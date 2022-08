Pour une terrasse conviviale : les équipements indispensables

Lorsque les beaux jours arrivent, la terrasse peut devenir un très bel espace où on peut accueillir nos convives et où on peut partager de bons moments en famille. Pour ce faire, il faudrait bien l’aménager comme n’importe quelle pièce principale de la maison. Peu importe l’espace que vous avez, voici les équipements que vous devez prendre pour avoir une terrasse conviviale.

Le mobilier

Pour cet aménagement, vous devez commencer par choisir des meubles. Il y a sûrement des meubles qui vous ont tapé dans l’œil. Avant de passer à la caisse avec ce mobilier, assurez-vous qu’il convienne bien à l’extérieur. Si vous prenez du mobilier pour intérieur, ceci ne supportera pas les changements météorologiques sur votre terrasse. Pour le choix des meubles pour votre terrasse, on vous conseille de vous tourner vers les meubles en teck, en plastique, en rotin ou en métal.

Si vous n’avez pas assez d’espace, limitez-vous à un banc de jardin et à une table de jardin. Si vous avez encore de la place, vous pouvez vous permettre quelques objets décoratifs qui ne doivent pas pour autant surcharger l’espace. Pour avoir de l’ombre, on vous conseille de prendre un voile d’ombrage au lieu d’un parasol.

L’éclairage

Si vous comptez de temps à autre dîner sur la terrasse, il est important que votre vidaxl table de jardin soit éclairée. Oui, vous devez trouver un éclairage puissant à mettre au-dessus de la table pour pouvoir manger tranquillement. Même si vous avez là un éclairage puissant, il faut aussi prendre des éclairages d’ambiance.

Vous pouvez choisir des lanternes à bougies que vous pourrez disposer aux quatre coins de la terrasse. Si vous ne voulez pas vous déranger avec les bougies, optez pour des guirlandes et choisissez un modèle avec des ampoules colorées pour avoir ce côté convivial. Il est également possible de prendre des rubans LED discrets.

Des plantes

Toujours pour rendre la terrasse conviviale, quelques pots ou plantes en pot ne seront pas de trop. On vous recommande de prendre au moins une plante verte, car il y a des végétaux qui ont des propriétés intéressantes. Pour ne pas être dérangé par les insectes volants sur votre terrasse, vous pouvez prendre de l’herbe citronnelle, de la mélisse ou de la verveine.

La lavande, elle, a cette capacité de repousser les moustiques, ce qui fera un choix excellent pour pouvoir se détendre tranquillement sur la terrasse le soir. Si vous voulez avoir une bonne odeur sur votre terrasse, vous pouvez prendre du géranium ou une aspérule odorante en pot.

Le côté détente

Si vous avez de la place, vous pouvez créer un petit espace détente sur votre terrasse pour pouvoir y faire la sieste. Vous avez sûrement pensé au hamac. Oui, ce dernier fera l’affaire, mais vous pouvez quand même bien vous détendre sur un transat ou dans un fauteuil bien cocooning. N’oubliez pas non plus les enfants : pour eux, vous pouvez prendre des poufs que vous pourrez mettre à même le sol. Il est également possible de prendre des transats adaptés à leur taille.