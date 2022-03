Quel Consuel pour particulier ?

Vous aimerez effectuer des travaux de rénovation électrique dans votre logement. Ainsi, il vous incombe de solliciter un certificat Consuel, pour vérifier ces systèmes et garantir la conformité de l’installation électrique dans votre logement. En France, l’institution qui s’assure du bon fonctionnement et du respect des normes des installations électriques dans les logements particuliers est le « Consuel ». Le (Consuel) est mis pour le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité. Les particuliers doivent impérativement garantir la sécurité de leur logement en faisant contrôler son installation électrique par cette institution. Dans cet article, vous saurez les démarches nécessaires pour obtenir le Consuel pour particulier.

Quel Consuel est adapté aux particuliers

L’obtention de l’attestation de conformité de l’installation électrique pour particuliers, passe par plusieurs démarches qui doivent être respectées obligatoirement. Cette demande peut être réalisée via une plateforme virtuelle grâce à internet ou par voie postale. A travers la page d’accueil dédiée au Consuel, vous avez la possibilité d’une part, de remplir automatiquement le formulaire en ligne. Et d’un autre côté, vous pouvez demander l’envoi de l’attestation par courrier que vous pouvez utiliser jusqu’à une date précisée. Une fois le formulaire à votre disposition, vous devez ensuite suivre les étapes pour obtenir la validité de votre Consuel.

Le formulaire à remplir diffère en fonction de la nature du demandeur. En ce qui concerne les particuliers, ils feront une demande d’attestation Consuel jaune. C’est le formulaire jaune qui est adapté pour les particuliers, ainsi, ils pourront vérifier la conformité de l’installation dans leur logement ou leurs dépendances. Une fois que vous obtenez votre formulaire, vous devez impérativement remplir l’entièreté des informations correspondantes. Les renseignements fournis doivent provenir du responsable des travaux ainsi que par l’électricien qui est intervenu.

A la fin de la réalisation des travaux, remplissez le certificat avec toutes les informations nécessaires et joignez-y un plan de situation pour identifier précisément la localisation du logement. Après réception, le Consuel va se charger d’étudier les informations fournies par le particulier. Un rendez-vous sera fixé pour permettre à l’expert de valider sur place la conformité de l’installation. La validation par l’expert permet au particulier d’obtenir son Consuel ou avoir des travaux de conformité à réaliser.

Remplir votre attestation jaune Consuel

L’objectif de ce document est de vous permettre de garantir la sécurité de votre logement et de ses occupants. Il réduit le risque d’accident dû à une mauvaise installation électrique. Pour assurer l’efficacité du contrôle Consuel, il vous convient de remplir avec précision toutes les informations nécessaires pour les orienter en termes de travaux à réaliser. La personne en charge des travaux à réaliser et l’électricien doivent remplir avec attention et précision l’attestation. Avec l’aide de ce professionnel, l’obtention de votre attestation devient un jeu d’enfant. Ce qui vous permet de jumeler votre système au réseau électrique.

Combien doit payer le particulier pour obtenir son Consuel ?

Pour être autorisé à jumeler votre système au réseau électrique, il est nécessaire de passer par le contrôle Consuel. Cependant, pour obtenir l’attestation jaune adaptée au particulier, vous devez débourser 124,28 euros pour le format électrique ou 125,56 euros pour le format papier. Le prix en question comprend, l’attestation ainsi que l’intervention du contrôleur certifié. Si le contrôleur soulève des défaillances dans votre système, une contre-visite est alors nécessaire. Ce qui pourrait générer des frais supplémentaires. Si après vérification, votre demande a été validée, alors vous obtiendrez une attestation jaune Consuel. Ainsi, vous allez démarrer facilement le raccordement de votre installation électrique.

Quels sont les délais pour l’obtention du Consuel particulier ?

En général, un certificat est prévu pour la fin des travaux de construction ou de rénovation et le raccordement au réseau électrique. Entre la réception de votre dossier par le Consuel et la visite de l’expert, vous devez prévoir environ un délai de 20 jours. En plus du délai, vous devez aussi prendre en considération, le temps de la mise en service par le fournisseur d’électricité. Respectez les normes pour obtenir le Consuel afin d’éviter que les délais ne s’allongent inutilement.