dispose d’un système d’ouverture et de fermeture aussi simple que rapide.

Le respect de la chaîne du froid

On parle d’une chaîne du froid pour désigner l’ensemble des opérations logistique et domestique (la manutention, le transport ou le stockage) pour le maintien des produits alimentaires à une certaine température afin de garantir la salubrité, mais aussi la qualité dégustatrice. Dans l’industrie alimentaire, le maintien de la chaîne du froid durant le cycle de vie des aliments est très important. C’est en cela que l’utilisation des rideaux à lanières est essentielle pour le maintien de la température vu les passages répétés.

Entre différents aspects de la surface, l’opacité, les coloris ou encore des caractéristiques particulières, vous pouvez personnaliser votre rideau à lanière selon vos besoins et en fonction des dimensions de votre restaurant. En effet, il se présente sous plusieurs formes, en différents coloris et surtout avec un aspect nervuré ou lisse.